L’obligation vaccinale chez les soignants viole le Code de Santé Publique

Le réanimateur de Garches « Oui, oui [8], on continue à accueillir de plus en plus de patients covid. Voilà un chiffre très simple, hein. Début juillet, on était à peine à 10% de formes graves de covid dans le service. Aujourd’hui on est à 60% de formes graves atteintes de la covid dans le service. Nous, on n’est pas encore au plateau. Et je ne pense pas qu’on ait un plateau avant plusieurs semaines. Souvenons-nous, le 3 ème vague, elle a été, elle a duré dans le temps, euh, avec une double bosse . Donc, il faut être très prudent, en imaginant qu’on arriverait à la fin de la 4 ème vague et de la montée. Non, je crois qu’il faut être très prudent. Il faut même s’attendre en septembre à ce qu’il y ait une réaccélération [9] du fait justement de la rentrée. Du fait justement, de, de la mix, du mixage intergénérationnel qui va faciliter et accélérer le passage du virus et la circulation du virus vers des tranches d’âges plus importantes et on sait malheureusement qu’il y a encore beaucoup de non-vaccinés chez les personnes qui ont plus de 50 ans ».

EM : « Hum, avec un variant delta qui représente aujourd’hui 94% des nouvelles contaminations et qui est plus contagieux que les autres souches. Sur la tendance actuelle de l’épidémie. Un plateau qui se profile. Mais, qui n’est pas encore là. Est-ce que c’est ce que vous observez ? Ce que vous présentez, vous, avec vos collègues à l’hôpital ? Vous continuez à accueillir de plus en plus de patients covid ? »

Dr Djillali Annane « Très vraisemblablement, c’est difficile d’être certain, euh, que ce soit la seule motivation [7]. Je crois qu’il y a aussi le fait que la 4 ème vague, elle-même, suscite chez les soignants, et en particulier en réanimation un argument supplémentaire pour aller se faire vacciner, si on ne l’était pas ».

Edouard Marguier : « Et, et, on rappelle qu’à partir du 15 septembre, hein, les soignants non-vaccinés sont susceptibles d’être suspendus [5]. Ça, c’est cette menace qui incite principalement les rétifs [6] à se faire vacciner ? »

[4] Récalcitrants. Mais, c’est leur droit le plus cher, Monsieur le réanimateur. Vous devriez le savoir. La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, en inscrivant dans le marbre du Code de Santé Publique que « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » a rendu inaliénable ce droit élémentaire ! Réanimateur inculte. Pas foutu de connaitre les principes fondateurs de la Médecine Moderne… Il devrait être démis de ses fonctions et son salaire suspendu.

Quelques secondes plus tard sur la radio d’information continue (Retrouvez l’audio à 0:49 de l’enregistrement : i ci ). Edouard Marguier « Les opposants au passe sanitaire manifestent un peu partout en France en ce moment. Plus de 250.000 personnes sont attendues aujourd’hui pour le 5 ème samedi de suite de mobilisation. Dans les cortèges, il y a des antivaccins et des soignants, qui sont opposés à la fois au passe et aux vaccins. Djillali Annane, est le chef du service de réanimation à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (AP-HP) dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Il est aussi président du syndicat des médecins réanimateurs. Il constate que la vaccination progresse côté soignants. Dr Djillali Annane « C’est vrai que depuis juillet, on note une très nette accélération de la vaccination chez les récal…, les derniers récalcitrants [4], si je peux m’exprimer ainsi »

Solenne Cressant « Plus de 200 manifestation prévues une nouvelle fois, partout en France, contre la passe sanitaire et l’obligation vaccinale. Les services de renseignements intérieurs prévoient même une cinquième mobilisation plus importante que les semaines précédentes. 250.000 personnes attendues contre plus de 100.000 au début des manifestations. Dans les cortèges ou sur les réseaux sociaux. Les anti-passe, accusent le gouvernement d’entraver leurs libertés, parlent de dictature sanitaire [3] ».

Reprenons dans les faits la mise en place jours après jours de cette machination implacable qui oblige les soignants et quelques autres professions en contact avec le public à se faire vacciner, au travers de ce que l’on a pu entendre sur « la radio qui voulait laver plus blanc que blanc l’information covid [2] ».

