"The Psychology of Pandemics" : Son livre publié un mois avant la pandémie de coronavirus est juste prophétique, extraits

Malgré cela, Taylor affirme que ce que les gens disent au sujet de la vaccination est souvent différent de ce qu’ils font, et les études menées avant la mise sur le marché des vaccins prévoyaient un taux d’acceptation plus faible que celui qui a effectivement eu lieu face à une pandémie mortelle. Il s’agit là, à bien des égards, d’un signe optimiste, tout comme les signes indiquant que le recours à la vaccination augmente à nouveau avec la montée en puissance du variant Delta, en particulier parmi les populations non vaccinées.

Les données des CDC montrant que les taux urbains et ruraux de transmission du Covid-19 se suivent de près, et la large disponibilité des vaccins dans une grande partie du monde occidental, suggèrent des complexités psychologiques plus denses autour de l' »hésitation » que celles décrites par les orthodoxies politiques ou économiques pour expliquer pourquoi 90 millions d’Américains adultes ne sont protégés par aucun vaccin.

Le livre de Taylor, comme le souligne son avant-propos, est un tableau de « l’impact des facteurs humains sur la propagation des maladies et des troubles émotionnels ». Les arrêts en cours de route incluent les préjugés, le rôle des médias, les attitudes à l’égard des vaccinations, la façon dont la société gère les rumeurs et la psychologie des théories du complot .

Même ses éditeurs avaient des doutes sur sa pertinence et son potentiel commercial. Mais au cours des 22 mois qui ont suivi, le livre est devenu une sorte de guide Lonely Planet de la pandémie, que l’on se passe et que l’on annote comme des points de repère le long d’un nouveau et redoutable voyage sanitaire mondial.

En octobre 2019, un mois environ avant que le Covid-19 ne commence à se propager à partir de la ville industrielle chinoise de Wuhan, Steven Taylor, un psychologue australien de l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver, a publié ce qui allait s’avérer être un livre remarquablement prophétique , The Psychology of Pandemics.

« La réactivité psychologique a été un problème autour de toute orientation de santé publique, qu’il s’agisse d’augmenter la consommation de plus de fruits et légumes, d’une bonne hygiène dentaire ou de vaccins et de masques », a déclaré Taylor. « La réaction du type « vous n’êtes pas mon patron » est particulièrement fréquente chez les personnes élevées dans des cultures qui sont fières de la liberté et de l’individualisme. »

Il a ajouté : « Plus vous essayez de pousser et de persuader ces personnes psychologiquement réactives, plus elles risquent de riposter parce qu’elles ont l’impression que leurs libertés sont menacées. Même s’il s’agit d’une minorité, ces personnes se font beaucoup entendre, et nous voyons donc de nombreux types de personnes différentes se joindre à nous. »

Cela conduit à son tour à ce que les psychologues appellent la « pensée motivée », autrement dit une pensée fantaisiste dans laquelle le Covid-19, ou le changement climatique, sont considérés comme des canulars, de sorte que les gens peuvent se raconter des histoires positives selon lesquelles tout va bien se passer et leur liberté n’est pas menacée.

Ce qui a souvent été dépeint comme l’intransigeance individualiste des conservateurs est en fait une représentation de divers groupes comprenant des théoriciens du complot, des évangéliques blancs, certaines communautés de couleur historiquement traumatisées, des croyants new age en l’immunité naturelle et d’autres qui pensent que les vaccins sont une escroquerie des grandes entreprises pharmaceutiques pour maximiser leurs profits. La liste est longue.

The Psychology of Pandemics a été rejeté par l’éditeur des précédents livres de Taylor, qui a déclaré que le sujet était « intéressant, mais que personne ne voudra le lire ».

Cette attitude, ironiquement, était caractéristique de la thèse de Taylor, à savoir que les gens ont tendance à être trop préoccupés par le présent pour planifier l’avenir, ce qui laisse le monde largement sous-préparé pour y faire face. Pourtant, dit-il, « j’étais déçu. La psychologie est extrêmement importante pour les pandémies ».

La pandémie actuelle de Covid-19, et ses effets psychologiques, remarquablement ou non, s’inscrit dans la lignée des pandémies précédentes, notamment la grippe russe, la grippe espagnole et les épidémies de SRAS.

« J’ai été assez surpris que presque tout ce qui est dans le livre se soit déroulé », dit-il. « Il ne s’agissait pas de prédictions de Nostradamus, mais de prévisions de réactions basées sur la recherche de ce qui s’est passé lors des pandémies précédentes. Il était donc raisonnable de s’attendre à ce qu’avec une pandémie similaire, avec des restrictions sociales en place, on obtienne des phénomènes largement similaires. »

