L'échec des vaccins – Israël enregistre le taux le plus élevé d’infections à Covid-19 dans le monde malgré 78% de la population entièrement vaccinée

Vivant maintenant dans un État de police médicale , les Israéliens sont soudainement considérés comme « non vaccinés » et bannis des espaces publics s’ils ne se sont pas soumis à une 3ème dose de l’ARNm de la protéine de pointe de Pfizer. Alors que des millions de rappels supplémentaires sont imposés aux populations, ce n’est qu’une question de temps avant que les taux d’infection, les hospitalisations et les décès augmentent à nouveau, ce qui rend les taux d’hospitalisation actuels pâles en comparaison.

Une étude publiée dans le Journal of Infection discute de l’amélioration dépendante des anticorps et des risques graves du programme de vaccination. Tous les avantages perçus de la vaccination contre les coronavirus sont de courte durée, car les niveaux d’anticorps artificiellement augmentés diminuent, ce qui rend la population plus sensible.

En exerçant une pression sélective sur une séquence d’acides aminés du virus et en intensifiant cette attaque dans l’ensemble de la population, ces programmes de vaccination ne provoquent que des mutations dans la séquence virale, entraînant de nouvelles épidémies et un échec vaccinal.

Cela n’a pas empêché le gouvernement israélien de tripler la dose avec ce programme de vaccination destructeur. Les responsables israéliens ont déjà commencé à administrer une troisième dose du vaccin néfaste Pfizer à la population. Désormais contrôlés par le système de passeport vaccinal Green Pass, les Israéliens font la queue pour être à nouveau vaccinés. Plus de 100 000 injections de rappel sont administrées chaque jour, et 2,15 millions d’Israéliens ayant reçu leur troisième injection.

Les vaccins ne protègent pas non plus les populations plus âgées – une fausse promesse annoncée depuis le début du déploiement du vaccin. En effet, parmi les patients vaccinés hospitalisés, 87% ont 60 ans ou plus.

Au 15 août, 514 Israéliens étaient hospitalisés pour un Covid-19 sévère, une augmentation de 31% par rapport à quatre jours plus tôt. La plupart des patients hospitalisés avaient déjà reçu au moins un vaccin et 59% étaient complètement vaccinés.

Cependant, les taux d’infection ont grimpé en flèche dans tout le pays depuis lors, et Israël enregistre désormais les taux d’infection les plus élevés au monde , avec près de 650 nouveaux cas par jour par million de personnes. Parfois, les hospitalisations pour les « totalement vaccinés » ont atteint plus de 95%.

Le monde était, nous disait-on, rassuré que ce taux de vaccination était plus que suffisant pour assurer l’immunité individuelle et « collective ».

En août , Israël avait intimidé et contraint sa population à avoir l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, avec 78% des personnes de 12 ans et plus, classées comme « complètement vaccinées ».

Israël a imposé certaines des mesures de confinement les plus strictes pendant cette période, violant le Code de Nuremberg et écartant les non vaccinés de la vie publique. Israël a acheté l’injection d’ARNm Covid Pfizer/BioNTech et a commencé à délivrer des « passeports vaccins » obligatoires (Green Pass) comme une exigence pour les citoyens qui veulent entrer dans les espaces publics.

Il y a quelques mois à peine, les médias grand public ont félicité Israël pour sa campagne de vaccination « mettant fin à la pandémie ». Avec plus de 40% de la population « complètement vaccinée » au premier trimestre 2021, Israël serait sur la bonne voie pour arrêter la propagation de la maladie dans la communauté et vider ses hôpitaux.

Le gouvernement britannique publie le 31ème rapport sur les réactions indésirables aux vaccins Covid-19

Le gouvernement britannique a publié son trente et unième rapport mettant en évidence les réactions indésirables aux injections de Covid-19 qui se sont produites depuis le début du déploiement le 8 décembre 2020, et cela prouve que les jeunes adultes et les enfants souffrent de graves réactions indésirables aux injections Covid-19.

