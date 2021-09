McDonald's propose de recruter des jeunes dès 14 ans

Plusieurs pays, dont la France, rencontrent des difficultés de recrutement dans certains secteurs depuis la crise sanitaire. Les Etats-Unis ne font pas exception. Face à la pénurie de main d'œuvre, le géant McDonald's avait augmenté les salaires, espérant attirer de nouveaux candidats.

Dans l'Oregon, une franchise de la chaîne de fast-food va encore plus loin et propose de recruter des jeunes de 14 et 15 ans, rapporte la BBC. La gérante du restaurant, dont la famille gère depuis 40 ans cette franchise, affirme que cette pénurie de main d'œuvre est inédite.McDonald's n'a rien à voir avec cette stratégie de recrutement, mais incite ses franchisés à innover pour recruter de nouveaux employés. Le restaurant de l'Oregon a reçu une trentaine de candidatures depuis l'ouverture de ses postes aux moins de 16 ans.

Outre-Atlantique, le droit du travail varie selon les Etats. Dans l'Oregon, les mineurs âgés de plus de 14 ans sont autorisés à effectuer des emplois considérés comme non-dangereux. La restauration en fait partie.

Pénurie de main d'œuvre mondiale

Dans plusieurs pays développés, la reprise économique est menacée par une pénurie de main d'œuvre. Selon la Banque de France, près d'une entreprise sur deux rencontre aujourd'hui des difficultés de recrutement.

Une tension qui se ressent particulièrement dans les métiers de l'hôtellerie restauration. Avec la crise, ces métiers ont été désertés: en 2020, pas moins de 110.000 salariés des bars et restaurants ont décidé de se reconvertir et de changer de vie. Les clients sont revenus mais pas les employés. Un casse-tête pour les patrons.

Face à ce constat, le ministère de l'Economie conseille aux entreprises de se rendre plus attractives en proposant, notamment, de meilleurs niveaux de rémunération.