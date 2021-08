Un étranger, "expulsable" depuis 2009 et incendiaire de la cathédrale de Nantes, tue un prêtre catholique

Un réfugié rwandais s’est présenté ce lundi matin à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre en Vendée pour reconnaître l’assassinat du prêtre dont le corps a été découvert à Saint-Laurent-sur-Sèvre, écrit Valeurs actuelles.

Comme l’a confirmé sur Twitter le Président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat, Bruno Retailleau, il s’agissait du Père Olivier Maire, supérieur de la communauté des frères missionnaires montfortains.

​Une source proche du dossier a indiqué à Franceinfo que le prêtre a été tué dans sa chambre. Bien que le mode opératoire du crime ne soit pas encore connu, la source a écarté une attaque au couteau et la piste terroriste.

L'auteur de l'incendie dans la cathédrale de Nantes

D’après Valeurs actuelles, le suspect, Emmanuel Abayisenga, a été à l’origine de l’important incendie qui s'était déclaré dans la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020 et faisait alors l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2019.

Franceinfo précise qu’après l’incendie, l’homme d’une quarantaine d'années avait été incarcéré plusieurs mois mais avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juin dernier dans l'attente de son procès. Après un séjour en hôpital psychiatrique et il a été hébergé par cette communauté catholique.

Réaction de Darmanin

Toujours sur Twitter, le ministre de l’Interieur a annoncé son intention de se rendre sur place suite à ce «dramatique assassinat».

​Gérald Darmanin a en outre réagi au tweet de Marine Le Pen qui l'a accusé lui et l’État de «faillite complète». «En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre», a écrit la présidente du Rassemblement national.

Le ministre a souligné que l’homme «n’était pas expulsable malgré son arrêté d’expulsion tant que son contrôle judiciaire n’était pas levé».