Christiane Taubira refuse d’appeler la population de la Guyane à se faire vacciner: “Je tiens un propos responsable”

La Guyane reste très affectée par l’épidémie de coronavirus, avec un taux d’incidence de 498 cas pour 100.000 habitants et une hausse des hospitalisations au 21 septembre, selon l’Agence régionale de santé. Seuls 29,6% des Guyanais âgés de 12 ans et plus étaient complètement vaccinés au 15 septembre, contre 81,7% de la population éligible pour l’ensemble de la France, selon les chiffres de Santé Publique France.