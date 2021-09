La vérité sur les attentats du 11 septembre 2001

L’article fondamental sur le sujet est celui de Laurent Guyénot, publié en anglais (sur unz.com) et traduit ici par Olivier Demeuleaere :

• olivierdemeulenaere.wordpress.com/2018/09/27/11-septembre-etait-une-operation-israelienne-laurent-guyenot

• ou encore : lumieresurgaia.com/le-11-septembre-etait-une-operation-israelienne

5 ans plus tard, Ron Unz valide et commente, ci-dessous :

Le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre approche à grands pas, et bien que leur immédiateté ait été quelque peu réduite par les événements des dix-huit derniers mois, nous devons reconnaître qu’ils ont radicalement façonné l’histoire mondiale des deux dernières décennies, modifiant considérablement la vie quotidienne et les libertés de la plupart des Américains ordinaires.

Les doutes généralisés sur la réalité de l’histoire officielle fournie par notre gouvernement et presque universellement promus par nos médias ont gravement diminué la confiance populaire dans la crédibilité de ces deux institutions cruciales, avec des conséquences qui sont encore très apparentes dans les questions les plus médiatisées d’aujourd’hui.

Au fil des ans, des chercheurs diligents et des journalistes courageux ont largement démoli le récit original de ces événements et ont fait valoir avec force, peut-être même de façon accablante, que le Mossad israélien et ses collaborateurs américains ont joué le rôle central. Ma propre reconstruction, s’appuyant essentiellement sur de telles preuves accumulées, est arrivée à des conclusions de cet ordre, et je la republie donc ci-dessous, tirée de mes articles précédents parus fin 2018 et début 2020, le matériel ultérieur faisant un usage intensif de l’autorité de Ronen Bergman : « L’histoire 2018 du Mossad », qui a compté plus de 750 pages.

Immédiatement après ma propre analyse se trouve un lien vers un article particulièrement remarquable dans le même sens de l’écrivain français Laurent Guyénot, que nous avions initialement publié en même temps que le mien, puis suivi de plus d’une douzaine d’autres articles importants de la décennie précédente, tous publiés ou republiés sur ce site. Dans les prochains jours, certains d’entre eux pourraient également être présentés séparément dans le cadre de la commémoration du vingtième anniversaire.

Bien que quelque peu liés, les assassinats politiques et les attaques terroristes sont des sujets distincts, et le volume complet de Bergman se concentre explicitement sur le premier, nous ne pouvons donc pas lui reprocher de ne fournir qu’une faible couverture du dernier. Mais le schéma historique de l’activité israélienne, en particulier en ce qui concerne les attaques sous faux drapeaux, est vraiment assez remarquable, comme je l’ai noté dans un article de 2018 :

L’une des plus grandes attaques terroristes de l’histoire avant le 11 septembre a été l’attentat à la bombe de 1946 contre l’hôtel King David à Jérusalem par des militants sionistes déguisés en Arabes, qui a tué 91 personnes et détruit en grande partie la structure. Dans la célèbre affaire Lavon de 1954 , des agents israéliens ont lancé une vague d’attaques terroristes contre des cibles occidentales en Égypte, avec l’intention de faire imputer ces attaques à des groupes arabes anti-occidentaux. Il y a de fortes affirmations selon lesquelles, en 1950, des agents israéliens du Mossad ont commencé une série d’attentats terroristes sous faux pavillon contre des cibles juives à Bagdad, utilisant avec succès ces méthodes violentes pour aider à persuader la communauté juive millénaire d’Irak d’émigrer vers l’État juif. En 1967, Israël a lancé une attaque aérienne et maritime délibérée contre le USS Liberty, dans l’intention de ne laisser aucun survivant, tuant ou blessant plus de 200 militaires américains avant que la nouvelle de l’attaque n’atteigne notre sixième flotte et que les Israéliens se retirent.

L’énorme influence pro-israélienne dans les cercles politiques et médiatiques mondiaux signifiait qu’aucune de ces attaques brutales n’a jamais suscité de représailles sérieuses, et dans presque tous les cas, elles ont été rapidement jetées dans le trou de la mémoire, de sorte qu’aujourd’hui probablement pas plus d’une personne sur une centaine d’Américains les connaissent même. De plus, la plupart de ces incidents ont été révélés en raison de circonstances fortuites, de sorte que nous pouvons facilement soupçonner que de nombreuses autres attaques de nature similaire n’ont jamais fait partie des archives historiques.

Parmi ces incidents célèbres, Bergman ne mentionne que l’attentat à la bombe de l’hôtel King David. Mais beaucoup plus tard dans son récit, il décrit l’énorme vague d’attentats terroristes sous faux pavillon déclenchée en 1981 par le ministre israélien de la Défense Ariel Sharon, qui a recruté un ancien haut responsable du Mossad pour gérer le projet.

