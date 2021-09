Pfizer rappelle tous les lots du médicament antitabac Chantix à cause de la présence d’agents cancérigènes

Cela ressemble à un gag. Pfizer, dont les gros actionnaires sont aussi les gros actionnaires de l’industrie du tabac, propose gentiment aux fumeurs de leur éviter le cancer du poumon qui les attend (promis, juré, certifié par des milliers d’études que personne n’a jamais lues), en leur vendant un produit miracle qui leur garantira ce cancer qu’ils n’auraient peut-être jamais eu s’ils avaient continué à se faire plaisir avec leur péché favori. Notons que, qu’il s’agisse de pousser les jeunes à fumer ou de les inciter à arrêter de fumer, les actionnaires de l’industrie du tabac sont toujours gagnants, d’autant plus que les hausses successives des prix du tabac, soi-disant pour inciter à stopper le tabagisme, compensent plus que largement le manque à gagner du fait de ceux qui arrêtent de fumer.

Peu de gens sont capables de voir la lutte contre le tabagisme comme une arnaque, la propagande a été trop bien faite. Pourtant c’est bel et bien une manipulation à l’échelle mondiale avec la complicité volontaire ou non des gouvernements. Comme pour le Covidisme l’opération se veut sanitaire et joue sur les peurs de la mort. Pour ceux qui veulent voir le parallèle qu’il y a entre les deux ingénieries, les évidences sont là, à tous les niveaux, comme si la lutte contre le tabagisme n’était qu’une répétition du Covidisme actuel et de l’obligation vaccinale mondiale qui va avec. Et comme par hasard, ce sont les mêmes acteurs qui sont derrière ces opérations, utilisant les mêmes arguments (se protéger et surtout protéger les autres), créant des mini apartheid avec des règles spéciales pour la fréquentation de certains lieux ou pour se déplacer, etc…

Les déboires de Pfizer avec son médicament antitabac Chantix devrait faire prendre conscience à tous ceux qui se sont fait inoculer le produit ARNm expérimental de ce même laboratoire qu’un produit pharmaceutique peut tuer, même 15 ans après avoir reçu la divine autorisation de la FDA.

Que se passera-t-il dans quelques années quand on annoncera en fanfare que Pfizer a été obligé de rappeler son produit à ARNm ? Peut-être rien, car les gens oublient vite, mais beaucoup de dégâts auront été causés ~ RI

par Amruta Khandekar.

Rien que ça : cancérigène ! On aimerait bien savoir comment cette nitrosamine s’est retrouvée dans le Chantix !

Pfizer Inc (PFE.N) a annoncé jeudi qu’il rappelait tous les lots de son traitement antitabac, Chantix, en raison de la présence dans les pilules de niveaux élevés d’agents cancérigènes appelés nitrosamines.

Le fabricant a interrompu la distribution du médicament en juin et a déjà rappelé un certain nombre de lots à ce jour.

Pfizer a demandé jeudi aux grossistes et aux distributeurs de cesser immédiatement l’utilisation et la distribution des comprimés.

La société a déclaré qu’il n’y avait pas de risque immédiat pour les patients prenant du Chantix, mais leur a conseillé de consulter leur prestataire de soins de santé pour vérifier la disponibilité de traitements alternatifs.

Chantix a été approuvé par la FDA en mai 2006 en tant que médicament sur ordonnance pour aider les adultes âgés de 18 ans et plus à cesser de fumer et est généralement utilisé pendant 12 à 24 semaines.

