Le Portugal et la Suède interdisent l’entrée sur leur territoire aux Israéliens, y compris ceux qui ont été vaccinés

Cette décision intervient alors que les taux de vaccination en Israël sont parmi les plus élevés au monde

Le Portugal et la Suède ont décidé d’interdire l’entrée sur leur territoire aux ressortissants israéliens en raison de la hausse des cas de coronavirus dans l’État hébreu. Cette décision devrait être suivie par d’autres pays européens.

Bien que les taux de vaccination en Israël soient parmi les plus élevés au monde, le Portugal et la Suède ont les yeux rivés sur le nombre élevé de cas et ne font pas d’exception pour les Israéliens vaccinés ou guéris du Covid-19. Les deux pays ont décidé de n’accepter que les personnes détentrices d’un certificat de vaccination de l’Union européenne.

Ces décisions ont été prises après que Bruxelles a retiré lundi Israël de la liste des pays considérés comme “épidémiologiquement sûrs”.

D’autres pays européens ont adopté une approche différente de celle du Portugal et de la Suède, en décidant d’interdire l’entrée des Israéliens non vaccinés, mais d’accueillir ceux qui possèdent un certificat de vaccination israélien.

L’épidémiologiste Nadav Davidovitch, professeur à l’Université Ben Gourion, a déclaré qu’Israël est un “cas étrange” que les autres gouvernements tentent de classer. “Nous avons des taux d’infection et de vaccination parmi les plus élevés”, a noté M. Davidovitch, expliquant que les pays n’évalueront pas tous de la même manière le niveau de risque posé par les Israéliens.

Les interdictions d’entrée prononcées par le Portugal et la Suède surviennent précisément au moment où les Israéliens envisagent de reprendre leurs voyages à l’étranger, suite à l’assouplissement par le gouvernement des règles de quarantaine pour les voyageurs à leur retour.

Les personnes définies par le ministère de la Santé comme étant immunisées sont depuis vendredi, largement exemptées de l’obligation de s’isoler pendant une semaine.

Source : https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1630662712-coronavirus-le-portugal-et-la-suede-interdisent-l-entree-sur-leur-territoire-aux-israeliens-y-compris-ceux-qui-ont-ete-vaccines

via:https://cv19.fr/