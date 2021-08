Soutenez les Talibans, roulez électrique

Si les Talibans ont si facilement accédé au pouvoir, c'est aussi et surtout pour des raisons économiques, pour ces gisements, qui renferment des milliards, et qui n'ont jamais roulé vers le peuple, gisements accaparés par des multinationales occidentales, et qui devront dorénavant collaborer avec le régime islamiste devenu propriétaire et richissime.