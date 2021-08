Une pierre sacrée liée à Romulus et Rémus découverte dans le centre de Rome

Il y a près de 2 000 ans, dans l’Antiquité, Rome était non seulement la capitale de l’Empire mais également considérée comme une ville sacrée. Ses contours étaient définis par des pierres colossales, qui différenciaient l’urbs (la ville) de l’ager (le territoire environnant). Très récemment, une de ces pierres a, pour le plus grand bonheur des historiens et des archéologues, été exhumée en plein coeur de Rome par des ouvriers du bâtiment.

LE POMERIUM, UN ESPACE POLITIQUE…

Plus de deux mille ans plus tôt, une dizaine de pierres colossales délimitaient les limites de la ville sacrée, de la capitale, Rome. Ces pierres très particulières, appelées pompéiennes ou encore cippus, étaient composées de calcaire et mesuraient plus de deux mètres. Elles définissaient ce qu’on appelait alors le pomerium, une bande de terre sacrée contiguë aux frontières de la ville et sur laquelle il était interdit d’habiter ou de faire prospérer une culture. Toute arme y était par ailleurs interdite. Ce qui se trouvait au-delà du pomerium était l’ager, et de l’autre côté, l’urbs.

