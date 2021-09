Facebook a aidé à recruter des esclaves des temps modernes, selon des documents internes des tueurs de cartel

Il semble que l’ensemble du bureau du Wall Street Journal à San Francisco soit préoccupé ces derniers temps par la production d’une série d’articles tirés de documents internes de Facebook ayant fait l’objet d’une « fuite » et révélant des rapports internes embarrassants sur tous les sujets, de l’impact délétère d’Instagram sur la santé mentale de ses utilisateurs adolescents à la division politique, en passant par la façon dont les produits de Facebook sont utilisés pour faciliter le trafic d’êtres humains et le recrutement de terroristes dans certaines régions du monde émergent.

L’essentiel de l’article est le suivant : Facebook a une petite équipe qui se consacre à la lutte contre le trafic d’êtres humains dans le monde, en particulier dans les pays où l’État de droit n’est pas aussi solide qu’aux États-Unis et en Europe. Au Moyen-Orient, Facebook est utilisé pour attirer des femmes vers la traite sexuelle (ou une autre forme d’exploitation du travail).

En Éthiopie, des groupes armés utilisent le site pour recruter et inciter à la violence contre d’autres minorités ethniques.

Les contrôleurs de Facebook ont également envoyé des rapports à leurs patrons sur des sujets aussi divers que le trafic d’organes humains, la pornographie et la pédopornographie, ou encore la répression gouvernementale de la dissidence politique.

Les documents divulgués au WSJ montrent que si Facebook supprime certaines pages, beaucoup continuent à fonctionner ouvertement.

Certains pourraient comprendre l’incapacité de Facebook à éliminer toutes les taupes (après tout, ils luttent contre un torrent incessant de comportements répréhensibles). Mais la triste vérité, c’est que Facebook pourrait faire davantage pour empêcher que sa plateforme ne soit utilisée à mauvais escient par des trafiquants, des criminels et des abuseurs, en particulier dans les pays émergents (nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé au Myanmar).

La raison pour laquelle elle ne le fait pas est que cela serait mauvais pour les affaires », selon un ancien directeur général qui a démissionné de la société l’année dernière. Selon Brian Boland, un ancien vice-président de Facebook qui a supervisé les partenariats avec les fournisseurs d’accès à Internet en Afrique et en Asie avant de démissionner à la fin de l’année dernière, Facebook considère que les préjudices subis dans les pays en développement sont « simplement le coût des affaires » dans ces pays.

Facebook a concentré ses efforts en matière de sécurité sur les marchés plus riches (comme les États-Unis), où de puissantes institutions gouvernementales et médiatiques peuvent l’aider à rendre des comptes. Mais dans les petits pays, Facebook répond à de nombreux problèmes par un haussement d’épaules.

« Il y a très rarement un effort important et concerté pour investir dans la résolution de ces problèmes », a déclaré M. Boland.

Le problème pour Facebook est que le monde en développement est désormais son plus grand marché de croissance. Alors que le nombre d’utilisateurs aux États-Unis, au Canada et en Europe stagne pour l’instant, 90 % de la croissance du nombre d’utilisateurs de la société provient des pays en développement.

Un porte-parole de Facebook a répondu à l’enquête du WSJ en décrivant les efforts de Facebook pour contrôler le contenu dans le monde émergent. « Dans les pays à risque de conflit et de violence, nous avons une stratégie globale, qui repose notamment sur des équipes mondiales dont les locuteurs natifs couvrent plus de 50 langues, des ressources éducatives et des partenariats avec des experts locaux et des vérificateurs de faits tiers pour assurer la sécurité des personnes », a déclaré cette semaine Andy Stone, porte-parole de Facebook.

D’autres affirment que si cela est vrai, ce n’est pas suffisant – et les dirigeants de Facebook le savent. Une équipe, dirigée par un ancien policier, a découvert comment le New Jalisco Cartel au Mexique utilisait Facebook pour recruter et former les aspirants tueurs du cartel.

Le 13 janvier, neuf jours après que des employés ont fait circuler un rapport interne demandant à Facebook de supprimer toutes les pages publiquement associées au cartel, le premier post est apparu sur un nouveau compte Instagram du CJNG : il s’agissait d’une vidéo d’une personne munie d’un pistolet en or tirant sur un jeune homme dans la tête tandis que du sang jaillit de son cou. Le post suivant était une photo d’un homme battu et attaché à une chaise. Le suivant était un sac poubelle rempli de mains coupées.

Cette page, ainsi que d’autres pages Instagram et Facebook faisant la publicité du cartel, sont restées actives pendant au moins cinq mois avant d’être retirées. Depuis lors, de nouvelles pages sont apparues sous le nom de CJNG, mettant en scène des armes à feu et des décapitations.

Dans d’autres cas, Facebook a constaté qu’il n’avait tout simplement pas assez de spécialistes linguistiques pour surveiller les menaces dans certains pays émergents. L’Éthiopie en est un exemple. Comme des années auparavant au Myanmar, certains utilisateurs éthiopiens ont utilisé Facebook pour inciter à la violence contre le peuple du Tigré, des attaques qui ont atteint le niveau de crimes de guerre.

Dans ce qui est peut-être l’une des lacunes les plus choquantes, le manque d’experts en langue arabe de Facebook a permis à des « agences de placement » d’attirer des femmes du Kenya et d’autres pays africains pour qu’elles travaillent comme esclaves de facto dans les maisons de riches Saoudiens. La plupart de ces agences faisaient de la publicité sur Facebook pour attirer les travailleurs dans un aéroport, où ils étaient confrontés à un leurre et où on leur disait que, s’ils se retiraient maintenant, ils devaient rembourser l’agence de placement.