Le rapport du gouvernement du Royaume-Uni (que vous pouvez trouver ici) a rassemblé des données saisies jusqu’au 25 août via le programme de carte jaune MHRA. Notre première analyse des données que nous vous avons rapportées début février a montré qu’il y avait eu 49 472 effets indésirables au vaccin Pfizer, et 21 032 effets indésirables au vaccin Oxford jusqu’au 24 janvier 2021, avec un taux de 1 personne sur 333 recevant la piqûre souffrent d’une réaction indésirable grave.

Depuis lors, le nombre de réactions indésirables signalées au vaccin Pfizer est passé à 309 612 au 25 août. La piqûre d’AstraZeneca s’est encore pire, le nombre total d’effets indésirables s’élevant désormais à 819 007. Il y a également eu 46 244 effets indésirables du vaccin Moderna, dont 2,2 millions de doses ont été administrées, et 3 226 effets indésirables signalés pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée.

Selon la MHRA, le taux actuel de personnes souffrant d’un effet indésirable grave après avoir reçu l’un des vaccins expérimentaux Covid s’élève à 1 personne sur 142 et 1 178 089 effets indésirables ont désormais été signalés au programme Carte jaune de la MHRA.

Cependant, au 25 août, 47,8 millions de personnes auraient reçu au moins une dose d’une injection de Covid-19 au Royaume-Uni, donc une réaction indésirable a été subie pour 40 personnes vaccinées.

Mais il est important de se rappeler que ce taux ne tient compte que des effets indésirables réellement signalés, qui sont estimés à environ 10% seulement par la MHRA elle-même, ce qui signifie que le taux réel d’effets indésirables survenant est effroyablement plus élevé (1 personne vaccinée sur 4, soit 25%, a donc développé un effet secondaire indésirable).

Nous avons examiné les effets indésirables signalés et voici ce que nous avons trouvé…

Nous avons utilisé les données présentées dans l'impression d'analyse des gouvernements britanniques du vaccin Pfizer {que vous pouvez trouver ici} + Impression d'analyse du vaccin Oxford {que vous pouvez trouver ici} + Impression d'analyse du vaccin Moderna {quel yo

+ Impression d’analyse du vaccin Moderna {que vous pouvez trouver ici}.)

Le nombre total de troubles sanguins signalés comme effets indésirables des vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna s’élevait désormais à 18 856 au 25 août 2021. Cela inclut des affections telles que la thrombocytopénie, où votre corps a un faible niveau de plaquettes dans le sang. Les formes graves de cette maladie peuvent entraîner des saignements spontanés des yeux, des gencives ou de la vessie et peuvent entraîner la mort.

C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas du vaccin Pfizer, avec 170 cas de thrombocytopénie signalés qui ont entraîné jusqu’à présent 1 décès, aux côtés de 70 cas de thrombocytopénie immunitaire ; une maladie hémorragique auto-immune.

Cependant, l’injection d’AstraZeneca a causé 6 décès dus à une thrombocytopénie, avec 856 cas signalés au programme de carte jaune de la MHRA, ainsi que 223 cas de thrombocytopénie immunitaire entraînant 1 décès.

Cependant, ce qui est intéressant à noter ici, c’est qu’il y a eu 7 394 troubles sanguins signalés contre l’injection d’AstraZeneca et 10 557 troubles sanguins signalés contre l’injection de Pfizer. Ceci malgré le fait que 10 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca aient été administrées à ce stade.

Ce qui est également intéressant à noter, c’est que la piqûre AstraZeneca n’a pas été administré aux moins de 40 ans en raison de la peur des caillots sanguins. Le fait qu’il y ait eu plus de troubles sanguins signalés contre la piqûre Pfizer malgré moins de doses administrées prouve que la piqûre Pfizer aurait également dû nous être retiré chez les moins de 40 ans, et que les jeunes adultes et peut-être les enfants souffrent maintenant de troubles sanguins en raison de ce vaccin.

L’injection de Moderna, qui est principalement administrée aux jeunes adultes et aux enfants car elle n’a été administrée pour la première fois au Royaume-Uni qu’en juin 2021, a jusqu’à présent fait l’objet de 17 rapports de thrombocytopénie, ainsi que de 4 rapports de thrombocytopénie immunitaire.