Sous la direction israélienne, de grosses voitures piégées ont commencé à exploser dans les quartiers palestiniens de Beyrouth et d’autres villes libanaises, tuant ou blessant un nombre énorme de civils. Une seule attaque en octobre a fait près de 400 victimes, et en décembre, il y avait dix-huit bombardements par mois, avec leur efficacité grandement améliorée par l’utilisation de la nouvelle technologie innovante de drones israéliens. La responsabilité officielle de toutes les attaques a été revendiquée par une organisation libanaise jusque-là inconnue, mais l’intention était de provoquer l’OLP dans des représailles militaires contre Israël, justifiant ainsi l’invasion planifiée de Sharon du pays voisin.

L’OLP ayant obstinément refusé de mordiller à l’hameçon, des plans ont été mis en place pour le bombardement massif de tout un stade de Beyrouth à l’aide de tonnes d’explosifs lors d’une cérémonie politique le 1er janvier. par rapport au Liban. Mais les ennemis politiques de Sharon ont appris le complot et ont souligné que de nombreux diplomates étrangers, dont l’ambassadeur soviétique, devaient être présents et seraient probablement tués. Un futur chef du Mossad évoque les grands maux de tête auxquels ils ont alors été confrontés pour retirer la grande quantité d’explosifs qu’ils avaient déjà placés dans la structure.

Je pense que cette histoire bien documentée des principales attaques terroristes israéliennes sous faux pavillon, y compris celles contre des cibles américaines et occidentales, doit être soigneusement gardée à l’esprit lorsque l’on considère les attentats du 11 septembre, dont les conséquences ont massivement transformé notre société et nous ont coûté tant de milliards de dollars. J’ai longuement analysé les circonstances étranges des attentats et leur nature probable dans mon article de 2018 :

Curieusement, pendant de nombreuses années après le 11 septembre, j’ai prê.té très peu d’attention aux détails des attaques elles-mêmes. J’étais entièrement préoccupé par la construction de mon système logiciel d’archivage de contenu, et avec le peu de temps que je pouvais consacrer aux questions de politique publique, j’étais totalement concentré sur le désastre de la guerre en Irak en cours, ainsi que sur mes terribles craintes que Bush puisse à tout moment étendre soudainement le conflit à l’Iran. Malgré les mensonges néoconservateurs repris sans vergogne par nos médias corrompus, ni l’Irak ni l’Iran n’avaient eu quoi que ce soit à voir avec les attentats du 11 septembre, donc ces événements se sont progressivement estompés dans ma conscience, et je soupçonne qu’il en va de même pour la plupart des autres Américains. Al-Qaïda avait en grande partie disparu et Ben Laden se cachait quelque part dans une grotte. Malgré les interminables « alertes de menace » de la Sécurité intérieure, il n’y avait plus eu de terrorisme islamique sur le sol américain, et relativement peu ailleurs en dehors du charnier irakien. Ainsi, les détails précis des complots du 11 septembre étaient devenus presque sans importance pour moi.

D’autres que je connaissais semblaient ressentir la même chose. Pratiquement tous les échanges que j’ai eus avec mon vieil ami Bill Odom, le général trois étoiles qui avait dirigé la NSA pour Ronald Reagan, avaient porté sur la guerre en Irak et le risque qu’elle s’étende à l’Iran, ainsi que sur la colère amère qu’il ressentait envers Bush, et la perversion de sa bien-aimée NSA, devenue un outil extra-constitutionnel d’espionnage domestique. Lorsque le New York Times a dévoilé l’histoire de l’ampleur massive de l’espionnage national de la NSA, le général Odom a déclaré que le président Bush devrait être destitué et que le directeur de la NSA Michael Hayden devrait être traduit en cour martiale. Mais au cours de toutes les années qui ont précédé son décès prématuré en 2008, je ne me souviens pas des attentats du 11 septembre eux-mêmes, même une seule fois comme sujet de nos discussions.

Certes, j’avais parfois entendu parler de bizarreries considérables concernant les attentats du 11 septembre ici et là, et celles-ci ont certainement suscité des soupçons. La plupart du temps, je jetais un coup d’œil à la page d’accueil d’Antiwar.com, et il semblait que certains agents israéliens du Mossad avaient été capturés alors qu’ils filmaient les attaques aériennes à New York, tandis qu’une opération d’espionnage beaucoup plus importante du Mossad « étudiants en art » dans le pays avait également été interrompue vers le même temps. Apparemment, FoxNews avait même diffusé une série en plusieurs parties sur ce dernier sujet avant que cette exposition ne soit sabordée et « disparue » sous la pression de l’ADL.

