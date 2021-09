Project Veritas : les mensonges du Covid dévoilés – Une employée du gouvernement fédéral du HHS rend publics des enregistrements secrets sur les vaccins

Project Veritas est une entreprise de journalisme à but non lucratif, créé par James O’Keefe en 2011, qui a décidé d’exposer la corruption, les fraudes et toutes les malveillances des institutions privées et publiques afin de rendre la société plus transparente et éthique.

Project Veritas a décidé de lancer une série de vidéos sur le Covid-19 qui dénonce tous les mensonges du gouvernement américain et des agences de santé, ainsi que de l’industrie pharmaceutique.

Dans ce premier épisode, sorti lundi 20 septembre, une lanceuse d’alerte infirmière, ainsi que des reportages en caméra cachée dans des hôpitaux, nous montrent comment les effets secondaires des « vaccins » sont cachés, comment les soignants sont mis sous pression pour se faire injecter ou encore comment les médecins sont interdits de prescrire les traitements comme l’ivermectine.

Malgré la censure attendue sur les réseaux, ce premier épisode de 10 minutes a été visionné plus d’un million de fois en quelques heures. Voici sa version sous-titrée en français :

source : https://au-dela-du-climat.org

envoyé par Thomas Debertrand