Des statistiques ont été publiées sur sur les dangers associés à la prise du vaccin par les femmes enceintes, et les médias ont dénoncé leurs propres statistiques.

Aujourd’hui, le New England Journal of Medicine a apporté une correction à ses conseils sur la vaccination des femmes, en affirmant qu’en réalité, elles ne devraient pas se faire vacciner et que le vaccin n’est pas sûr.

L’étude publiée a été mise à jour après que les chercheurs ont découvert que 104 des 827 femmes enceintes ayant participé à l’étude ont subi un avortement spontané après avoir été vaccinées.

C’est environ 1 femme sur 8.

Et l’étude est suffisamment importante pour que l’on puisse supposer que ces chiffres seront valables pour tous.

Voici la correction :