C’est la Loi du 5 août 2021 qui déroule la longue liste absconse (et très conne), de tous les professionnels consternés et des établissements où ils exercent, contraints de se soumettre à cette obligation qui viole le Code de Santé Publique et de la Loi Kouchner. Ni l’un ni l’autre n’ont été abrogés à ma connaissance.

[1] L’article L. 1111-4 du CSP, n’est nullement mentionné dans le texte du décret. Il ne l’est pas non plus dans la Loi N° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ( ici ) qui dans son chapitre II instaure l’obligation vaccinale (Articles 12 à 19)

N’oublions pas que Mme Leguludec a été nommée par Emmanuel Macron. Soyez certain que si elle avait refusé de soutenir ses projets ignobles, son contrat aurait été suspendu sur le champ ainsi que son salaire mirobolant ! Incroyable, le Décret N°2021-1059 du 7 août 2021, modifiant le décret N°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ( ici ), et qui instaure l’obligation vaccinale chez les soignants, fait fi de l’article L. 1111-4 du CSP [1], alors qu’il le piétine ! En effet, Castex, Véran, Darmanin, Le Maire, Le Cornu, qui ont pris ce décret, ont omis de mentionner cet article en préambule du décret. Un décret qui donc, n’abroge pas l’article en question.

Ci-dessus, la fiche « critère 1.1-03 » du manuel de certification, en nouvelle version 2020, des établissements de santé. Un critère impératif pour tout établissement : « Le rôle du patient comme acteur de sa prise en charge est reconnu afin d’en améliorer la qualité et l’efficacité et de réduire les effets indésirables liés à une non-adhésion à son projet de soins. Ce projet nécessite la participation, la compréhension, l’adhésion du patient pour formaliser la proposition et les objectifs de prise en charge en accord avec lui. Il est un fil conducteur décliné tout au long de la prise en charge du patient. Il constitue une condition transversale de qualité, une condition d’observance, et fait l’objet d’un suivi et d’un ajustement en collaboration avec le patient. Le consentement doit être libre (absence de contrainte) et éclairé (précédé par une information claire et adaptée) ». Ce critère s’appuie bien évidemment sur l’article L. 1111-4 du CSP…, surlignée sur la fiche critère 1.1-03 ci-dessus.

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »

Alors commençons par rappeler ce que contient l’article L1111-4 du Code de Santé Publique, à tous les médecins, toutes les infirmières, à tous les patients, et nous sommes tous des patients, et surtout à ceux qui nous gouvernent, celles et ceux qui ont voté le texte aussi infâme que sans utilité démontrée.

Oui, il est utile de vacciner les vulnérables. Non, il n’y a aucune utilité à vacciner la population saine et immunocompétente. Au contraire, prendre un risque eu égard aux événements indésirables des vaccins chez un individu pour lequel aucun bénéfice n’est attendu, inverse la balance (bénéfice / risques).

Nous sommes désormais dans une médecine qui en fait trop ou pas assez. Une médecine redevenue paternaliste et autoritaire, pire dictatoriale ! La motivation de cette loi scélérate, n’est pas fondée . On ne vaccine pas de force une personne qui grâce à son immunité innée ou croisée, grâce à son immunocompétence, sa jeunesse, sa bonne santé, ne fera qu’une forme légère voir totalement silencieuse de la maladie, mais serait de ce fait exposée aux événements indésirables des vaccins !

Les professionnels de santé qui sont également des patients, sont désormais privés de leurs droits les plus élémentaires… Notre dérive actuelle vers la « bad medecine », ne date pas d’aujourd’hui, mais franchement, quelle régression. La Loi Kouchner avait créé une ouverture sur une médecine humaine, humble, fondée sur les preuves et non pas sur des hypothèses, qui cherchait à impliquer le patient dans les décisions qui le concernent, en respectant ses attentes, une médecine du « juste soin », ni plus, ni moins, du discernement quoi !

