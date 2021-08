« Signal d’alarme » : Le vaccin de Pfizer n’a été efficace qu’à 42 % contre les infections en juillet

« Sur la base des données dont nous disposons à ce jour, il s’agit d’une combinaison des deux facteurs », a déclaré Venky Soundararajan, l’un des principaux auteurs de l’étude. « Le vaccin de Moderna est probablement – très probablement – plus efficace que le vaccin de Pfizer dans les zones où le variant Delta est la souche dominante, et le vaccin de Pfizer semble avoir une durabilité d’efficacité plus faible. »