Réglementation ou Fraude? L’organisme britannique de réglementation des médicaments n’a jamais inspecté les données de l’étude sur les vaccins de Pfizer

Alors que les populations du monde entier sont contraintes de se soumettre à la « vaccination » génique COVID-19, notamment en étant exclues de leur emploi et des soins médicaux s’ils refusent, et que les rapports de décès consécutifs à la vaccination explosent, un scandale concernant la légitimité des processus d’autorisation des vaccins COVID est en train de se développer.

EXCLUSIVITÉ : Une deuxième demande au nom de la liberté d’information par l’organisation Doctors For COVID Ethics visant à obtenir la transparence réglementaire a révélé que le régulateur médical britannique n’a jamais inspecté les données de l’essai clinique COVID-19 de Pfizer, rejoignant ainsi le régulateur australien qui a approuvé sans discussion le vaccin de Pfizer.

Suite à la révélation exclusive sur le site web de ‘Doctors For COVID Ethics’ qu’une demande de droit à l’information adressée à l’autorité australienne de réglementation des médicaments (la Therapeutic Goods Administration ou TGA) a approuvé le vaccin à ARNm de Pfizer-BioNtech en un temps record, mais n’a jamais vu les données relatives aux patients (IPD) de Pfizer, un autre scandale réglementaire est en train d’éclater.

L’histoire de la TGA a été publiée ici en juin, posant des questions fondamentales sur la probité de la TGA dans l’accomplissement de sa tâche la plus fondamentale : valider les données des essais cliniques soumises par Pfizer. Au lieu de vérifier les données, la TGA a tout simplement approuvé le vaccin de Pfizer, acceptant à première vue l’affirmation trompeuse de Pfizer selon laquelle son produit présentait » une efficacité de 95 % pour prévenir l’infection par le COVID-19 « .

Depuis lors, les données recueillies dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni et en Israël (mais aussi dans des pays plus petits comme l’Islande et Gibraltar, où les taux de vaccination approchent les 100 % alors que les cas continuent d’augmenter), ont montré une efficacité décevante dans le monde réel, contrairement aux affirmations de Pfizer. Étant donné les antécédents judiciaires de Pfizer en matière de fraude dans le domaine de la santé, il était impératif que les autorités de réglementation des médicaments vérifient les données soumises par les fabricants de médicaments avant l’approbation du vaccin COVID.

La TGA n’a pas réussi à le faire, mais qu’en est-il de l’autre organisme de réglementation des médicaments tenu en haute estime dans le monde entier – la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni ?

Doctors For COVID Ethics révèlent que la MHRA n’a, elle non plus, jamais validé les données des essais de Pfizer.

Obfuscation de la liberté d’information

Le 7 juin 2021, une demande au nom de la liberté d’information (FOI – Freedom of Information) a été soumise à la MHRA, afin d’obtenir des documents relatifs à l’autorisation temporaire des vaccins COVID-19 de Pfizer (BNT162b2) et AstraZeneca (ChAdOx1). Plus précisément, la FOI (FOI 21/632) demandait :

Tout document demandant au promoteur [Pfizer et AstraZeneca] l’accès aux données brutes (données anonymes au niveau des patients ou données équivalentes au niveau des patients). Confirmation que la MHRA détient les données relatives aux patients (environ 70 000 enregistrements) provenant de ces demandes ou que le promoteur en a restreint l’accès ou l’évaluation. Si elles ont été fournies, le format dans lequel ces enregistrements ont été fournis et comment ils ont été hébergés à la MHRA (par exemple, papier ou base de données électronique – préciser le format tel que les bases de données MySQL, MsSQL, les fichiers csv, excel). Tout document confirmant qu’un processus d’analyse des données brutes du promoteur a été entrepris, et le résultat de ce processus (par exemple, compte rendu de réunion ou équivalent), y compris les qualifications (et les noms, le cas échéant) du comité (s’il y en a un) qui a entrepris l’examen des données brutes.

Cependant, au lieu de répondre aux questions ou de fournir des documents, la MHRA a répondu par des généralités concernant les processus habituels et a transféré ses responsabilités à l’autorité de santé publique anglaise, Public Health England, ce qui a donné lieu à un enchevêtrement de déviations. Voir la réponse initiale de la MHRA à la demande de FOI ici, et la réponse de suivi par le demandeur de FOI exigeant des réponses spécifiques plutôt que l’obscurcissement ici.