Le nombre total de troubles cardiaques signalés comme effets indésirables des vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna s’élève désormais à 14 727, avec un total de 259 personnes décédées après avoir subi une réaction indésirable de trouble cardiaque à l’un des trois piqûres. Cela inclut des événements graves tels que l’arrêt cardiaque dont la piqûre Pfizer a causé 85 fois jusqu’à présent, 31 de ces cas ayant entraîné la mort.

La piqûre d’AstraZeneca a causé jusqu’à présent un arrêt cardiaque à 165 personnes, dont 35 ont malheureusement entraîné la mort.

Alors que la piqûre Moderna a causé 3 cas d’arrêt cardiaque jusqu’à présent.

Ensuite, nous arrivons aux troubles oculaires, en raison des trois vaccins Covid, 19 513 troubles oculaires ont été signalés à la MHRA en tant qu’effets indésirables. Cela inclut les personnes qui perdent la capacité de voir tous ensemble, le nombre de personnes désormais aveugles à cause du vaccin à ARNm de Pfizer s’élevant désormais à 101.

Mais la piqûre d’AstraZeneca s’en sort bien pire avec 283 personnes maintenant aveugles à cause de la piqûre d’Oxford, ainsi que 733 personnes qui ont perdu leur vision.

La piqûre Moderna a rendu aveugle au moins 14 personnes jusqu’à présent, ce qui signifie que sur la base du seul nombre de rapports, la piqûre Moderna provoque la cécité à un taux de 1 sur 100 000 personnes injectées, mais est probablement beaucoup plus élevé en raison de seulement 10% des effets indésirables estimés signalés. Cela prouve également que les jeunes adultes et éventuellement les enfants et les jeunes adolescents vulnérables restent aveugles après avoir reçu la piqûre, car ils sont principalement administrés à ces groupes d’âge.

Ensuite, nous avons des réactions anaphylactiques. Une réaction anaphylactique est une réaction grave et potentiellement mortelle à un déclencheur. Le déclencheur ici étant soit les injections Pfizer, AstraZeneca ou Moderna. Les symptômes de l’anaphylaxie comprennent un évanouissement, une difficulté à respirer, un rythme cardiaque rapide et une sensation d’anxiété, et la maladie doit être traitée à l’hôpital dès que possible. Le vaccin Pfizer a jusqu’à présent été responsable de 406 réactions anaphylactiques.

Mais la piqûre d’Oxford représente 668 cas de réaction anaphylactique, entraînant 2 décès au 25 août 2021, selon le rapport du MHRA Yellow Card Scheme.

L’injection de Moderna a reçu 28 rapports de réaction anaphylactique à son encontre, ce qui signifie qu’au moins 1 personne sur 50 000 qui a reçu le vaccin Moderna a subi une réaction anaphylactique.

Revenons au quinzième rapport publié par le gouvernement britannique qui couvrait les effets indésirables des vaccins Covid signalés au programme de carte jaune de la MHRA jusqu’au 5 mai 2021. Dans ce rapport, nous avons constaté qu’il y avait eu une augmentation du nombre de hémorragies du système nerveux et accidents vasculaires cérébraux. Tous les différents types d’AVC – qui se produisent en raison de la rupture d’une artère ou de caillots sanguins.

Dans ce rapport, nous avons constaté que l’injection d’AstraZeneca avait causé 110 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 29 décès, 61 cas d’hémorragie sous-arachnoïdienne entraînant 4 décès et 650 cas d’accidents vasculaires cérébraux entraînant 31 décès, ainsi que de nombreux autres types d’accidents vasculaires cérébraux.

À peine seize semaines plus tard, ces 110 cas d’hémorragie cérébrale sont passés à 166 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 45 décès.

Les 61 cas d’hémorragie sous-arachnoïdienne sont passés à 108 cas d’hémorragie sous-arachnoïdienne entraînant 7 décès.

Mais l’augmentation la plus étonnante a été observée dans le nombre d’accidents vasculaires cérébraux. Passant de 650 à 1 168 et entraînant 46 décès.

Il y a également eu de nombreux autres accidents vasculaires cérébraux causés par l’injection de Pfizer, dont 41 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 8 décès, 33 cas d’AVC ischémique entraînant 1 décès et 322 cas d’accidents vasculaires cérébraux entraînant 13 décès.

