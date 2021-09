« Il n’y a guère plus que les ânes pour croire encore en l’efficacité des masques contre les virus respiratoires »

CHRONIQUE - Savez-vous pourquoi ?

Il ne fait plus guère de doute que le principal mode de contamination du SARS-COV-2, mais aussi des autres virus respiratoires, tels que ceux qui sont responsables des syndromes grippaux, soit aéroporté (« airborne » en anglais dans le texte). On parle d’aérosols de virions.

Mais commençons par écouter « La radio qui voulait laver plus blanc que blanc l’info covid » [1]

[1] Une petite confidence, ce sera le titre de l’une de mes prochaines chroniques, car ils osent tout à France Info…

Le 7 septembre 2021, voici ce qu’il s’y disait (réécoutez la radio d’information continue) « France Info, 14h00-17h00, Marie Bernardeau », suivi d’un jingle composé et interprété par Jean-Michel Jarre… Marie Bernardeau « Laurent Doulsan pour l’info ».

Laurent Doulsan « La situation sanitaire s’améliore en Guadeloupe où les médecins considèrent que le pic des hospitalisations liées au covid est passé. Après un mois de confinement, les autorités sanitaires appellent à la vigilance, en rappelant que le virus est toujours là, et pourrait reprendre de la vigueur avec la rentrée scolaire qui a lieu le 19 septembre en Guadeloupe ». Marie Bernardeau « Merci Laurent. On en vient à présent aux dernières données de l’Institut Pasteur sur l’épidémie. Sur son évolution. L’un des enseignements qu’on peut en tirer, et on voit ça avec vous Olivier Emond, c’est qu’il faut continuer à respecter les gestes barrières, même vacciné, à cause du variant delta ? » OE « Oui, c’est celui qui change la donne pour beaucoup, du fait de sa plus grande contagiosité par rapport à la souche originel, la souche alpha. Avec ce variant delta, même vacciné, on peut plus facilement être contaminé, et aussi plus facilement transmettre le virus. En épluchant les dernières études sur la question [2], l’Institut Pasteur table désormais sur une protection contre l’infection de 60 %, contre 80 % lorsque ces mêmes chercheurs avaient établi leurs précédentes projections sur l’évolution de l’épidémie. C’était au début de l’été. Alors, attention. On parle donc d’une moindre efficacité, pas d’une absence d’efficacité. La preuve, d’après les calculs de l’Institut Pasteur, un adulte non vacciné, a près de deux fois plus de risque d’être infecté et presque plus de quatre fois plus de risque de transmettre le virus que quelqu’un qui est vacciné. En résumé, comme on dit dans les démonstrations de maths, le vaccin est nécessaire mais pas suffisant. D’où l’importance de maintenir des gestes barrières, le masque, l’aération, la distanciation, pour maintenir une protection maximale, notamment dans les lieux fermés comme les salles de spectacle ou les cinémas ».

[2] Non, pas du tout, ils n’ont rien lu à l’Institut Pasteur, il s’agit d’une modélisation comme nous allons le voir plus loin…

Marie Bernardeau « Le vaccin reste Olivier, l’arme absolue contre les hospitalisations ? » OE « Oui, dans la plupart des cas, d’après l’Institut Pasteur, un adulte non vacciné a quinze fois plus de risques d’être hospitalisé qu’un adulte vacciné. On voit bien donc, l’avantage du vaccin sur ces hospitalisations. Alors, après 60 ans, les chiffres se resserrent encore un peu, parce que l’âge augmentant, on sait qu’on perd peu à peu en protection de la part des vaccins [3]. Ce qui veut dire qu’évidemment, il y a des personnes doublement vaccinées qui se retrouvent à l’hôpital, et ce nombre, eh bien, il ne va cesser d’augmenter. C’est arithmétique, vu que cette population, qui a reçu un schéma vaccinal complet, est de plus en plus importante. Aujourd’hui ça représente plus de 85 % de la population adulte totale, selon les derniers chiffres publics ».

[3] C’est bizarre, là, il n’a plus de chiffre à donner !

