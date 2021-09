Il a plu sur le sommet du Groenland pour la première fois de l’histoire

Les précipitations au sommet du Groenland, à environ trois kilomètres au-dessus du niveau de la mer, sont pour la première fois depuis le début des relevés en 1950, tombées sous forme de pluie et non de neige. Sept milliards de tonnes d’eau se sont abattues sur la calotte glaciaire pendant plusieurs heures, alimentées par l’air chaud. Les températures au sommet ont dépassé le point de congélation pour la troisième fois en 10 ans, ce qui annonce de graves problèmes pour le Groenland.

Selon le Centre national (américain) des données sur la neige et la glace (National Snow and Ice Data Center), il s’agit des précipitations les plus importantes sur la calotte glaciaire depuis 1950, et la quantité de masse de glace perdue dimanche dernier était 7 fois supérieure à la moyenne quotidienne pour cette période de l’année.

Les cartes du haut montrent l’étendue de la fonte quotidienne de l’inlandsis groenlandais pour les 14, 15 et 16 août 2021. La carte inférieure gauche montre les jours de fonte cumulés pour 2021 jusqu’au 16 août. Le graphique en bas à droite montre l’étendue de la fonte quotidienne au milieu de l’été pour toutes les années de l’enregistrement satellitaire dont l’étendue maximale de la fonte est supérieure à 800 000 kilomètres carrés (309 000 miles carrés). Les zones du graphique représentent l’étendue de la fonte quotidienne pour la moyenne de 1981 à 2010, l’écart interquartile et l’écart interdécile. Tous les événements de fonte observés par le satellite NSIDC sont entourés en cyan ; l’événement de pluie (cercle rouge) et de fonte de 2021 est le seul événement de ce type dans les 43 ans d’enregistrement. (National Snow and Ice Data Center/ T. Mote, Université de Géorgie)

Pour Ted Scambos, chercheur à l’université du Colorado, il s’agit d’une preuve que le Groenland se réchauffe rapidement :

Ce qui se passe n’est pas simplement une ou deux décennies chaudes dans un schéma climatique errant. C’est sans précédent. Nous franchissons des seuils jamais vus depuis des millénaires et, franchement, cela ne changera pas tant que nous n’aurons pas ajusté ce que nous faisons à l’air.

La pluie est tombée de la côte sud-est du Groenland jusqu’à la station Summit de la National Science Foundation, où les scientifiques observent les conditions météorologiques de l’Arctique et les changements de la glace. La station est située au point le plus élevé de la calotte glaciaire du Groenland. En raison de ces fortes pluies, les chercheurs pensent que les opérations devront être modifiées.

Selon Jennifer Mercer, responsable de programme à la National Science Foundation :

Cela signifie que nous devons prendre en compte des événements météorologiques auxquels nous n’avons jamais eu à faire face auparavant dans l’histoire de nos opérations là-bas. L’augmentation des événements météorologiques, notamment la fonte, les vents violents et maintenant la pluie, au cours des dix dernières années, s’est produite en dehors de ce qui est considéré comme normal.

La pluie aura un effet durable sur les propriétés de la neige, précise Mercer, laissant derrière elle une croûte de glace qui absorbera davantage d’énergie du soleil jusqu’à ce qu’elle soit recouverte de neige. Cette couche sera également une barrière qui empêchera l’écoulement des eaux de fonte, qui inonderont alors la surface de la calotte glaciaire et déclencheront des ruissellements à des altitudes plus élevées.

C’est loin d’être le premier phénomène inhabituel observé par les chercheurs. Il y a 2 ans, un ours polaire s’est rendu jusqu’à la station summit, ce qui était très inhabituel car les ours vivent dans les régions côtières où ils peuvent trouver de la nourriture. L’ours a parcouru plusieurs centaines de kilomètres à l’intérieur des terres pour traverser la calotte glaciaire. Selon Mercer, au cours des 5 dernières années, trois ours ont été vus sur la calotte glaciaire.

La majeure partie du Groenland est actuellement recouverte par l’inlandsis du Groenland, qui s’étend sur 1,7 million de kilomètres carrés. Il s’agit du deuxième plus grand inlandsis au monde après celui de l’Antarctique. À eux deux, ils contiennent 99 % de la glace d’eau douce de la Terre.

La glace qui fond au Groenland peut s’écouler sous forme d’eau dans l’océan, où elle contribue à l’augmentation continue du niveau des mers causée par le changement climatique d’origine humaine. Le niveau mondial de la mer a augmenté de 21 à 24 centimètres depuis 1880. Des études ont montré qu’un tiers de cette augmentation s’est produite au cours des deux dernières décennies et demie.

Si toute la glace du Groenland devait fondre, les mers s’élèveraient d’environ 7,3 mètres, selon un rapport de 2019 de la NOAA. Cela serait suffisant pour inonder la plupart des villes côtières du monde entier. Bien que cela ne se produise pas du jour au lendemain, la calotte glaciaire du Groenland fond déjà aujourd’hui 6 fois plus vite que dans les années 1980, selon des études, et si le phénomène de la semaine dernière en est une preuve quelconque, nous sommes prêts pour une course folle.

Les experts en climatologie du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies ont publié un rapport historique au début du mois, avertissant que la Terre pourrait atteindre le seuil de 1,5 °C d’alerte en raison du changement climatique au cours des 20 prochaines années. Cela rendrait les phénomènes météorologiques extrêmes beaucoup plus fréquents.