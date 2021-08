Silence total sur la façon dont l’ivermectine a éliminé le covid-19 en Inde

La nouvelle de la défaite du variant Delta par l’Inde devrait être de notoriété publique. C’est à peu près aussi évident que le nez sur le visage. C’est tellement clair quand on regarde les graphiques que personne ne peut le nier.

Pour une raison inconnue, nous ne sommes pourtant pas autorisés à en parler. Ainsi, par exemple, Wikipedia ne peut pas mentionner les méta-analyses évaluées par des pairs du Dr Tess Lawrie ou du Dr Pierre Kory publiées dans l’American Journal of Therapeutics. Wikipedia n’est pas autorisé à publier la récente méta-analyse sur l’ivermectine rédigée par le Dr Andrew Hill. De plus, il n’est pas permis de dire quoi que ce soit concernant ivmmeta montrant les 61 études portant sur 23 000 patients qui révèlent jusqu’à 96 % de réduction des décès [prophylaxie] avec l’ivermectine.

Le parti pris de Wikipédia et de la « science officielle »

On peut voir le parti pris de Wikipédia en allant sur les pages de « discussion » pour chaque sujet et en lisant les tentatives acharnées des rédacteurs d’ajouter ces faits et les refus catégoriques des rédacteurs « seniors » qui ont un agenda. Et ce programme n’est pas la loyal envers votre santé. Le moyen le plus simple de lire la page « discussion » sur n’importe quel sujet de Wikipédia est de cliquer sur le bouton « discussion » en haut à gauche. Tout le monde peut alors revoir les discussions des rédacteurs.

Il y a un black-out sur toute discussion sur la façon dont l’ivermectine a éliminé le covid-19 en Inde.

Lorsque j’ai parlé de la situation désespérée dans laquelle l’Inde s’est trouvée au début de cette année avec 414 000 cas par jour et plus de 4 000 décès par jour, et de la façon dont cela s’est évaporé dans les cinq semaines suivant l’ajout d’ivermectine, on me demande souvent : « Mais pourquoi n’y a-t-il aucune mention de cela dans les médias ? »

Oui, exactement. Demandez-vous pourquoi le succès de l’Inde contre le variant Delta avec l’ivermectine est un secret si bien gardé par les NIH [Instituts américains de la santé] et les CDC [Centres pour le contrôle et la prévention des maladies]. Deuxièmement, demandez-vous pourquoi aucun grand média n’a rapporté ce fait, mais a plutôt essayé de vous embrouiller avec de fausses informations en disant que les décès en Inde sont dix fois plus importants que les rapports officiels.

Peut-être que NPR [radio publique du gouvernement americain] fait tant d’efforts parce que NPR est essentiellement un porte-parole du gouvernement. Le gouvernement américain est « tout acquis » aux vaccins avec l’enthousiasme d’une Église catholique du XVIIe siècle « tout acquise » au modèle géocentrique de l’univers contestant Galilée. Affirmer que les chiffres de l’Inde sont inexacts pourrait détourner l’attention du succès écrasant de l’ivermectine. Mais au final, seule la vérité importe. Elle importait en 1616, et importe en 2021.

Les graphiques et les données de la base de données CSSE de l’Université Johns Hopkins ne mentent pas. Au contraire, ils fournissent une piste menant à la vérité convaincante que personne ne peut contester, pas même les NIH, le CDC, la FDA et l’OMS.

Tout comme Galilée a prouvé avec son télescope que la Terre n’était PAS le centre de l’Univers en 1616 ; aujourd’hui, les données de l’Inde montrent que l’ivermectine est efficace, bien plus que les vaccins. Non seulement elle prévient la mort, mais il prévient également les infections au covid, et elle est également efficace contre le variant Delta.

En 1616, vous ne pouviez pas inventer les images télescopiques de Jupiter et de ses lunes en orbite, ni falsifier les images en forme de croissant de Vénus et de Mercure. Elles ont prouvé que la terre n’était PAS le centre de l’univers – une vérité que l’Église catholique ne pouvait pas permettre.

De même, la chute massive des cas et des décès en Inde, tombés à presque rien après l’ajout d’ivermectine, a prouvé l’efficacité du médicament. C’est une vérité que le NIH, le CDC et la FDA ne peuvent pas permettre car cela mettrait en danger la politique des vaccins.

Peu importe que l’ivermectine sauverait plus de vies avec beaucoup moins de risques, beaucoup moins de coûts, et mettrait fin rapidement à la pandémie. Regardons le graphique de couleur bordeaux de l’Uttar Pradesh. Tout d’abord, permettez-moi de remercier Juan Chamie, un analyste de données très respecté basé à Cambridge, qui a créé ce graphique à partir des données CSSE de la JHU. L’Uttar Pradesh est un État indien qui compte 241 millions d’habitants. La population des États-Unis est de 331 millions de personnes. Par conséquent, l’Uttar Pradesh peut être comparé aux États-Unis, avec les 2/3 de la taille de notre population.

Décès aux USA Décès en Uttar Pradesh Décès au Tamil Nadu

Ces données montrent comment l’ivermectine a fait chuter leurs cas et leurs décès de covid-19 — que nous savons être le variant Delta— à presque zéro en quelques semaines. Une population comparable à celle des États-Unis est passée d’environ 35 000 cas et 350 décès par jour à près de zéro quelques semaines après l’ajout d’ivermectine à leur protocole.

