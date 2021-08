Tyrannie aux USA : Le CDC propose des camps de concentration comme mesure de prévention

par Paul Craig Roberts.

Les effets indésirables, c’est-à-dire les affections et décès associés aux vaccins Covid, se manifestent en grand nombre avant que le corps médical et Big Pharma puissent vacciner toute la population. Par conséquent, le corps médical et les journalistes complices intensifient la peur et accélèrent les choses pour atteindre leurs objectifs avant que les conséquences désastreuses du vaccin ne soient trop visibles.

Le 9 août, le Pentagone a annoncé que la vaccination contre le Covid serait obligatoire pour tous les militaires en service actif.

Joe Biden déclare qu’il est tout à fait d’accord : « Se faire vacciner permettra à nos militaires de rester en bonne santé, de mieux protéger leurs familles et de faire en sorte que notre force soit prête à opérer partout dans le monde ».

Comme nous le constatons, il y a plus d’objectifs associés au Covid que le profit, l’institutionnalisation de la tyrannie en fait partie. Le CDC a mis au point un plan pour protéger les personnes « à haut risque » en les déplaçant dans des camps appelés « zone verte » où « ils auront un contact minimal avec les membres de leur famille ». Qui est désigné comme « à haut risque » ? Les personnes visées par le plan de camp d’internement sont les personnes âgées présentant des comorbidités. Mais la propagande en faveur de la vaccination définit les « individus à haut risque » comme les personnes non vaccinées. Les camps seront pour les non-vaccinés. Vous pourrez rester en dehors des camps en vous faisant vacciner. Voici le document officiel du CDC :

Ce document présente les considérations du point de vue des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour la mise en œuvre de l’approche de protection dans les contextes humanitaires, comme indiqué dans les documents d’orientation axés sur les camps, les déplacements de populations et les contextes à ressources limitées.

Qu’est-ce que l’approche de protection ?

L’approche de protection vise à réduire le nombre de cas graves de COVID-19 en limitant les contacts entre les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie grave (« risque élevé ») et la population générale (« risque faible »). Les individus à haut risque seraient temporairement relocalisés dans des zones sûres ou « zones vertes » établies au niveau du foyer, du quartier, du camp/secteur ou de la communauté en fonction du contexte et de l’environnement. Elles auront un contact minimal avec les membres de leur famille et les autres résidents à faible risque.

