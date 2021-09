15 études ont démontré la puissance de l’immunité naturelle contrairement aux mensonges des morticoles

Article explosif du Washington Post concernant l’extrême efficacité de l’immunité naturelle par rapport à la vaccination covid-19. Ce genre d’articles est inconcevable dans la presse française, il faut systématiquement que ce soit les Yankees qui commencent à en parler pour qu’ensuite les rédactions parisiennes embrayent.

Nous apprenons donc qu’il existe une bonne quinzaine d’études qui démontrent que l’immunité naturelle après une infection au SARS-CoV-2, même légère, est très largement supérieure à celle obtenue par la vaccination (puissante et durable). Dans cet article, on se demande du coup pourquoi les autorités américaines et Biden, continuent d’affirmer l’inverse en mettant en danger la santé des citoyens ? C’est d’ailleurs ce que vont faire les autorités françaises ainsi que les morticoles cathodiques pendant quelques semaines encore car, vous l’aurez compris, tout ceci n’a rien à voir avec la science ni la médecine, nous sommes en guerre contre un ennemi redoutable, contre des menteurs et des manipulateurs.

Il est normal d’avoir une hypothèse scientifique incorrecte. Mais lorsque de nouvelles données prouvent que c’est faux, vous devez vous adapter. Malheureusement, de nombreux dirigeants élus et responsables de la santé publique ont retenu bien trop longtemps l’hypothèse selon laquelle l’immunité naturelle offre une protection peu fiable contre le covid-19 – une affirmation qui est rapidement démystifiée par la science.

Plus de 15 études ont démontré le pouvoir de l’immunité acquise avec une infection naturelle du virus. Il y a deux semaines, une étude menée en Israël auprès de 700 000 personnes a révélé que ceux qui avaient déjà été infectés étaient 27 fois moins susceptibles de contracter une deuxième infection symptomatique que ceux qui avaient été vaccinés. Cela a confirmé une étude de la June Cleveland Clinic sur les travailleurs de la santé (qui sont souvent exposés au virus), dans laquelle aucun de ceux qui avaient déjà été testés positifs pour le coronavirus n’a été réinfecté. Les auteurs de l’étude ont conclu que « les personnes qui ont eu une infection par le SRAS-CoV-2 ne bénéficieront probablement pas de la vaccination contre le Covid-19 ». Et en mai, une étude de l’Université de Washington ont constaté que même une infection légère au Covid entraînait une immunité de longue durée.

Ainsi, la science émergente suggère que l’immunité naturelle est aussi bonne ou meilleure que l’immunité induite par le vaccin. C’est pourquoi il est si frustrant que l’administration Biden ait affirmé à plusieurs reprises que l’immunité conférée par les vaccins est préférable à l’immunité causée par une infection naturelle, comme l’a déclaré le directeur du NIH Francis Collins à l’animateur de Fox News à Bret Baier il y a quelques semaines. Cette adhésion rigide à une théorie dépassée se reflète également dans l’annonce récente du président Biden selon laquelle les grandes entreprises doivent exiger que leurs employés se fassent vacciner ou se soumettent à des tests réguliers, qu’ils aient ou non déjà eu le virus.

Minimiser le pouvoir de l’immunité naturelle a eu des conséquences mortelles. En janvier, février et mars, nous avons gaspillé de rares doses de vaccins sur des millions de personnes qui souffraient auparavant de Covid. Si nous avions demandé à des Américains déjà protégés par une immunité naturelle de se retirer de la filière vaccinale, des dizaines de milliers de vies auraient pu être sauvées. Ce n’est pas seulement avec le recul, c’est 20/20 ; beaucoup d’entre nous plaidaient et écrivaient avec véhémence à l’époque pour une telle stratégie de rationnement.

