84 généraux et amiraux US contre la politique afghane de Biden

Des généraux et amiraux US à la retraite ont demandé, dans une lettre ouverte publié le 30 août 2021, la démission du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et du président du comité des chefs d’états-major, le général Mark Milley, responsables de la chute de Kaboul

Leur groupe, Flag Officers 4 America, avait déjà publié une lettre ouverte lors de l’élection du président Biden mettant en cause sa santé mentale.

Cet épisode manifeste un fois de plus l’opposition de nombreux officiers généraux à la doctrine Rumsfeld/Cebrowski de « guerre sans fin ». Les signataires déplorent que les États-Unis ne soient plus un empire au sens romain du terme et n’aient plus d’honneur.