MB « C’est donc pas le moment, Olivier, on l’a compris, d’enlever le masque. Confirmation du Dr Michaël Rochoy, médecin généraliste à Outreau, dans le Pas-de-Calais, membre du collectif « du côté de la science » et cofondateur du collectif « Stop-Postillons » Dr MR « Il faut faire simple, de toute façon il faut porter le masque autant que possible, en particulier dans les situations qui sont à risque. C’est-à-dire les lieux clos, ou les lieux extérieurs qui pourraient être très denses, comme les marchés, les sorties d’écoles, où l’on est facilement regroupé sur un petit trottoir. Et, quand on ne peut pas mettre le masque, par exemple, dans les bars, dans les restaurants, alors, il faut augmenter la protection grâce au passe sanitaire. Le fait de ne pas être vacciné multiplie par deux le risque d’être infecté et par quatre le risque de transmettre le virus [4] ».

[4] Il a bien appris sa leçon de l’Institut Pasteur, récitée par Olivier Emond juste deux minutes plus tôt, alors qu’il attendait de passer à l’antenne, il avait probablement allumé le poste de radio… Bon, mais, elle est où l’étude de l’Institut Pasteur ? Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Fort de ce constat, via le site de l’Institut, en allant dans l’espace Presse, il faut cliquer sur le « flash presse du 06/09/2021 » ci-dessous pour trouver l’étude :

L’étude, sous forme d’un preprint (donc, non relu par les pairs…) daté du 6 septembre 2021 est téléchargeable. De quoi s’agit-il. D’une trop fumeuse étude de modélisation, comme les affectionne l’Institut Pasteur. Une de plus. Avec pas moins de sept hypothèses : réductions avec les vaccins ARNm respectivement de 95%, 60%, 50% des risques d’hospitalisation, de contamination et de transmission, R0 =5 (pour rappel, le R0 est le taux de reproduction, c’est-à-dire à un moment « t », le nombre « n » de personnes pouvant être contaminées par le patient 0), couvertures vaccinales de 70%, 80%, 90% pour les 12-17, 18-59, et 60 ans et plus. Pour le R0, ils repasseront. Le R0 était de 0,79 en semaine 35 (selon le dernier point épidémiologique hebdomadaire national daté du 9 septembre 2021. Donc, ils se trompent déjà d’un facteur six ! Dans le résumé en anglais, voici la conclusion de leurs projections alarmistes (qui bien heureusement ont peu de chance de se réaliser…), « Avec le variant Delta, les personnes vaccinées sont bien protégées contre l'hospitalisation, mais elles restent exposées au risque d'infection et doivent donc appliquer des comportements de protection, par exemple, le port du masque ».

Alors, eux aussi, ce sont des ânes ! Vous allez comprendre pourquoi. Mais, en recherchant cette étude, je suis tombé sur une autre, accessible à partir d’une page également intitulée « Tout sur SARS-COV-2 / COVID-19 À l’Institut Pasteur », non mais quelle outrecuidance ! Ils ont réussi à faire publier une étude portant sur l’efficacité des vaccins dans une revue satellite subalterne du Lancet, « The Lancet Regional Health Europe ». Manque de chance. Il s’agit d’une étude « cas-témoins », à savoir, le plus bas niveau de preuve avant l’avis d’expert ! Bref, le type d’étude le plus sujet à des biais énormes… Ça ne vaut rien. Poubelle ! La Collaboration Cochrane, une organisation d’experts médicaux sans lien avec l’industrie, a écarté systématiquement les études cas-témoins et les études observationnelles lors de laquatrième actualisation de sa revue méthodique avec méta-analyse portant sur l’efficacité des masques. Nous allons bien sûr en reparler. Elle n’a inclus que des études cliniques randomisées ! En médecine, et tout particulièrement pour les médicaments, dont les vaccins, ce qui fait foi, ce sont les essais cliniques randomisés en double aveugle versus placebo (ni le patient, ni l’investigateur ne sait si le patient a été inclus dans le groupe recevant le médicament à tester ou dans le groupe qui reçoit un placebo).



Depuis le début de cette pandémie l’Institut Pasteur nous inonde de données ubuesques tirées d’études biaisées et n’a jamais produit la moindre étude clinique randomisée en double aveugle versus placebo. Rien que pour appuyer là où ça fait mal, il suffit de regarder dans l’abstract ci-dessous la méthode employée et les résultats :



Les cas de l’étude sont donc des personnes infectées (RT-PCR positive au SARS-COV-2) dont les premiers symptômes ont été observés entre le 14 février et le 3 mai 2021. Les témoins (groupe de contrôle) étaient des adultes non-infectés (jamais testées positifs), provenant d'un panel national représentatif, appariés aux cas sur l’âge, le sexe, la région, la densité de population et le numéro de la semaine civile. L’analyse, nous dit-on, a donc concernée : 7.288 adultes infectés avec le variant alpha (anglais), 31.313 avec le variant delta (indien), 2.550 patients infectés avec le variant Sud-Africain ou Brésilien, qui ont été comparés avec seulement 3.644 contrôles (donc jamais testés positifs) !



