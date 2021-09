Censure économique de FranceSoir après une pseudo enquête de France 2

Suite au reportage de « Complément d’enquête » du jeudi 2 septembre, sur la monétisation des sites dits « complotistes », FranceSoir perd son financement via les publicités Google. Une enquête que le journaliste de FranceTélévision qualifie « d’étude inédite » sur des « citoyens » de tous bords.

Les chasseurs de fakes news de France télévision ont décidé l’ouverture de la chasse aux sorcières. Le gibier est composé de sites n’allant pas dans le sens de la pensée unique. Complément d’enquête est censé compléter une enquête inédite. Tellement inédite qu’on ne sait pas comment elle a été menée ni comment a été choisi le panel de 50 personnes. L’émission nous offre un micro-trottoir, mais vraiment pas une « étude ». Une voix off vient systématiquement ridiculiser les personnes interrogées : ils sont complotistes, crédules… Ils ont dû regretter d’avoir laissé entrer n’importe qui chez eux. L’idée de l’émission est que toute personne se posant la moindre question sur la propagande gouvernementale croit forcément que la Terre est plate ou que Emmanuel Macron serait un extra-terrestre.

On vous a déjà présenté (là) Conspiracy Watch et StopHateMoney qui luttent contre la liberté d’expression en France. Leur méthode : assécher économiquement ceux qui s’opposent aux informations des médias de propagande. Sur Google, les sites alternatifs seraient grassement financés par la publicité des géants de la téléphonie mobile, de la grande distribution, de l’industrie automobile. À l’inverse, Complément d’enquête serait produit sur un coin de table par des smicards. Ainsi Aude Favre et Sylvain Louvet, producteurs de l’émission, sont soutenus par le Ministère de la Culture. Leur association Fake Off a l’appui de la Dilcrah qu’on vous a déjà présentée (là). Sylvain Louvet a reçu le Prix Albert-Londres décerné par des journalistes dont les employeurs sont des médias bien connus pour leur indépendance : Le Figaro, Le Monde, L’Express, Le Point, RMC, FranceInter, etc. Bref, des journalistes aussi indépendants que ceux de Complément d’enquête. D’ailleurs, si vous en doutez, vous êtes complotistes.

Google supprime sa monétisation du site de FranceSoir

D’après ce pseudo reportage, les sites (car la presse papier d’opinion n’existe plus) qui dénoncent les pertes de liberté, la mascarade en cours, ne seraient que des extrémistes de droite, des profiteurs de personnes crédules et qui se feraient un « max de pognon » sur leur dos. À la suite du reportage dénonçant FranceSoir comme site de désinformation, à tendance complotiste comme il se doit, Google lui a retiré ses publicités. BigMédia veille sur nous. Après tout l’objectif officiel de la censure, depuis 1949, est de protéger les mineurs (et leurs parents, eux-mêmes de grands enfants). Et si vous croyez être adulte, c’est que vous êtes complotiste !

source : https://lemediaen442.fr