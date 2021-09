Des scientifiques révèlent un plan pour refroidir la planète via la géoingénierie

Il s’agit de créer des nuages plus blancs et plus réfléchissants.

L’éclaircissement des nuages marins

Des machines de capture du carbone à la couverture des glaciers par des couvertures géantes, les idées ne manquent pas pour lutter contre les effets du changement climatique anthropique. Aujourd’hui, une équipe de scientifiques de l’atmosphère veut créer des nuages plus blancs qui reflètent davantage la lumière du soleil pour refroidir la Terre.

Le projet, d’abord repéré par Interesting Engineering, se concentre sur une méthode théorique de géo-ingénierie connue sous le nom de « blanchiment des nuages marins ». Le fonctionnement de cette méthode est assez simple : des nuages plus blancs et plus brillants réfléchissent davantage de lumière solaire en dehors de la planète et dans l’espace – donc, en théorie, si nous pouvons en produire davantage, nous pouvons refroidir la Terre.

C’est dans ce but que des chercheurs de l’université de Washington, du centre de recherche de Palo Alto et de la Pacific Northwest National Library se sont associés pour créer une initiative qu’ils ont baptisée « Marine Cloud Brightening (MCB) Project ». Il s’agit d’une « collaboration ouverte et internationale de scientifiques de l’atmosphère » qui étudient la possibilité d’utiliser l’éclaircissement des nuages marins pour contribuer à refroidir la Terre, selon un article du blog de l’université de Washington consacré au projet.

Technologie de pulvérisation

Le projet MCB comporte un processus de recherche en trois phases axé sur le développement d’une technologie de pulvérisation permettant d’envoyer des particules microscopiques d’eau de mer dans le ciel pour contribuer à éclaircir les nuages bas. Chaque phase sera examinée par des « autorités indépendantes », selon une fiche d’information sur le projet, afin de s’assurer que la technologie ne nuit pas à l’atmosphère par inadvertance.

Si elle fonctionne, l’équipe pense que l’éclaircissement des nuages pourrait refroidir l’atmosphère suffisamment pour qu’il y ait une augmentation substantielle du carbone atmosphérique, ce qui pourrait permettre de gagner du temps pour sauver la planète du changement climatique.

En somme, il s’agit d’un plan ambitieux. Cependant, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit au mieux d’une solution de fortune et que la géo-ingénierie, quelle qu’elle soit, est confrontée à une sérieuse bataille difficile dans les communautés publiques et scientifiques.

La véritable solution réside probablement davantage dans une réduction drastique des émissions de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles – mais ne retenez pas votre souffle.

