Le pass sanitaire d’Israël expirera 6 mois après la 2ème dose, les gens auront besoin de rappels pour continuer à aller dans les restaurants et les bars

Le pass sanitaire d’Israël expirera 6 mois après la 2ème dose, ce qui signifie que les gens auront besoin de rappels pour continuer à aller dans les restaurants et les bars. La nouvelle survient alors qu’Israël a étendu l’éligibilité des rappels à toutes les personnes de plus de 12 ans. Environ 1,9 million ont reçu une troisième dose.

Israël a fixé une date d’expiration sur son pass sanitaire, qui permet l’accès aux restaurants et aux bars.

Un rappel reçu dans les cinq mois suivant la deuxième dose prolonge la validité du laissez-passer de six mois.

Israël a déjà livré plus de 1,9 million de boosters, et les personnes âgées de 12 ans et plus sont désormais éligibles.

• Voir plus d’histoires sur la page d’affaires d’Insider

Israël a déclaré que son pass sanitaire, qui donne accès à des lieux non essentiels comme les restaurants et les bars, expire maintenant six mois après la deuxième dose de vaccin.

Recevoir un rappel cinq mois après la deuxième dose réinitialise l’horloge et prolonge l’éligibilité au soi-disant « laissez-passer vert (green pass) » de six mois supplémentaires, a annoncé dimanche le Ministère israélien de la Santé.

La nouvelle arrive alors qu’Israël déploie des boosters pour la plupart de sa population. Dimanche, le ministre israélien de la Santé a accordé l’accès à une troisième injection à toutes les personnes de plus de 12 ans qui ont reçu une deuxième injection au moins cinq mois auparavant, a rapporté le Times of Israel.

« À partir d’aujourd’hui, la troisième dose est disponible pour tout le monde », a déclaré dimanche le directeur général du Ministère israélien de la Santé, Nachman Ash, a rapporté le Times of Israel.

Le « laissez-passer » est également valable dans les six mois suivant la guérison de COVID-19, quel que soit le statut vaccinal.

Il est nécessaire d’accéder à un certain nombre de lieux non essentiels tels que les bars et les restaurants, a précédemment rapporté le Wall Street Journal.

Le pass s’applique à toute personne de plus de trois ans. Les enfants qui ne sont pas éligibles pour le vaccin peuvent prouver leur statut COVID-19 en utilisant un test antigénique gratuit, selon les directives du Ministère israélien de la Santé.

Les vaccins restent hautement protecteurs contre les maladies graves et la mort. Mais les données suggèrent que leur efficacité contre l’infection diminue avec le temps, incitant Israël à déployer des boosters dans le but de freiner l’augmentation des cas dans le pays.

Le pays administre des rappels depuis plus d’un mois. La troisième dose de vaccins COVID-19 de Pfizer est devenue disponible pour la première fois pour toutes les personnes de plus de 80 ans fin juillet, et Israël a progressivement étendu l’ âge d’éligibilité.

Dimanche, environ 1,9 million d’Israéliens avaient reçu une troisième dose de vaccin COVID-19, selon le Times of Israel.

Ce mois-ci, les États-Unis devraient également déployer des boosters pour la plupart des Américains qui ont obtenu leur deuxième injection il y a plus de huit mois.

Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont également annoncé leur intention de déployer les troisièmes injections auprès des populations les plus vulnérables en septembre.

L’Organisation mondiale de la Santé a décrété un moratoire sur les doses de rappel jusqu’à au moins fin septembre. Les rappels de vaccins pour les personnes « en forme et en bonne santé » sont un « article de luxe », a déclaré l’OMS dans un communiqué envoyé à Insider mardi.

source : https://resistance-mondiale.com