Israël va procéder à des « balayages génétiques » pour tous les passagers aériens entrants

Israël, la nation la plus « ultra-vaccinée » du monde, continue de lutter pour limiter les infections à coronavirus, malgré l’adoption de certaines des règles et exigences les plus strictes pour sa population, y compris le déploiement de l’une des premières versions d’un passeport vaccinal pour visiter les lieux publics, qui doit être « mis à jour » tous les six mois environ en fonction du calendrier des rappels.

Israël va maintenant aller jusqu’à effectuer un « balayage génétique » des voyageurs qui arrivent dans le pays. Il s’agit d’une étape expérimentale de haute technologie dans le dépistage des infections à coronavirus chez les passagers à l’aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv.

Le Premier ministre Naftali Bennett en a fait l’annonce lors d’une réunion de son cabinet dimanche, confirmant les plans pour le déployer à terme à Ben Gurion. « Nous travaillons sur un système de scannage pour toutes les personnes qui entrent en Israël », a déclaré Bennett. Ces déclarations n’étaient apparemment pas destinées à être rendues publiques, mais ont été divulguées aux médias israéliens locaux.

« Israël deviendra ainsi le radar du virus », a-t-il ajouté. Toutefois, aucun détail supplémentaire n’a été donné sur le fonctionnement du « balayage génétique », ni sur l’existence éventuelle d’un mécanisme de retrait. Ainsi, le passeport du Covid, qu’Israël appelle son « passeport vert », pourrait être lié à un éventuel régime de tests génétiques forcés aux points de passage internationaux.

Cette technologie, qui sera sans doute très controversée en raison des problèmes de protection de la vie privée, fait l’objet de discussions dans le cadre des efforts déployés par Israël pour empêcher d’autres variants du Covid d’entrer dans le pays, comme le décrit le Times of Israel :

M. Bennett a exprimé son soutien au ministre de l’égalité sociale, Meirav Cohen, qui avait prévenu que « le prochain variant arrivera en Israël par Ben Gurion », affirmant que le test génétique proposé contribuerait à empêcher cela.

Depuis le début de la pandémie, les aéroports ont souvent contrôlé la température des passagers par un simple et rapide balayage du front à l’aide d’un thermomètre, mais les responsables israéliens de la santé sont désormais à la recherche d’une méthode qui permettrait de déterminer avec plus de certitude si une personne est porteuse du virus ou non, et surtout si elle est porteuse d’un variant.

Bien que la manière dont le scanner génétique fonctionnera ne soit toujours pas claire, la question se pose de savoir quelles données génétiques/ADN seront conservées sur chaque individu. L’initiative suggère que tout voyageur étranger entrant en Israël devra accepter de remettre ses données génétiques personnelles qui seront potentiellement conservées par le gouvernement israélien à tout jamais.