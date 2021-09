Comment le Soleil pourrait provoquer l’apocalypse sur Internet

Le soleil inonde en permanence la Terre d’un brouillard de particules magnétisées appelé vent solaire. Dans la plupart des cas, notre champ magnétique terrestre empêche ce vent électrique de causer des dommages réels à la Terre ou à ses habitants, envoyant plutôt ces particules vers les pôles et laissant derrière elles une jolie aurore boréale.

Image d’entête : représentation d’une tempête solaire dirigée vers la Terre entourée de son champ magnétique. (NASA)

Mais parfois, tous les siècles environ, ce vent se transforme en véritable tempête solaire et, comme l’indiquent de nouvelles recherches, les conséquences d’une telle météo spatiale pourraient être catastrophiques pour notre mode de vie moderne.

En bref, une tempête solaire sévère pourrait, notamment, plonger le monde dans une “apocalypse Internet” qui maintiendrait de larges pans de la société hors ligne pendant des semaines ou des mois, selon Sangeetha Abdu Jyothi, professeure adjointe à l’université de Californie à Irvine (Etats-Unis), dans une nouvelle étude (lien plus bas).

Selon Abdu Jyothi :

Ce qui m’a vraiment fait réfléchir, c’est qu’avec la pandémie, nous avons vu à quel point le monde était mal préparé. Il n’y avait aucun protocole pour y faire face efficacement, et c’est la même chose avec la résilience de l’internet. Notre infrastructure n’est pas préparée à un événement solaire de grande ampleur.

Une partie du problème réside dans le fait que les tempêtes solaires extrêmes, également appelées éjections de masse coronale, sont relativement rares. Les scientifiques estiment que la probabilité qu’un phénomène météorologique spatial extrême ait un impact direct sur la Terre se situe entre 1,6 % et 12 % par décennie.

Dans l’histoire récente, seules deux tempêtes de ce type ont été détectées, l’une en 1859 et l’autre en 1921. La première, connue sous le nom d’événement de Carrington, a créé une perturbation géomagnétique si grave sur la Terre que des fils télégraphiques se sont enflammés et que des aurores, habituellement visibles uniquement près des pôles de la planète, ont été observées près de la Colombie équatoriale. Des tempêtes plus petites peuvent également avoir un impact important. En mars 1989, l’une d’entre elles a plongé dans le noir toute la province canadienne du Québec pendant neuf heures.

Depuis lors, la civilisation humaine est devenue beaucoup plus dépendante de l’internet, et les impacts potentiels d’une tempête géomagnétique massive sur cette nouvelle infrastructure restent largement à étudier, selon Abdu Jyothi. Dans sa nouvelle étude, elle a tenté d’identifier les plus grandes vulnérabilités de cette infrastructure.

La bonne nouvelle, c’est que les connexions Internet locales et régionales risquent peu d’être endommagées, car les câbles à fibres optiques ne sont pas affectés par les courants induits par les phénomènes géomagnétiques.

Cependant, les longs câbles Internet sous-marins qui relient les continents sont une autre histoire. Ces câbles sont équipés de répéteurs pour renforcer le signal optique, espacés d’environ 50 à 150 kilomètres. Ces répéteurs sont vulnérables aux courants géomagnétiques et, selon l’étude, des câbles entiers peuvent être rendus inutilisables si un seul répéteur tombe en panne.

Si un nombre suffisant de câbles sous-marins tombent en panne dans une région donnée, des continents entiers pourraient être coupés les uns des autres, écrit Abdu Jyothi. De plus, les pays situés à des latitudes élevées, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, sont beaucoup plus sensibles à la météo solaire que les pays situés à des latitudes plus basses. En cas de tempête géomagnétique catastrophique, ce sont ces pays de haute latitude qui risquent le plus d’être coupés du réseau en premier. Il est difficile de prévoir combien de temps il faudrait pour réparer l’infrastructure sous-marine, mais Abdu Jyothi suggère que des coupures d’Internet à grande échelle qui durent des semaines ou des mois sont possibles.

Dans l’intervalle, des millions de personnes pourraient perdre leurs moyens de subsistance.

Selon Abdu Jyothi dans son étude :

L’impact économique d’une interruption de l’internet pendant une journée aux États-Unis est estimé à plus de 7 milliards de dollars. Que se passe-t-il si le réseau reste non fonctionnel pendant des jours, voire des mois ?

Si nous ne voulons pas le découvrir, alors les opérateurs de réseaux doivent commencer à prendre au sérieux la menace d’une météo solaire extrême alors que l’infrastructure Internet mondiale s’étend inévitablement. Pour Abdu Jyothi, La pose d’un plus grand nombre de câbles à des latitudes plus basses est un bon début, tout comme la mise au point de tests de résilience axés sur les effets des pannes de réseau à grande échelle.

Lorsque la prochaine grande tempête solaire s’échappera de notre étoile, les habitants de la Terre auront environ 13 heures pour se préparer à son arrivée, a-t-elle ajouté. Espérons que nous serons prêts à tirer le meilleur parti de ce temps lorsqu’elle arrivera inévitablement.

N’est évoqué ici que les problèmes impliquant les structures réseaux de l’internet, mais il y aura aussi des problèmes avec les satellites qui gèrent également beaucoup de chose, comme le GPS..

L’étude présentée lors de la conférence SIGCOMM 2021 sur la communication de données d’alertes et l’étude en prépublication (elle n’a pas encore été revue par les pairs) sur le site de l’Université de Californie à Irvine (PDF) : Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse et présentée sur ce même site : Sangeetha Abdu Jyothi’s Work on Solar Superstorms Raises Concerns of Internet Apocalypse.