Le gouvernement britannique ajoute du fluor à l’eau potable

Des millions de personnes sont sur le point de recevoir du fluor dans leur eau potable après que les médecins en chef britanniques ont décidé que cela contribuerait à réduire les caries dentaires.

Chris Whitty, le médecin en chef pour l’Angleterre, et ses homologues du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord ont cité des estimations de Public Health England selon lesquelles l’ajout de fluorure dans l’approvisionnement en eau réduirait les caries de 17 % chez les enfa

Whitty a rejeté les préoccupations en matière de sécurité en affirmant qu’il n’y a aucune preuve que le fluorure provoque le cancer et a condamné les suggestions « exagérées et non prouvées » concernant ses risques potentiels pour la santé.

Sajid Javid, le secrétaire d’État à la santé, semble vouloir aller de l’avant avec l’ajout de ce minéral à l’approvisionnement en eau et obtiendra le pouvoir de le faire dans toute l’Angleterre en vertu des lois en cours d’examen au Parlement.

Le Guardian rapporte : Dans un examen des preuves publié jeudi, les médecins ont conclu : « Comme pour toute chose en médecine et en santé publique, il y a un équilibre entre les risques et les bénéfices. Il existe incontestablement un problème de carie dentaire au Royaume-Uni et une inégalité bien ancrée à laquelle il faut s’attaquer. La fluoration de l’eau peut réduire ce problème courant.

« Tout compte fait, il existe des preuves scientifiques solides que la fluoration de l’eau est une intervention de santé publique efficace pour réduire la prévalence de la carie dentaire et améliorer l’égalité en matière de santé dentaire au Royaume-Uni. Elle doit être considérée comme une stratégie complémentaire, et non comme un substitut à d’autres méthodes efficaces pour augmenter l’utilisation du fluor. »

