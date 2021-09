11-september 2001 : Toujours aucune preuve officielle

En contestant la version officielle des attentats du 11-Septembre, Thierry Meyssan a ouvert un débat mondial. Mais l’essentiel de son livre sur le sujet était une étude de sciences politiques pronostiquant l’évolution que suivraient les États-Unis après ces crimes. Le problème n’est pas de savoir comment les attentats ont été commis, mais pourquoi ce jour-là, les États-Unis ont réagi en violant leur propre Constitution, pourquoi ils ont appliqué dans les jours suivants de très profondes réformes de leurs institutions qui ont changé leur nature. Thierry Meyssan avait pronostiqué la transformation de l’Empire américain que nous constatons avec la planification de la chute de Kaboul. Tout ce qu’il avait annoncé a été confirmé au cours des vingt dernières années.

*

par Thierry Meyssan.

Fin 2001, je publiais une série d’articles sur les attentats du 11 septembre 2001, puis un livre, en mars 2002 . Celui-ci fut traduit en 18 langues et ouvrit un débat mondial remettant en cause la véracité de la narration officielle US. Cependant la presse internationale refusa de discuter mes arguments et lança une campagne m’accusant d’« amateurisme » de « complotisme » , et de « négationnisme ».

Surtout, les autorités US et leurs supporters réduisirent mon travail aux seules premières pages de mon livre : la contestation de la version officielle des attentats. Or, il s’agit d’un ouvrage de science politique visant à dénoncer ce que ces attentats sous faux drapeau rendraient possible : la surveillance des populations occidentales et la guerre sans fin au Moyen-Orient élargi. Dans le présent article, je vais donc passer en revue ce que l’on a appris sur ces attentats durant les 20 dernières années, mais surtout vérifier si mes pronostics de 2002 ont été exacts ou non.

Le trou noir du 11-Septembre

Si l’on nous demande ce qui s’est passé le 11 Septembre, nous visualiserons tous des attentats des Twin Towers et du Pentagone. Nous avons oublié bien d’autres choses comme les délits d’initiés sur les actions des compagnies aériennes touchées, l’incendie qui a ravagé l’annexe de la Maison-Blanche (Old Eisenhower Building), ou l’effondrement d’une troisième tour du World Trade Center.

Le plus étonnant est que presque plus personne ne se souvient qu’à 10h du matin, Richard Clarke déclencha le « plan de continuité du Gouvernement » . À cet instant précis, le président Bush et le Congrès furent suspendus de leurs fonctions et placés sous protection militaire. Le président Bush fut emmené dans une base aérienne du Nebraska où les chefs d’entreprise des étages supérieurs des Tours jumelles se trouvaient déjà depuis la veille au soir ; et le Congrès dans le mégabunker de Greenbrier. Le Pouvoir échoua dans les mains du « Gouvernement de continuité ». Il se trouvait dans le mégabunker de Raven Rock Mountain (« site R ») . Le Pouvoir ne fut restitué aux civils qu’en fin de journée.

Qui étaient précisément les membres de ce « Gouvernement de continuité » et qu’ont-ils fait durant le temps où ils assumèrent le Pouvoir ? Nous ne le savons toujours pas. Les membres du Congrès qui ont posé la question n’ont pas été autorisés à organiser de séance de leur assemblée à ce sujet.

Comprenez bien que tant que l’on aura pas obtenu d’éclaircissements, la polémique sur le 11 septembre se poursuivra. La procédure mise en œuvre le 11 septembre avait été conçue par le président Eisenhower au moment où l’on craignait une guerre nucléaire. Si lui-même, les présidents des assemblées et la majorité des membres du Congrès étaient tués, il n’y aurait plus de pouvoirs constitutionnels. Les militaires devraient logiquement assumer la continuité du gouvernement. Mais ce n’était évidemment pas le cas ce jour-là. Pas un élu n’était mort. La passation des pouvoirs était donc anti-constitutionnelle. C’était stricto sensu un coup d’État.

Les attentats du 11 septembre

Dans mon livre et par la suite, j’ai émis une hypothèse sur ce qui s’était vraiment passé ce jour-là. Mais c’est sans importance pour ma démonstration. Les gens qui ont perpétré ce crime voulaient créer un choc comparable à celui de Pearl Harbor, ainsi que l’ont écrit auparavant les membres du Project for a New American Century, afin de pouvoir changer le mode de vie et le fonctionnement des États-Unis. Ils nous ont donc raconté une histoire à dormir debout que nous avons avalée sans broncher. Or :

À ce jour, il n’existe aucune preuve de la présence des 19 pirates de l’air désignés à bord des avions détournés. Ceux-ci ne figuraient pas sur les listes des passagers embarqués diffusées le jour-même par les compagnies d’aviation. Les vidéos des pirates de l’air à l’aéroport n’ont pas été prises à New York, mais dans d’autres aéroports où ils effectuaient des transits.

À ce jour, il n’existe aucune preuve que les 35 communications téléphoniques entre des passagers des vols détournés et le sol aient existé . Cela s’applique aussi bien à la conversation attribuée au courageux passager qui aurait attaqué les pirates de l’air du vol UA 93, qu’à celle dont a témoigné l’avocat général des États-Unis, Theodore Olson, avec sa femme à bord du vol AA 77. Au contraire, lors du procès de Zacarias Moussaoui (accusé d’avoir été le 20ème pirate de l’air qui, lui, n’aurait pas embarqué), le FBI témoigna qu’aucun des avions n’avait de téléphone dans les accoudoirs, que les passagers auraient dû utiliser des téléphones portables, que ceux-ci à l’époque ne pouvaient pas fonctionner à plus de 5 000 pieds d’altitude et que les relevés fournis par les compagnies de téléphones ne portaient aucune des communications que l’on avait évoquées – y compris celle de l’avocat général Olson.