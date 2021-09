Cuba devient le premier pays à vacciner massivement les enfants âgés de 2 ans seulement

Depuis cette semaine et ces derniers jours, Cuba est devenu le premier pays au monde à lancer un programme de vaccination de masse contre le COVID-19 pour tous les enfants. Bien que la campagne ait été lancée plus tôt en septembre, CNN a observé lundi la campagne à grande échelle en action pour les enfants de deux ans et plus.

« En une seule journée dans un policlinico de La Havane, où CNN et d’autres médias ont été invités à filmer les vaccinations, plus de 230 enfants âgés de 3 à 5 ans ont été vaccinés, selon l’administrateur de la clinique« , indique le reportage.

De plus, pour être considérés comme « pleinement vaccinés », les Cubains – y compris les enfants – doivent recevoir trois injections, ce qui est également unique au monde (Israël est le seul autre pays à exiger officiellement une troisième dose de « rappel » pour que ses citoyens soient considérés comme complètement vaccinés).

a clinique à Cuba via les séquences de CNN

Un récent pic estival d’infections dans tout Cuba avec la propagation rapide du variant Delta a amené les autorités à retarder la rentrée des classes en septembre. Pour l’instant, les chaînes de télévision d’État dispensent des cours aux enfants qui les regardent de chez eux, d’autant que de nombreux Cubains n’ont pas accès à Internet.

Ces derniers mois ont été marqués par une augmentation alarmante des infections à Covid chez les enfants ; toutefois, on ne sait toujours pas combien de ces cas sont graves ou ont entraîné une hospitalisation, comme l’explique CNN :

Jusqu’à présent, au cours de la pandémie, au moins 117 500 mineurs ont été diagnostiqués avec le Covid à Cuba, selon les statistiques officielles. Le gouvernement n’a pas dit combien d’enfants sont morts à Cuba pendant la pandémie. Mais depuis le début du mois d’août, 10 mineurs, enfants et nourrissons ont été répertoriés comme décédés dans les points de presse quotidiens du ministère de la Santé.

À l’heure actuelle, les autorités de La Havane administrent trois vaccins de fabrication cubaine pour lesquels les autorités sanitaires de l’État ont donné une « autorisation d’urgence », mais elles ont du mal à en produire suffisamment pour les plus de 11 millions d’habitants de l’île.

Dans le même temps, le gouvernement cubain a fait l’objet de critiques de la part des responsables de la santé mondiale, notamment de l’OMS, pour son « secret excessif » concernant le développement et le programme de vaccins produits dans le pays.

La vaccination d’enfants âgés d’à peine deux ans reste très controversée parmi les populations du monde entier, notamment aux États-Unis, où la FDA n’a pas encore approuvé les vaccins Covid pour les personnes de moins de 12 ans. En effet, selon le consensus général des médecins et des autorités sanitaires, la majorité des enfants sont asymptomatiques ou ne présentent qu’une légère maladie.

Il est en outre exceptionnel que Cuba administre également une troisième injection aux enfants, étant donné que la plupart des vaccins approuvés dans d’autres pays nécessitent un maximum de deux doses.