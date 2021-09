Irlande : La majorité des personnes hospitalisées pour le Covid sont complètement vaccinées

C’est presque comme si toute cette histoire était une sorte de… farce.

Via Free West Media :

De nouvelles données montrent qu’au moins la moitié des patients ayant contracté le Covid-19 dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs en Irlande ont été complètement vaccinés. Un grand nombre de décès dus au Covid depuis le mois d’avril ont été classés dans la catégorie des « infections révolutionnaires » chez des patients complètement vaccinés.

Les responsables de la santé ont confirmé que la majorité des cas de Covid-19 dans les hôpitaux irlandais sont désormais vaccinés. Selon les données de l’exécutif des services de santé, plus d’un quart des admissions aux soins intensifs depuis juillet sont des « infections révolutionnaires » chez des personnes entièrement vaccinées.

La proportion de personnes vaccinées nécessitant un traitement hospitalier a donc augmenté avec la vaccination, ce qui réfute l’idée que le vaccin protège contre les maladies graves.

Le nombre total d’infections a probablement été réduit par le temps ensoleillé et la vitamine D bon marché et efficace – comme l’a soutenu le Dr David Grimes lors du sommet international sur le COVID-19 en Italie. « De faibles taux de vitamine D sérique sont associés de manière statistiquement significative au risque d’infection par le Covid-19. Une supplémentation en vitamine D […] est indiquée ».

Elle permet également de diminuer la gravité des infections si elles se produisent. Cependant, le nombre de « nouvelles infections » est directement lié à la vaccination.

À la fin du mois d’août, 54 % de tous les patients du programme Covid-19 étaient entièrement vaccinés. Environ 44 % d’entre eux n’étaient pas complètement vaccinés, ce qui suggère qu’ils ont pu recevoir une seule injection. Le statut vaccinal était inconnu dans 2 % des cas.

Par ailleurs, quelque 72 % de tous les patients qui avaient été admis dans l’unité de soins intensifs depuis la fin du mois de juin souffraient d’une maladie sous-jacente, mais on ne sait pas lequel des deux groupes – celui des vaccinés ou celui des non-vaccinés – a été affecté par cette maladie, ce qui pourrait être une indication supplémentaire de l’inefficacité du vaccin.

Il y a eu 193 décès dus au Covid-19 entre avril et août. Sur les 178 patients dont le statut vaccinal était connu, 30 sont morts au moins 14 jours après avoir reçu la dernière dose de vaccin, a rapporté l’Irish Times.

Les représentants du gouvernement ont tenté d’imputer le nombre total d’admissions à l’hôpital à l’augmentation de la vaccination. « L’augmentation du nombre de patients vaccinés à l’hôpital n’est pas une surprise car davantage de personnes se font vacciner », a déclaré le Dr Colm Henry, chef des services cliniques du HSE. Mais cela pourrait aussi indiquer le nombre élevé de lésions dues aux vaccins, ce dont on ne parle pas.

Israël reste le champion mondial des « nouvelles infections ». Le professeur Rahav a déclaré au média Israel Hayom : « La mortalité due à Corona est désormais insupportable et très élevée. Il n’y a pas assez de lits de soins intensifs pour les patients intubés par Corona. On m’appelle pour de nombreuses consultations et certains services de Corona dans les hôpitaux n’en savent pas assez pour soigner les patients intubés. Des patients qui n’ont pas eu une chance de vivre meurent parce qu’il n’y a pas assez de lits et de personnel de soins intensifs. Je vois cela dans beaucoup d’hôpitaux. Cela me fait mal au cœur ».

Selon le Wall Street Journal, les détenteurs d’un passeport de vaccination israélien doivent recevoir une troisième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech dans les six mois suivant leur deuxième dose, faute de quoi ils perdront le passeport dit vert qui leur permet de circuler librement. Et la troisième injection ne prolonge le statut de « vacciné » d’une personne que pendant six mois, et non de façon permanente. Par conséquent, les personnes qui ont reçu deux injections ne seront plus comptabilisées comme vaccinées, ce qui, à son tour, n’apparaîtra pas dans les données actuelles sur les « percées infectieuses ».

Israelnationalnews.com rapporte que 10 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés alors que le coefficient d’infection augmente. Près de 700 patients sont toujours dans un état grave, et le nombre de décès a atteint 7 338. Le taux de tests positifs s’élève désormais à 6,6 %, mais la catastrophe qui se joue en Israël n’est pas rapportée par les grands médias.

Dimanche, la professeure Galia Rahav, directrice du département des maladies infectieuses et du laboratoire de l’hôpital Sheba, a prévenu que les hôpitaux étaient désormais incapables de fournir les soins nécessaires.