Bien que n’étant pas entièrement sûr de la crédibilité de ces affirmations, je trouvais plausible que le Mossad ait été au courant des attaques à l’avance et les ait autorisés à se poursuivre, reconnaissant les énormes avantages qu’Israël tirerait de la réaction anti-arabe. Je pense que j’étais vaguement au courant que le directeur éditorial d’Antiwar.com, Justin Raimondo, avait publié The Terror Enigma, un petit livre sur certains de ces faits étranges, portant le sous-titre provocateur « 9/11 et la connexion israélienne », mais je n’ai jamais envisagé de le lire. En 2007, Counterpunch lui-même a publié une histoire de suivi fascinante à propos de l’arrestation de ce groupe d’agents israéliens du Mossad à New York, qui ont été surpris en train de filmer et apparemment en train de célébrer les attaques aériennes de ce jour fatidique, et l’activité du Mossad semblait être bien plus importante que je ne l’avais réalisé auparavant. Mais tous ces détails sont restés un peu flous dans mon esprit à côté de mes préoccupations primordiales concernant les guerres en Irak et en Iran.

Cependant, à la fin de 2008, mon objectif avait commencé à changer. Bush quittait ses fonctions sans avoir déclenché une guerre contre l’Iran, et l’Amérique avait réussi à esquiver la balle d’une administration John McCain encore plus dangereuse. J’ai supposé que Barack Obama serait un président terrible et il s’est avéré pire que mes attentes, mais j’ai quand même poussé un énorme soupir de soulagement chaque jour qu’il était à la Maison Blanche.

De plus, à peu près à la même époque, j’étais tombé sur un détail étonnant des attentats du 11 septembre qui démontrait les profondeurs remarquables de ma propre ignorance. Dans un article de Counterpunch, j’avais découvert qu’immédiatement après les attentats, le supposé cerveau terroriste Oussama ben Laden avait publiquement nié toute implication, déclarant même qu’aucun bon musulman n’aurait commis de tels actes.

Une fois que j’ai vérifié un peu et pleinement confirmé ce fait, j’étais sidéré. Le 11 septembre n’a pas seulement été l’attaque terroriste la plus réussie de l’histoire du monde, mais il a peut-être été plus important dans son ampleur physique que toutes les opérations terroristes passées réunies. Le but même du terrorisme est de permettre à une petite organisation de montrer au monde qu’elle peut infliger de graves pertes à un État puissant, et je n’avais jamais entendu parler d’un chef terroriste niant son rôle dans une opération réussie, sans parler de la plus grande de l’histoire. Quelque chose semblait extrêmement faux dans le récit généré par les médias que j’avais précédemment accepté. J’ai commencé à me demander si j’avais été aussi trompé que les dizaines de millions d’Américains en 2003 et 2004 qui croyaient naïvement que Saddam avait été le cerveau derrière les attentats du 11 septembre. Nous vivons dans un monde d’illusions générées par nos médias, et j’ai soudain senti que j’avais remarqué une déchirure dans les montagnes de papier mâché affichées à l’arrière-plan d’une scène sonore hollywoodienne. Si Oussama n’était probablement pas l’auteur du 11 septembre, quels autres énormes mensonges avais-je accepté aveuglément ?

Quelques années plus tard, je suis tombé sur une chronique très intéressante d’Eric Margolis, un éminent journaliste canadien de politique étrangère exclu des médias audiovisuels pour sa forte opposition à la guerre en Irak. Il avait longtemps publié une chronique hebdomadaire dans le Toronto Sun et, à la fin de son mandat, il a profité de sa dernière apparition pour publier un article de deux longueurs exprimant ses très forts doutes sur l’histoire officielle du 11 septembre, notant même que l’ancien directeur de Pakistani Les services de renseignement ont insisté sur le fait qu’Israël était derrière les attaques.

J’ai finalement découvert qu’en 2003, l’ancien ministre du Cabinet allemand Andreas von Bülow avait publié un livre à succès suggérant fortement que la CIA plutôt que Ben Laden était derrière les attentats, tandis qu’en 2007, l’ancien président italien Francesco Cossiga avait également soutenu que la CIA et le Mossad israélien en avait été responsable, affirmant que ce fait était bien connu des agences de renseignement occidentales.

Au fil des ans, toutes ces affirmations discordantes avaient progressivement élevé mes soupçons sur l’histoire officielle du 11 septembre à des niveaux assez forts, mais ce n’est que très récemment que j’ai finalement trouvé le temps de commencer à enquêter sérieusement sur le sujet et de lire huit ou dix des principaux livres de Truther sur le 11/9, principalement ceux du professeur David Ray Griffin, le leader largement reconnu dans ce domaine. Et ses livres, ainsi que les écrits de ses nombreux collègues et alliés, ont révélé toutes sortes de détails très révélateurs, dont la plupart m’étaient auparavant inconnus. J’ai également été très impressionné par le grand nombre d’individus apparemment dignes de confiance, sans tendance idéologique apparente, qui étaient devenus des adhérents du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre au fil des ans.