Aurais-je découvert le talon d’Achille de l’obligation vaccinale ? La voilà probablement la faille réglementaire à l’obligation vaccinale des soignants et autres professions obligés, que de nombreux avocats cherchaient. Une chronique à diffuser d’urgences aux juristes. Qu’on se le dise ! La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « Loi Kouchner » (Bernard), qui avait pourtant façonné le Code de la Santé Publique, est piétinée par Macron, Castex, le ministre Véran, ainsi que les députés LaREM qui ont voté la Loi du 5 août 2021 , ce texte abject, tant il nous prive de nos libertés fondamentales

[9] Le réanimateur de Garches, s’est trompé lourdement. Le 19 septembre, les indicateurs hospitalo-centrés sont dans le vert, et en forte baisse : seulement 28 décès, 113 nouvelles hospitalisations covid-19 (tous services) et 1.832 patients covid-19 encore en réanimation. Il n’y a pas eu de plateau, nous redescendons après le plus bas pic épidémique. La 4ème vague, est une vaguelette.

Au passage, les conflits d’intérêts retrouvés dans Transparence santé pour le Dr Djillali Annane.

Dans l’après-midi, toujours sur France Info (Retrouvez l’audio à 3:13 de l’enregistrement : ici) Après l’inévitable Jingle de Jean-Michel Jarre. Edouard Marguier « Avec Soizic Pellet pour l’info. Bonjour Soizic »

Soizic Pellet : « Bonjour à tous. Le retour dans la rue cette après-midi de milliers de manifestants anti-passe sanitaire, 5ème samedi consécutif avec 200 cortèges en France. Ils sont partis il y a une heure à Besançon et Lille, un peu plus tôt dans l’après-midi à Grenoble, Caen, ou encore Limoges, déjà quelques milliers de personnes dès ce matin à Périgueux ou à Pau. Et on retrouve Jérôme Rodriguez dans un cortège parisien ». Jérôme Rodriguez « Aucun but politique, aucun but de récupération, simplement des gens qui veulent préserver leurs libertés et à défaut aujourd’hui, de faire en sorte que cette Loi soit abrogée, qu’on retrouve une vie normale de citoyen lambda en France. Choses pour lesquelles nos aînés se sont battus il y a quelques années en arrière. En tous les cas, nous, ça fait déjà la 3ème salve de mesures liberticides à laquelle on doit faire face, nous gilets jaunes. Donc, on est dans la continuité de notre combat. Et quelque part, la continuité de notre combat, on la doit à Emmanuel Macron, parce qu’il ne fait que renchérir son catalogue aujourd’hui de choses néfastes à la France. Après, moi, je te le dis, j’appelle à la vaccination de ceux qui sont désireux de le faire [10]. Moi, je ne le suis pas encore, parce que je fais partie aujourd’hui de ces indécis. Rien à voir sur une politique antiMacron, anti-pouvoir. C’est qu’aujourd’hui, le produit en lui-même, ne m’inspire pas confiance. Moi, je fais partie aujourd’hui de ces indécis. Et si être indécis, c’est être complotiste ou vouloir mettre à l’envers la politique de Macron, j’ai d’autres terrains de jeu pour mettre la vie à l’envers à Macron. Je n’ai pas besoin du passe sanitaire au final ». Soizic Pellet « Le gilet jaune, Jérôme Rodriguez, dans un des cortèges parisien cet après-midi, antipasse sanitaire ».

[10] Voilà au-moins quelqu’un qui reconnait le droit de chaque patient, celui de dire oui ou non !

J-2 de l’ultimatum donné aux soignants pour se faire vacciner, sur France Info, le 13 septembre 2021 (Réécouter la radio : ici)

Le journaliste David Dauba : « Bonjour Florence Arnaiz-Maumé »

FAM : « Bonjour »

DD : « Vous êtes déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (SYNERPA). A partir du 15 septembre, dans quelques jours donc, les personnels qui ne disposent pas de passe sanitaire, ne pourront plus exercer. Euh, est-ce qu’il y en a beaucoup aujourd’hui à votre connaissance ? »

