Pass-sanitaire pour accéder aux plages privées, coffres ouverts et mains levées

Il s'agit probablement d'un plage privée car l'accès reste accessible à tous dans les plages publiques...pour l'instant. Les vigiles vont jusqu'à fouiller le coffre des voitures, hallucinant:

Concernant l'accès à l'alimentaire

Véran avait dit qu'il n'empêcherait pas les non-vaccinés d'accéder à l'alimentaire: encore un mensonge. En fait, les centres commerciaux de plus de 20 000m² des départements ayant un taux d'incidence supérieure à 200 seront bien réservés aux vaccinés dès lors que l'accès à la nourriture est possible ailleurs dans la ville. De de nombreux grands Centre commerciaux ou nous avons actuellement l'habitude de faire nos courses vont très bientôt nous être interdits d'accès.

Nice Matin confirme qu'en pratique, "ce n'est pas seulement les magasins cités qui sont concernés mais bel et bien l'ensemble de la structure. Comme le précise la préfecture du Var, les magasins et les galeries marchandes adjacentes sont concernés". Donc cela concerne de nombreux centres Commerciaux Auchan, Carrefour ou Leclerc. Actuellement, 37 départements sont concernés mais il y a fort à parier que cela va rentrer en vigueur dans une bonne partie de la France dans les semaines à venir au fur et à mesure que le variant Delta se propage.

On voit donc ce genre de panneaux à l'entrée des magasins cités.