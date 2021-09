Le gros mensonge du Covid démasqué – Conférence de Ernst Wolff

Conférence de Ernst Wolff au WEFF de Davos (en pied de nez au WEF de Schwab).

Bombe explosive et exclusive

Pour la 1ère fois en version originale + sous-titrage pour LLP (lelibrepenseur.org).

Auteur, journaliste et expert en matière d’économie et de finance mondialisée, Ernst Wolff a probablement prononcé l’un des meilleurs discours de l’histoire contemporaine, une exposition concise sur l’ensemble du mensonge Covid qui démystifie la fraude de A à Z.

Il révèle et montre en détail les personnes dans les coulisses, où ils nous mènent, pourquoi ils le font et pourquoi éventuellement, ils échoueront… Il termine par un message plein d’espoir sur ce que nous pouvons faire pour empêcher que la vision dystopique du Schwabisme et de ses partisans ne devienne « la nouvelle normalité » et ainsi sauver l’humanité de la dictature totale et de l’esclavage.

Les preuves citées en début de vidéo ont été publiées depuis par un Allemand anonyme

• t.me/Salim_Laibi_LLP/3984

• Lien de partage CrowdBunker crowdbunker.com/6kYyaYH6DF & Odysee

source : https://soleilverseau.com