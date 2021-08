Une présentatrice de la BBC serait morte de «complications dues au vaccin anti-Covid d’AstraZeneca» 21:30:00

Une journaliste qui décède à cause du vaccin ça aurait pu faire réagir quelques médias français mais non même pas. Le seul média francophone à en avoir parlé est actuellement le média belge Sudinfo. Aucun média français n'a publié d'article à ce sujet, pas un seul. Fawkes

Lisa Shaw, présentatrice à la BBC, est décédée en mai dernier. Ce matin, le coroner Karen Dilks a conclu que Lisa était décédée à la suite de complications liées au vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, rapporte plusieurs médias anglais.

Lisa Shaw, présentatrice à la BBC et mère de famille de 44 ans, en bonne santé, s’était plaint de gros maux de tête une semaine après avoir reçu son premier vaccin. Elle est tombée gravement malade quelques jours plus tard, et est décédée à l’hôpital d’une hémorragie cérébrale trois semaines après avoir reçu la dose du vaccin.

« La mort de notre chère Lisa a laissé un vide terrible dans nos vies », a déclaré sa famille. « Elle était vraiment la plus merveilleuse des épouses, mères, filles, sœurs et amies. » Gareth Eve, le mari de Lisa, a raconté ses derniers moments avec la présentatrice après son transfert à l’unité de soins intensifs de l’hôpital. « Je suis allé la voir et elle m’a dit de rentrer à la maison et de voir notre fils parce qu’il était tard. Elle a dit ’je suis fatiguée’. Je lui ai donné un baiser. Et je ne lui ai plus jamais reparlé. »

« Ce que le vaccin a fait est incroyable. Le travail que ces personnes ont accompli pour remettre le pays sur pied est remarquable. Mais nous devons reconnaître qu’il y a des familles qui ont été affectées par ce vaccin », a-t-il également déclaré. Les médecins ont tenu à souligner que les cas d’effets indésirables liés au vaccin sont rares et que les avantages l’emportent largement sur les risques pour la plupart des gens.

Source: Sudinfo