Lorsque des affirmations tout à fait étonnantes de nature extrêmement controversée sont faites sur une période de plusieurs années par de nombreux universitaires et autres experts apparemment réputés, et qu’elles sont entièrement ignorées ou supprimées mais jamais réfutées efficacement, des conclusions raisonnables semblent pointer dans une direction évidente. Sur la base de mes lectures très récentes sur ce sujet, le nombre total d’énormes failles dans l’histoire officielle du 11 septembre est maintenant devenu extrêmement long, se chiffrant probablement par dizaines. La plupart de ces éléments individuels semblent raisonnablement probables et si nous décidons que même seulement deux ou trois d’entre eux sont corrects, nous devons totalement rejeter le récit officiel auquel tant d’entre nous croient depuis si longtemps.

Maintenant, je ne suis qu’un simple amateur dans l’art complexe du renseignement consistant à extraire des pépites de vérité d’une montagne de mensonges fabriqués. Bien que les arguments du 9/11 Truth Movement me semblent assez convaincants, je me serais évidemment senti beaucoup plus à l’aise s’ils avaient été secondés par un professionnel expérimenté, tel qu’un analyste de haut niveau de la CIA. Il y a quelques années, j’ai été choqué de découvrir que c’était effectivement le cas.

William Christison avait passé 29 ans à la CIA , devenant l’un de ses hauts responsables en tant que directeur de son bureau d’analyse régionale et politique, avec 200 analystes de recherche sous ses ordres. En août 2006, il a publié un article remarquable de 2 700 mots expliquant pourquoi il ne croyait plus à l’histoire officielle du 11 septembre et était convaincu que le rapport de la Commission sur le 11 septembre constituait une dissimulation, la vérité étant tout autre. L’année suivante, il a approuvé avec force l’un des livres de Griffin , écrivant que « [Il y a] un solide corpus de preuves montrant que l’histoire officielle du gouvernement américain sur ce qui s’est passé le 11 septembre 2001 est presque certainement une monstrueuse série de mensonges ». Et le scepticisme extrême de Christison sur le 11 septembre a été secondé par celui de nombreux autres anciens professionnels du renseignement américain très appréciés.

On pourrait s’attendre à ce que si un ancien officier du renseignement de la CIA du rang de Christison dénonce le rapport officiel du 11 septembre comme une fraude et une dissimulation, une telle histoire ferait la une des journaux. Mais cela n’a jamais été rapporté nulle part dans nos médias grand public, et je ne suis tombé dessus qu’une décennie plus tard.

Même nos médias supposés « alternatifs » étaient presque aussi silencieux. Tout au long des années 2000, Christison et son épouse Kathleen, également ancienne analyste de la CIA, avaient régulièrement contribué à Counterpunch, y publiant plusieurs dizaines d’articles et étant certainement ses écrivains les plus qualifiés sur les questions de renseignement et de sécurité nationale. Mais le rédacteur en chef Alexander Cockburn a refusé de publier leur scepticisme sur le 11/9, donc cela n’a jamais été porté à mon attention à l’époque. En effet, lorsque j’ai mentionné les vues de Christison sur Counterpunch actuelle rédacteur en chef Jeffrey St. Clair il y a quelques années, il a été stupéfait de découvrir que l’ami qu’il considérait si hautement était en fait devenu un « vérité du 11 septembre ». Lorsque les organes médiatiques servent de gardiens idéologiques, une condition d’ignorance généralisée devient inévitable.

Avec autant de trous béants dans l’histoire officielle des événements d’il y a dix-sept ans, chacun de nous est libre de choisir de se concentrer sur ceux que nous considérons personnellement comme les plus convaincants, et j’en ai plusieurs à moi. Le professeur de chimie danois Niels Harrit était l’un des scientifiques qui ont analysé les débris des bâtiments détruits et détecté la présence résiduelle de nano-thermite, un composé explosif de qualité militaire, et je l’ai trouvé assez crédible lors de son entretien d’une heure sur Red Ice. Radio. L’idée qu’un passeport de pirate de l’air en bon état a été trouvé dans une rue de New York après la destruction massive et ardente des gratte-ciels est totalement absurde, tout comme l’affirmation selon laquelle le principal pirate de l’air a commodément perdu ses bagages dans l’un des aéroports et qu’il s’est avéré contenir un grande masse d’informations incriminantes. Les témoignages des dizaines de pompiers qui ont entendu des explosions juste avant l’effondrement des bâtiments semblent totalement inexplicables au regard du récit officiel. L’effondrement total et soudain du bâtiment sept, jamais touché par aucun avion de ligne, est également extrêmement invraisemblable.