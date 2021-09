Mark Basile ingénieur chimiste confirme après analyse la présence d’explosifs de type nano-thermite (un explosif Hi-Tech) dans les décombres du World Trace Center, corroborant les résultats d'analyses du physicien Steven Jones, du chimiste Niels harrit de l'Université de Copenhague, et plus récemment du géo-physicien et ex chercheur au CNRS André Rousseau.