Par comparaison, les États-Unis sont le graphique de gauche. Le 5 août, ici dans nos bons vieux États-Unis, bénis par les glorieux vaccins, nous avons 127 108 nouveaux cas par jour et 574 nouveaux décès.

Regardons les chiffres du 5 août de l’Uttar Pradesh 2/3 de notre population. L’Uttar Pradesh, qui utilise l’ivermectine, a eu un total de 26 nouveaux cas et exactement trois décès. Les États-Unis sans ivermectine ont précisément 4 889 fois plus de cas quotidiens et 191 fois plus de décès que l’Uttar Pradesh avec l’ivermectine. On est loin du compte. L’ordre de grandeurs dans les pays AVEC l’ivermectine est largement supérieur. On pourrait comparer cela à la différence entre voyager avec une automobile ou avec un cheval attelé à une charrette.

Les États-Unis sans ivermectine

331 millions d’habitants [50,5 % entièrement vaccinés]

Cas quotidiens de covid : 127 108

Décès quotidiens dus au covid : 574

Uttar Pradesh avec ivermectine

240 millions d’habitants [4,9 % entièrement vaccinés]

Cas quotidiens de covid : 26

Décès quotidiens dus au covid : 3

Examinons d’autres régions de l’Inde utilisant l’ivermectine, avec des chiffres du 5 août 2021, compilés par le CSSE du JHU :

Delhi avec ivermectine

31 millions d’habitants [15% entièrement vaccinés]

Cas quotidiens de covid : 61

Décès quotidiens dus au covid : 2

Uttarakhand avec ivermectine

11,4 millions d’habitants [15% entièrement vaccinés]

Cas quotidiens de covid : 24

Décès quotidiens dus au covid : 0

Voyons maintenant une région de l’Inde qui a rejeté l’ivermectine.

Le Tamil Nadu a annoncé qu’il rejeterait l’ivermectine et suivrait plutôt les conseils douteux à la manière des États-Unis en utilisant le Remdesivir. Sachant cela, vous pourriez vous attendre à ce que leur nombre soit plus proche des États-Unis, avec plus de cas et plus de décès. Vous auriez raison. Le Tamil Nadu a par la suite pris la tête de l’Inde pour les cas de covid-19. Le Tamil Nadu continue de souffrir de son choix de rejeter l’ivermectine. En conséquence, le variant Delta continue de faire des ravages parmi ses citoyens, alors qu’il a été pratiquement éradiqué dans les États utilisant l’ivermectine.

Tamil Nadu sans Ivermectin

78,8 millions d’habitants [6,9% entièrement vaccinés]

Cas quotidiens de covid : 1 997

Décès quotidiens dus au covid : 33

De même, aux États-Unis, sans Ivermectine, les personnes vaccinées et non vaccinées continuent de propager le variant Delta comme une traînée de poudre.

L’ivermectine est une hérésie

Comme les données CSSE du JHU, le télescope de Galilée n’a pas menti non plus, et la vérité peut généralement être à la portée de tous. L’ivermectine fonctionne, et fonctionne extrêmement bien. Le Dr George Fareed, virologue formé à Harvard, et son associé, le Dr Brian Tyson de l’Imperial Valley en Californie, ont sauvé 99,9 % de leurs patients avec un cocktail covid contenant de l’ivermectine. Ils ont publié des versions de leur nouveau livre publié dans la Desert Review que tout le monde devrait lire. Je pourrais parler de la façon dont chacun de mes patients qui a utilisé l’ivermectine s’est rétabli rapidement, de mon cas le plus récent qui s’est senti à 90 % mieux dans les 48 heures suivant l’ajout du médicament, mais je ne le ferai pas.

Je pourrais écrire sur la façon dont Wikipédia censure plus que la Pravda, sur la façon dont vous devriez toujours lire la section « discussion » de CHAQUE article de Wikipédia pour aller en coulisse comprendre ce que les éditeurs NE VEULENT PAS que vous lisiez, mais je m’abstiendrai. Je pourrais écrire sur le VAERS et sur la façon dont il est tellement plus facile d’y naviguer en suivant Open VAERS ou sur la façon dont Wikipedia a injustement dépeint le Dr Peter McCullough, l’un des médecins les plus compétents et les plus crédibles au monde. Mais je vais me retenir. Je pourrais raconter l’histoire du traitement ambulatoire précoce du covid-19 avec des médicaments réadaptés, y compris l’ivermectine, avec tous les détails, et EXACTEMENT POURQUOI cette information vitale a été censurée, mais à la place, je laisserai chacun de vous lecteurs faire individuellement vos recherches sur ces sujets. Parce que vous savez déjà ce qui va se passer si vous vous contentez de vous asseoir et d’avaler ce que les médias vous donnent à ingurgiter. Vous DEVEZ remettre en question ce que le gouvernement vous dit, et toujours FAIRE VOS PROPRES recherches.

À la suite de l’Inquisition de Galilée en 1616, le pape a interdit tous les livres et lettres qui soutenaient que le Soleil était le centre de l’Univers au lieu de la Terre. De même, aujourd’hui, la FDA et l’OMS ont interdit toute utilisation d’ivermectine contre le covid en dehors d’un essai clinique.

Justus R. Hope pour TheDesertReview.

Traduction de Mario pour Le Média en 4-4-2.