Crise sanitaire : "Ce n’est pas un accident : cette crise n’a toujours rien de sanitaire"

L'avocat Reiner Fuellmich revient pour nous présenter les avancements du Comité Corona avec lequel il travaille depuis des mois pour tenter d'élucider les tenants et aboutissants de la crise du covid-19.

Il explique d'entrée de jeu se trouver à un moment crucial de l'avancée des recherches : "Nous sommes passés de "Quelle est cette pandémie ?" ; "À quel point le virus est-il dangereux ?" ; "À quel point les tests PCR sont-ils fiables ?" ; "Quelles conséquences auront les mesures sanitaires anti-covid ?" ; à "Qui est derrière tout ça ?"

Pour répondre à ces questions, il a mené plus de 150 interviews avec des experts du monde entier, tels que le Pr Luc Montagnier et Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, pour en arriver à la conclusion que "tout ceci n'a rien de sanitaire, et n'a jamais rien eu de sanitaire". Il revient notamment sur l'aspect économique de la pandémie, en montrant que "ceux qui récupèrent actuellement des parts de marchés dans le monde, sont aussi ceux, si on suit l'argent, qui sont derrière ce qui est en train de se passer". Selon lui, les PME, notamment occidentales, sont en train d'être phagocytées par les géants économiques tels qu'Amazon ou rachetées par les chinois.

À propos de la santé, il souligne le fait que la tant attendue vaccination ne résoud pas le problème et n'arrête pas le virus comme espéré, pendant que les mesures sanitaires enclenchent de nombreux suicides au sein de la population.

Toujours selon lui, les populations du monde entier se rendent petit à petit compte que les gouvernements continuent de placer leurs pions pour contrôler leur "vie quotidienne".

En assemblant tous les éléments qu'il liste, il en arrive à la conclusion que : "Tout ceci n'est pas un accident. C'est intentionnel."



Un debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org :

Version originale en anglais :

Version doublée en français par Jeanne Traduction :