Alors même, que plus de 90% de la population française n’a jamais été testée positive à ce jour depuis le début de la pandémie (j’ai vérifié sur Géodes, le cumul des personnes testées positives en date du 12/09/2021 est de 6.735.111, pour une population estimée par l’INSEE au 1er janvier 2021 à 67.407.241 habitants). Pourquoi, alors que c’est de loin la plus grande partie de la population, n’ont-ils retenu que 3.644 personnes ? C’est incompréhensible. Comment les ont-ils choisies ? Ça sent à plein nez la manipulation…



Cela n’a rien de scientifique ! Alors lorsque l’on apprend en lisant leur travail qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêts à déclarer ? C’est le pompon !



Liste des auteurs de l’étude cas-témoins réalisée par l’Institut Pasteur, la CNAMTS, IPSOS, SPF…

En réalité, c’est toute l’Institution qui est « pourrie gâtée » par Big Pharma. Voici, les donations des firmes qui ont été déclarées dans la base de données publique « Transparence santé », d’ailleurs, si mal nommée…) :

Oui, vous avez bien lu, plus de neuf millions d’euros de donations et autres montants d’avantages perçus, de conventions signées et de rémunérations offertes par les firmes pharmaceutiques à l’Institut Pasteur…

Elle est où l’indépendance ?

Mais reprenons le fil de l’interview de Dr Michaël Rochoy.

Frédéric Carbonne « Mais, est-ce que c’est simple de reprendre des habitudes ? Je ne dis pas que le masque est tombé pour tout le monde, mais on a entendu avant l’été, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire, ben voilà, si vous êtes vacciné, vous pourrez l’enlever. Il avait cité l’exemple des cinémas. Voilà. Comment on fait, euh, un pas en avant, un pas en arrière, là-dedans ? » Dr MR « C’est toujours le problème des décisions politiques, qui sont des prévisions pas encore fondées en fait. C’est-à-dire que, on a eu aussi, le Président, par exemple, qui le 12 juillet, disait qu’il y aurait une troisième dose pour tous à partir de septembre ? Finalement, la troisième dose est plutôt pour les plus de 65 ans. Je pense qu’il faut être raisonnable. Il faut dire qu’on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Euh, le masque va être retiré, c’est sûr. La question est de savoir quand. C’est juste, pas tout de suite parce que. Il y a plein de raisons. La rentrée n’a pas une semaine en fait. Par exemple. Donc, il y a un brassage qui se refait, à la fois dans les écoles, avec des enfants qui sont uniquement non vaccinés avant onze ans. Et puis, euh, le brassage qui se refait également en entreprises, avec moins de télétravail qu’on aurait pu en avoir. Donc, il faut voir ce que ça donne dans cette nouvelle configuration. Ajouté à la vaccination, encore une fois, on est à 81% de vaccinés chez les adultes. Mais, il faut voir comment ça va évoluer pour pouvoir ensuite progressivement relâcher du lest ». Marie Bernardeau « Le Docteur Michaël Rochoy avec Frédéric Carbonne ».

Le Dr Michaël Rochoy n’en était pas à son galop d’essai. Le 30 octobre 2020, le fondateur du collectif « Stop-Postillons » et membre du collectif « du côté de la science », n’avait pas hésité à déclarer dans le journal de la presse professionnelle Le Généraliste que « Si le port du masque à l'école avait été instauré plus tôt, cela aurait diminué le nombre de décès [5] » (ici)

[5] Comment peut-on affirmer une telle bêtise alors que nous disposons de dix études cliniques randomisées, dont une danoise, d’ailleurs, à ma connaissance, la seule réalisée pendant la pandémie de Covid-19 à avoir publié ses résultats (négatifs) et neuf autres études randomisées lors d’épidémies (H1N1, grippe) ayant fait l’objet d’une revue méthodique avec méta-analyse par la collaboration Cochrane, parfaitement indépendante. Leurs conclusions sont que le port du masque chirurgical ne fait pas ou peu de différence avec l’absence de port du masque ; le port du masque FFP2 ne fait pas ou peu de différence avec le port du masque chirurgical. Il ne peut pas y avoir de débat. Dix études solides permettent d’écarter l’intérêt de masque qui ne réduit pas les contaminations par virus respiratoires… Point barre !