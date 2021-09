11.400 euros net par mois, Audi Q7 de fonction : chez Equadis, association d’aide aux réfugiés et aux SDF, le directeur roule carrosse

(…) Dix directeurs adjoints profiteraient également de ce système et bénéficieraient de salaires compris entre 94.000 et 130.000 euros bruts annuels, et des voitures de fonction.

(…) L’association propose ainsi de l’hébergement d’urgence, des centres de soins, des activités d’insertion économique, et des services à l’enfance. Elle mène de nombreuses actions en faveur des migrants ou SDF. Elle compte près de 1000 salariés, pour un budget d’environ 85 millions d’euros en 2020, une somme majoritairement composée de fonds publics.

Charité business ? Selon Le Canard Enchaîné , le patron d’une importante association à vocation sociale fait l’objet depuis juin d’une controverse pour un salaire démesuré accompagné d’avantages en nature, tels qu’une luxueuse voiture de fonction et une aide au logement.

Equalis est une association française du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) née en mai 2020. Association Loi de 1901, Equalis propose un accueil et un accompagnement global aux personnes en situation d’exclusion ou de précarité : accès aux droits, logement, insertion professionnelle, soin, soutien psychologique ou matériel, culture et loisirs1.

En 2021, l’association compte environ 900 salariés, et accompagne dans 70 établissements un peu plus de 11 000 personnes dans 9 départements, principalement en Ile-de-France, mais également dans l’Oise et le Loiret. Equalis présente en 2021 un budget consolidé de 83 millions d’euros.

Son directeur est Arthur Anane