Plusieurs rapports d’accidents vasculaires cérébraux ont également commencé à arriver à la MHRA en tant que réactions indésirables au vaccin Moderna, et nous devons supposer que ces accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir chez des adultes plus jeunes car ce sont eux qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna récemment.

Au total, 236 355 troubles du système nerveux ont été signalés à la MHRA comme effets indésirables des trois injections approuvées d’urgence, avec 54 154 signalés contre le vaccin Pfizer, 174 416 signalés contre le vaccin AstraZeneca, 7 173 signalés contre le vaccin Moderna et 612 signalés lorsque la marque du vaccin n’était pas précisée. Ceux-ci incluent des réactions telles que les accidents vasculaires cérébraux énumérés ci-dessus, des lésions cérébrales, des convulsions et une paralysie.

Au 25 août, 309 612 effets indésirables et 509 décès avaient été signalés à la MHRA suite à l’injection d’ARNm de Pfizer.

Ainsi que 819 007 effets indésirables et 1 060 décès signalés à la MHRA contre l’injection de vecteur viral AstraZeneca.

L’injection d’ARNm de Moderna a quant à elle provoqué au moins 46 244 effets indésirables et 15 décès au 25 août 2021. Ce vaccin a également été principalement administré aux jeunes adultes qui risquent le moins de souffrir d’une maladie débilitante s’ils sont infectés par Covid-19.

Environ 1,4 million de personnes ont reçu le vaccin Moderna, ce qui signifie qu’au moins 1 personne sur 30 a souffert d’une réaction indésirable et qu’au moins 1 personne sur 93 000 est malheureusement décédée.

Le nombre total de décès dus aux trois piqûres s’élève désormais à 1 612 en incluant les 28 décès qui ont été signalés pour lesquels la marque de vaccin n’était pas spécifiée. Aucun des « vaccins » ne s’avère sûr et les données montrent clairement qu’ils ont de graves conséquences pour les jeunes adultes et les enfants qui les reçoivent et que le déploiement de ces injections expérimentales (qui ne fonctionnent pas et aggravent le patient selon les données de la santé publique) doit cesser immédiatement.

Mise à jour 04/09

Antisémitisme : le Portugal et la Suède interdisent l’entrée sur leur territoire aux Israéliens, y compris ceux qui ont été vaccinés.

Bien que les taux de vaccination en Israël soient parmi les plus élevés au monde, le Portugal et la Suède ont les yeux rivés sur le nombre élevé de cas et ne font pas d’exception pour les Israéliens vaccinés ou guéris du Covid-19. Les deux pays ont décidé de n’accepter que les personnes détentrices d’un certificat de vaccination de l’Union européenne.

Ces décisions ont été prises après que Bruxelles a retiré lundi Israël de la liste des pays considérés comme « épidémiologiquement sûrs ».

D’autres pays européens ont adopté une approche différente de celle du Portugal et de la Suède, en décidant d’interdire l’entrée des Israéliens non vaccinés, mais d’accueillir ceux qui possèdent un certificat de vaccination israélien.

L’épidémiologiste Nadav Davidovitch, professeur à l’Université Ben Gourion, a déclaré qu’Israël est un « cas étrange » que les autres gouvernements tentent de classer. « Nous avons des taux d’infection et de vaccination parmi les plus élevés », a noté M. Davidovitch, expliquant que les pays n’évalueront pas tous de la même manière le niveau de risque posé par les Israéliens.

Les interdictions d’entrée prononcées par le Portugal et la Suède surviennent précisément au moment où les Israéliens envisagent de reprendre leurs voyages à l’étranger, suite à l’assouplissement par le gouvernement des règles de quarantaine pour les voyageurs à leur retour.

Les personnes définies par le ministère de la Santé comme étant immunisées sont depuis vendredi, largement exemptées de l’obligation de s’isoler pendant une semaine.

Nous nous attendons à ce que Macron, Sleepy Jo, et Bojo les poursuivent en (in)justice pour ANTISÉMITISME officiellement déclaré, et les faire condamner à verser à Israël 3,5 milliards $ par an durant mille ans, et à verser à chaque juif américain, français et britannique 1 million $ de dommages et intérêts.