L’une des raisons pour lesquelles les responsables de la santé publique peuvent avoir peur de reconnaître l’efficacité de l’immunité naturelle est qu’ils craignent que cela amène certains à choisir de contracter l’infection plutôt que de se faire vacciner. C’est une préoccupation légitime. Mais nous pouvons encourager tous les Américains à se faire vacciner tout en étant honnêtes sur les données. Dans mon expérience clinique, j’ai trouvé les patients extrêmement indulgents avec l’évolution des données si vous êtes honnête et transparent avec eux. Pourtant, lorsqu’on lui pose la question courante : « Je me suis remis du Covid, est-ce absolument essentiel que je me fasse vacciner ? » De nombreux responsables de la santé publique ont mis de côté les données et ont répondu par un « oui » synchronisé, même si des études ont montré que les réinfections sont rares et souvent asymptomatiques ou bénignes lorsqu’elles se produisent.

La marée pourrait enfin changer, alors que la pression s’est accrue sur les fonctionnaires fédéraux. La semaine dernière sur CNN, Anthony S. Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a laissé entendre que le gouvernement pourrait repenser sa position sur l’immunité naturelle, déclarant : « Je pense que c’est quelque chose dont nous devons nous asseoir et discuter sérieusement ». Certains grands centres médicaux, comme Spectrum Health à Grand Rapids, Michigan, ont déjà annoncé qu’ils reconnaîtraient l’immunité naturelle pour leurs besoins en vaccins. Certains gouverneurs républicains ont ressenti la frustration du public quant à la contradiction entre les directives scientifiques et les données, le gouverneur de Floride Ron DeSantis accusant l’administration Biden de « ne pas suivre la science » en élaborant son mandat de vaccin sans prendre en considération « l’immunité conférée par l’infection ».

La position actuelle des Centers for Disease Control and Prevention concernant la vaccination des enfants rejette également les avantages de l’immunité naturelle. Le district scolaire du comté de Los Angeles a récemment imposé des vaccins aux élèves de 12 ans et plus qui souhaitent apprendre en personne. Mais les jeunes sont moins susceptibles de souffrir de symptômes graves ou durables de Covid-19 que les adultes, et ont connu de rares complications cardiaques à cause des vaccins. En Israël, une inflammation cardiaque a été observée chez 1 homme sur 3 000 et 1 homme sur 6 000 âgés de 16 à 24 ans ; le CDC a confirmé 854 rapports à l’échelle nationale chez des personnes de 30 ans et moins qui ont reçu le vaccin.

Une deuxième dose du vaccin à ARNm à deux injections comme celle produite par Pfizer et Moderna peut même ne pas être nécessaire chez les enfants atteints de Covid. Depuis février, le Ministère israélien de la Santé recommande que toute personne, adulte ou adolescente, qui s’est remise du Covid-19 ne reçoive qu’une seule dose de vaccin à ARNm, au lieu de deux. Même si le risque de maladie grave lors d’une réinfection est extrêmement faible, certaines données ont démontré un léger bénéfice à une dose dans cette situation. D’autres pays utilisent une approche similaire. Les États-Unis pourraient adopter cette stratégie dès maintenant comme une prochaine étape raisonnable dans la transition d’une politique d’exigence de vaccins trop rigide à une politique d’exigence de vaccins plus flexible. À titre de comparaison, le CDC recommande depuis longtemps aux enfants de ne pas se faire vacciner contre la varicelle s’ils ont déjà été infectés par la varicelle.

L’hypothèse erronée selon laquelle l’immunité naturelle n’est pas fiable a entraîné la perte de milliers de vies américaines, des complications vaccinales évitables et a nui à la crédibilité des responsables de la santé publique. Compte tenu de l’annonce récente du mandat par la Maison Blanche, il serait bon que nos responsables de la santé publique fassent preuve d’humilité en reconnaissant que l’hypothèse qu’ils ont vanté à plusieurs reprises était non seulement fausse, mais elle peut être nocive. Rassemblons-nous tous autour du corpus croissant de littérature scientifique et d’expérience clinique réelle qui nous dit de ne pas exiger le schéma vaccinal complet chez les personnes qui se sont remises de la Covid dans le passé. Les responsables de la santé publique changeant de position sur l’immunité naturelle, après tant d’hostilité envers l’idée, contribueraient grandement à rétablir la confiance du public.