FAM : « Alors, c’est effectivement le deuxième grand sujet du moment [11]. Au 15 septembre, la date butoir, tous ceux qui ne seront pas rentrés dans un processus de 1ère dose devront être suspendus. Je rappelle que pour les EHPADs, il y a une responsabilité importante à faire respecter cette date du 15 septembre. Déjà pour des questions d’immunité, mais également des sanctions, lourdes, euh, pèsent sur l’EHPAD, s’il ne fait pas respecter la règle. Il y a des amendes, hein, pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, hein [12]. Donc. Les, euh, les… C’est assez dissuasif, d’être souple [13]. Aujourd’hui, nous faisons le point en ce moment sur le nombre de salariés qui restent à entrer dans le processus vaccinal. On nous parle d’un taux d’environ 2 à 5% de salariés qui n’auraient pas reçu une première dose. Et donc, nous allons passer aux entretiens individuels, hein. Poser la dernière question qui, qui vaut dans ce dossier [14], qui est « voulez-vous OUI ou NON, rentrer dans le processus vaccinal ? En fonction de cette réponse, eh bien, soit le salarié, in fine, refuse de voir son contrat suspendu [15] et sa rémunération suspendue, dès cette semaine, et rentre en processus de première dose, et il n’y a plus de sujet », soit il refuse [16] et auquel cas, c’est suspension du contrat, suspension de la rémunération. Nous attendons, aujourd’hui-même, une instruction du ministère de la santé et du ministère du travail [17], sur ce que nous devrons appliquer si le salarié ne revient pas sur sa décision ».

[11] L’autre était celui de la 3ème dose chez les séniors (abordé dans ma chronique N°69 : ici)

[12] Un an d’emprisonnement, ce n’est pas une amende, mais une condamnation à une peine de prison… C’est quand même chèrement payé pour refuser d’être vacciné. On atteint-là des sommets d’injustice et de connerie de la part de l’énarchie, car répétons-le, vacciner toute la population contre le covid-19 n’a aucun intérêt démontré à ce jour !

[13] Mais pourquoi, cette syndicaliste ne prend-elle pas la défense des personnels des EHPADs qu’elle représente, encore une fois, qui ont le droit, comme tout un chacun, d’accepter ou de refuser un traitement. Un droit conféré par le Code de la Santé Publique grandement amélioré par le Loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle devrait se rebeller, aller manifester avec les professionnels des EHPADs chaque samedi. Pourquoi ne le fait-elle pas ? Honte à elle ! Il faudrait la suspendre de ses fonctions et arrêter de lui virer son salaire…

[14] C’est tellement impersonnel, de parler de « dossier » à propos d’une personne, d’un salarié, d’une infirmière, d’une aide-soignante, d’une femme de ménage, d’un médecin coordinateur, d’un animateur en maison de retraite...

[15] Pourquoi cette formulation « refuse de voir son contrat suspendu » et pas plutôt « accepte de se faire vacciner ». C’est le monde à l’envers ! Cette syndicaliste ignore tout du droit des patients à accepter ou refuser un soin. Il est où le consentement libre et éclairé ?

[16] C’est son droit inaliénable.

[17] Cette lettre d’instructions de la DGOS (« Direction Générale de l’Offre de Soins ») ne semble pas avoir été publié ce 21 septembre 2021. En revanche le ministère de la santé et des solidarités a pondu une « note de consignes » abjecte dès le 11 août 2021, écrite vraisemblablement sous la dictée d’Olivier Véran… Quel funeste personnage, celui-là... Une immonde note de consignes qui comporte 26 pages, que je ne lirai pas, car de toute façon, cette note viole le Code de Santé Publique et la Loi du droits des malades.

Véran a tout prévu, jusqu’au modèle de décision de suspension des personnels médicaux. Un ministre qui va jusqu’à virer les professionnels qui dépendent de son ministère sous le seul motif qu’ils n’ont pas accepté de se faire vacciner, alors que c’est leur droit le plus élémentaire. Quelle enflure ! Ce ministre qui bafoue le droit des patients devrait-être immédiatement limogé, et son salaire exorbitant suspendu…

Quelle ignominie !

