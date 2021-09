Grande-Bretagne : Les personnes vaccinées dans le tiers monde ne sont pas considérées comme vaccinées même si elles ont reçu la même gamme de produits

Ces personnes peuvent toujours venir au Royaume-Uni, elles doivent juste subir des vacances humiliantes dans un hôtel gratuit, aux frais des contribuables.

Via The Guardian :

Les nouvelles règles de voyage relatives au Covid en Angleterre et le refus de reconnaître les vaccins administrés dans de vastes régions du monde ont suscité l’indignation et la perplexité en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud, les critiques dénonçant ce qu’ils appellent une politique illogique et discriminatoire.

Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a décrit les nouvelles règles anglaises, dévoilées vendredi dernier, comme « un nouveau système simplifié pour les voyages internationaux ». « L’objectif est de permettre aux gens de voyager plus facilement », a déclaré M. Shapps.

Mais dans de nombreuses régions du monde, la décision du gouvernement de ne reconnaître que les vaccinations effectuées dans un groupe restreint de pays suscite colère et frustration.

Selon les nouvelles règles, les voyageurs complètement vaccinés avec les vaccins Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna ou Janssen aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud ou dans un pays de l’UE seront considérés comme « complètement vaccinés » et exemptés de mise en quarantaine lorsqu’ils arriveront en Angleterre en provenance d’un pays de la liste orange. En revanche, les personnes qui ont été entièrement vaccinées avec les mêmes vaccins en Afrique ou en Amérique latine, ainsi que dans d’autres pays, dont l’Inde, seront considérées comme « non entièrement vaccinées » et contraintes à une quarantaine de 10 jours à leur arrivée en provenance d’un pays de la liste orange.

Lundi, l’homme politique indien Shashi Tharoor a annoncé qu’il se retirait d’une série d’apparitions en Angleterre pour protester contre la décision « offensante » de demander aux Indiens complètement vaccinés de se mettre en quarantaine.

« Il n’y a pas une seule personne à qui j’ai parlé qui ne soit pas en colère à ce sujet. Les gens sont perplexes », a déclaré un diplomate latino-américain exaspéré.

« Comment un vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca administré [en Amérique latine] peut-il ne pas suffire pour que quelqu’un soit autorisé à entrer ? Je ne vois tout simplement pas comment cela peut être acceptable. Je ne peux tout simplement pas m’y retrouver », ont-ils ajouté. « Je ne peux pas expliquer ce qui se cache derrière cela – je sais juste que c’est très, très, très injuste ».

Un diplomate ouest-africain a condamné les restrictions comme étant « discriminatoires ». « [Mais] ce n’est même pas la discrimination qui me préoccupe le plus, c’est le message qu’elle envoie », ont-ils ajouté.

« Partout dans le monde, nous sommes confrontés à l’hésitation des vaccins. Il y a toutes sortes de fausses nouvelles. Lorsque vous dites ‘Nous n’allons pas accepter le vaccin de l’Afrique’, vous donnez du crédit à ce genre de théories. Cela ne fait que créer une situation qui permet à la pandémie de se prolonger. »