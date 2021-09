Marseille : la cité Bassens « nettoyée de fond en comble » par des sociétés privées avant le passage de Macron

Selon BFM TV et le journaliste Nils Wilcke, qui a isolé la séquence, la cité Bassens – visitée par Emmanuel Macron, mercredi 1er septembre – a été nettoyée en profondeur par la municipalité et des sociétés privées avant le passage du cortège présidentiel.

Depuis hier, mercredi 1er septembre, tous les regards sont tournés vers Marseille. La ville, minée par une insécurité et une insalubrité hors-de-contrôle, fait office de catalyseur de tout ce qui ne fonctionne pas dans le pays. C’est sans doute pourquoi Emmanuel Macron a décidé d’y consacrer sa rentrée politique. Le président de la République a prévu de rester trois jours dans la cité phocéenne, une durée inédite pour un déplacement présidentiel en Métropole, et d’y annoncer un plan d’investissement massif. Un exercice hors-du-commun qui pousse la municipalité marseillaise à se mettre sur son 31… quitte à déguiser un peu la réalité. BFM TV l’a souligné, mercredi, en dévoilant les gros efforts de propreté mis en place par la mairie avant la visite d’Emmanuel Macron dans la cité Bassens, au nord-est de la ville. « Plusieurs sociétés privées de nettoyage et de paysagistes » sont passées dans la soirée et la nuit précédent l’arrivée du cortège présidentiel, explique Igor Sahiri, correspondant local de BFM TV.



Un coup de com’ ?



Et l’opération lifting est d’ampleur. Les poubelles qui traînaient sur zone depuis des jours ont été ramassées, les rues et aménagements publics « nettoyés de fond en comble ». Selon les habitants, la causalité entre la visite d’Emmanuel Macron et cet exceptionnel nettoyage ne fait aucun doute : « Si vous aviez vu l’état de la cité hier soir, comparée à ce matin [mercredi, avant l’arrivée du président] », glisse une résidente du quartier. Ces vastes opérations, rapporte la chaîne d’information en continu, ont été lancées par la mairie de Marseille, soucieuse de son image dans le reste du pays, et par les bailleurs de fonds locaux, qui ont tout intérêt à donner une image attrayante de leurs logements. Un effort de propreté réservé au seul président de la République, qui ressemble plutôt à un coup de com’ qu’à une authentique reprise en main de la ville – comme un écho à la propre visite d’Emmanuel Macron, que de très nombreux opposants dénoncent comme opportune et politique, à quelques mois de l’élection présidentielle.

Source