La cellule de fact-checking de BFM TV a donné de fausses infos lors du débat Zemmour/Mélenchon

La cellule de fact-checking mise en place par BFM TV pour le débat opposant Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour et censée rectifier, si besoin, les propos tenus par les débatteurs n’a pas toujours été à la hauteur de l’évènement.

Ainsi, en réaction aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui a parlé du "luxe" qu’est devenue l’électricité pour les Français qui peuvent "passer l’hiver dans le noir", la journaliste Amélie Rosique a affirmé que c’était "faux" et "impossible".

Ainsi, en novembre 2019, Le Parisien rapportait que certains ménages des plus fragiles économiquement ont vu leur fourniture d’électricité ou de gaz interrompue "parfois sans le moindre avertissement".

Or, il suffit de faire une petite recherche sur les sites des médias français pour s’assurer que l’interdiction de couper le courant pendant la trêve hivernale n’a en effet pas empêché certains fournisseurs d’y procéder durant l’hiver 2019-2020.

L’adversaire de M.Mélenchon et ex-polémiste de CNews a pour sa part été contraint de s’expliquer pour ses chiffres sur la fraude aux prestations sociales. Alors que M.Zemmour a évoqué "50 milliards d’euros de préjudices par an", la cellule de fact-checking a rétorqué que "les principaux organismes sociaux" n’avaient détecté qu’un milliard d’euros de préjudices en 2019.

Qualifiant ce chiffre de "ridicule", l’essayiste a recommandé à la journaliste "le merveilleux livre de Charles Prats" qui "détaille et explique avec deux millions de cartes vitales".

Plus tard, c’est Charles Prats lui-même qui est monté en créneau pour défendre ses évaluations devant les journalistes de BFM TV en leur présentant un extrait d’une de leurs émissions récentes qui mettait en relief les déclarations de Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête sur la fraude sociale à l'Assemblée nationale.

Selon ce dernier, la fraude sociale "pourrait se trouver dans une fourchette de 3 à 10% des prestations versées", soit entre 14 et 45 milliards d’euros.

