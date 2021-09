Affaire des sous-marins australiens: Les USA cèderaient à la France une livraison d'avions de chasse à la Finlande

La Maison-Blanche, qui était intervenue secrètement auprès de la Finlande pour gagner l’appel d’offre de ses avions de combat, pourrait laisser gagner la France en dédommagement de la rupture de son contrat de sous-marins conventionnels avec l’Australie.

Selon Politico, une quinzaine de parlementaires US, menés par Marc Veasey (D-Texas) et Michael Turner (R-Ohio), avait obtenu le soutien de la Maison-Blanche pour emporter ce marché.

Cinq sociétés sont en compétition : Boeing (F/A-18EF Super Hornet), Lockheed Martin (F-35 Lightning II), Dassault (Rafale), Eurofighter (Typhoon), et Saab (Gripen E/F).

Cependant, vu le scandale occasionné par la rupture unilatérale du contrat des sous-marins achetés par l’Australie, annulé par le pacte AUKUS, et vu l’incident entre la France et la Suisse à propos de l’achat d’avions états-uniens F-35 et non pas français Rafale, l’administration Biden envisage de laisser gagner la France en Finlande, à titre de lot de consolation.

Selon le SonntagsZeitung [1] et le Matin Dimanche [2], le président Emmanuel Macron aurait fait annuler cette semaine le sommet prévu en novembre avec le président du Conseil fédéral helvète, Guy Parmelin. L’ambassadeur de France à Berne, Frédéric Journès, aurait précisé qu’il n’y aurait pas de contact à ce niveau durant le premier semestre 2022, c’est-à-dire pendant le présidence française du Conseil européen. Sans convaincre, l’Élysée a démenti cette information prétextant un problème de calendrier.

