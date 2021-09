L’avis du HCSP s’appuyant sur le Lancetgate concernant l’interdiction de l’hydroxychloroquine est toujours en ligne

Il est tout de même extraordinaire de voir que le Haut Conseil de Santé publique n’a pas retiré de son site Internet l’avis publié le 24 mai 2020 – Avis relatif à l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le Covid-19 interdisant l’utilisation de l’hydroxychloroquine (avec ou sans macrolide) dans le traitement du Covid-19 !

L’étude frauduleuse du Lancet a été retirée, la planète entière sait que c’est une fraude mais l’avis du HCSP reste publié, donc valide et valable ! Rappelons également que le tweet d’Olivier Véran qui était à l’origine de cette demande auprès du HCSP, n’a pas été retiré non plus !

Ceci démontre 2 choses. Premièrement, l’exécutif gouverne par le mensonge et la fraude. Deuxièmement, c’est encore plus grave, tous les médecins et autres experts et spécialistes du HCSP n’ont plus aucune crédibilité et certainement pas le niveau scientifique et moral requis pour ce type de mission.

source : https://www.lelibrepenseur.org