Mais, voyons comment se termine l’interview de la représentante syndicale des EHPADs (A partir de 1:38 du fichier d’enregistrement audio : ici)

David Dauba : « Cette date butoir, on le rappelle, du 15 septembre. Merci beaucoup Florence Arnaiz-Maumé, d’avoir été sur France Info, ce matin. Déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées [18] ».

[18] A aucun moment, le journaliste, David Dauba n’a interrogé la syndicaliste des EHPADs sur le droit des personnes, des patients, des professionnels de santé à décider par eux-mêmes s’ils acceptent ou s’ils refusent un soin. Ce journaliste n’a manifestement aucune culture médicale. Mais, surtout, sa curiosité a franchement des limites. Ne pas contrarier le pouvoir en place. Peut-être a-t-il reçu aussi une ou plusieurs « notes de consignes », de la part de sa rédaction, visant à « caresser dans le sens du poil » ceux qui nous gouvernent. Cette radio n’accorde la parole à des opposants ou contradicteurs que de manière très épisodique. Elle donne vraiment l’impression de s’appuyer essentiellement sur les dépêches AFP / Reuters…, de ne faire que très peu d’investigations, de ne pas vérifier les informations qu’elle diffuse, et donc de relayer la communication gouvernementale sans aucune distanciation.

Nous sommes toujours à J-2 de l’ultimatum donné aux soignants pour se faire vacciner, sur France Info, le 13 septembre 2021 (Retrouvez l’audio à 1:47 de l’enregistrement : ici)

David Dauba : « France Info, il est 10h00 ». Jingle… Voix féminine « France Info, 9h30-12h, David Dauba ». Jingle… David Dauba « Et à la Une aujourd’hui, le compte à rebours pour les soignants. L’obligation vaccinale entre en vigueur après-demain. Les récalcitrants [19] représentent un pourcentage marginal. Nous le verrons à Lyon, notamment. Alors qu’aux hôpitaux de Paris, plus de 95% du personnel est vacciné. Bonjour Lucie Barbarin ».

[19] Pourquoi encore « récalcitrants », si c’est leur droit de dire non ?

Lucie Barbarin : « Bonjour ».

DD : « Les autres titres avec vous ».

LB : « L’heure tourne pour les soignants. D’ici deux jours, mercredi, tous, médecins, infirmiers, aides-soignants, à l’hôpital, comme en maison de retraite, mais aussi, les aides-à-domicile, les pompiers, les ambulanciers, devront avoir reçu au-moins une dose de vaccin anti-covid. Faute de quoi, le contrat et le salaire seront suspendus. Mais la menace, n’a pas fait changer d’avis tout le monde, bien au contraire. Et certains, sont même prêts à perdre leur emploi. C’est le cas à Lyon, Mathilde Imberty.

Mathilde Imberty : « Aux hospices civils de Lyon, l’hôpital public, 95% du personnel est vacciné. Pas Damien, qui est infirmier aux urgences. Il a 37 ans « Je ne suis pas contre les vaccins. On a 3 vaccins, 4 vaccins à faire. Ils ont tous été faits. Je me suis remis à jour. Mais, j’ai une méfiance envers ce vaccin, cette pathologie. C’est vraiment, sur le vaccin, comme on dit, c’est des nouveaux procédés ».

MI : « Le 15 septembre, le couperet devrait tomber, c’est ce que lui a écrit son employeur ». Damien « Si vous n’avez pas engagé votre chemin vaccinal au 15, vous ne serez pas autorisé à poursuivre votre activité au-delà. Vous serez automatiquement suspendu sans rémunération. C’est quand même violent. Donc, on préfère virer des gens compétents plutôt que de négocier avec eux ».

MI : « Elodie est aide-soignante contractuelle. Dans deux jours, elle ne pourra plus être embauchée par des cliniques, des hôpitaux, ou même exercer à domicile ».

Elodie : « Ce n’est plus justifié cette obligation vaccinale [20]. On est à 0,93 ou 0.94 d’épidémie. Il est où le bénéfice à se faire vacciner aujourd’hui ? Je trouve qu’on aurait pu laisser faire notre système immunitaire [21], s’adapter à ce virus-là ».