Une infographie virale révèle la quantité choquante de matériel militaire que Biden a offert aux talibans

Lorsque le président Biden laisse des milliards de matériel militaire américain entre les mains de terroristes qui détestent l’Amérique – après avoir eu sept mois pour « planifier un retrait » – il ne plaisante pas.

Selon une infographie désormais virale du Sunday Times, les opérations terroristes en cours bénéficieront du luxe de plus de 22 000 Humvees, 42 000 pick-up et SUV, 16 000 lunettes et dispositifs de vision nocturne, 64 000 mitrailleuses et 358 000 fusils d’assaut.

En effet, alors que Biden veut priver les Américains respectueux de la loi de leur droit constitutionnel de détenir des armes, il en a mis plus de 400 000 dans les mains de terroristes.

Il va sans dire que l’immense quantité de matériel militaire américain remis sur un plateau d’argent aux ennemis de l’Amérique devrait, au minimum, rendre Raytheon – dont le secrétaire à la défense Lloyd Austin a siégé au conseil d’administration jusqu’à ce qu’il rejoigne l’administration Biden – très heureux.