En plus de citer la pratique standard et de noter que « le sponsor », c’est-à-dire Pfizer, « avait accès aux données brutes », la MHRA a dirigé le demandeur de la FOI vers une réunion antérieure du comité avec la Commission on Human Medicines (CHM), tenue le 24 décembre 2020. Le procès-verbal de cette réunion révèle que la CHM avait été informée : « Les résultats de l’analyse de la MHRA des données brutes provenant de l’analyse intermédiaire ont montré une VE (efficacité du vaccin) de 91% (IC 63, 98) dans la période allant du jour 14 après la première dose jusqu’au moment où la dose 2 a été administrée. Les résultats d’une analyse indépendante par Public Health England de l’ensemble des données de Pfizer ont également été discutés. ”

Un document résumant la réunion du CHM est disponible ici.

Cependant, d’après ses réponses à la FOI, la MHRA semble n’avoir analysé aucune donnée brute. Dans un e-mail daté du 29 juillet 2021, suite à la deuxième demande de FOI pour obtenir l’assurance que la MHRA avait effectué sa propre analyse des données, la MHRA a déclaré :

« Afin de clarifier nos déclarations précédentes, nous pouvons vous confirmer ce qui suit : Les données sur les patients provenant d’études cliniques sont soumises à la MHRA avec toutes les demandes d’autorisation de nouveaux médicaments. Aucune autorisation n’a été faite au promoteur, car aucune n’était requise. » La MHRA a ensuite renvoyé le demandeur à des messages publics concernant l’autorisation du vaccin COVID sur des sites gouvernementaux.

Cette réponse était clairement en contradiction avec le procès-verbal du CHM du 24 décembre.

Le grand mensonge

Étant donné que la MHRA s’est détournée de la réunion du CHM comme preuve que » les données des essais cliniques ont été analysées comme elles le seraient pour toute autorisation de mise sur le marché « , une nouvelle demande de liberté d’information a été soumise le 31 juillet 2021 – cette fois à la Public Health England. La deuxième demande de liberté d’information concernait la prétendue « analyse indépendante… de l’ensemble complet des données de Pfizer » par Public Health England, telle que citée lors de la réunion du CHM.

La réponse a été rapide et négative.

La réponse de l’organisation de santé publique britannique indique ensuite que « conformément à la section 1(1)(a) de la loi sur la liberté d’information, Public Health England peut confirmer qu’il ne détient pas ces informations. Il n’est pas vrai que PHE a eu accès à l’ensemble des données de Pfizer. ”

En d’autres termes, la MHRA (l’autorité britannique de réglementation des médicaments chargée de garantir la sécurité des nouveaux médicaments) n’a pas analysé les données de Pfizer elle-même. En outre, elle a prétendu avoir confié cette tâche à Public Health England, qui a déclaré catégoriquement qu’elle n’avait pas accès aux données, et encore moins qu’elle avait procédé à leur validation ou à leur analyse.

Le document complet relatif à la FOI de Public Health England est disponible ici.

L’essentiel à retenir est que c’est le deuxième des quatre grands organismes de réglementation des médicaments (MHRA, TGA, EMA, FDA) qui n’a jamais inspecté ni évalué la validité des données « miracles » de Pfizer.

D’où la question suivante : qui, en dehors de Pfizer, a vérifié et analysé les données des essais de Pfizer ? Pourquoi le public devrait-il croire Pfizer sur parole quant aux résultats de ses propres études, alors que des dizaines de milliards de dollars de bénéfices sont en jeu ? Quel est le véritable rôle des autorités de réglementation médicale si leur approche de « toute autorisation de mise sur le marché » consiste à confier la validation des données à un organisme qui ne parvient même pas à obtenir, et encore moins à inspecter, les données du fabricant ?

Et pourquoi a-t-on affirmé à la Commission of Human Medicines que Public Health England avait entrepris une « analyse indépendante… de l’ensemble des données Pfizer » alors que ce n’était pas le cas ?

Les réponses à ces questions sont essentielles pour la santé publique et la sécurité des vaccins COVID-19. La plausibilité des affirmations de Pfizer concernant les données de ses essais avait déjà été remise en question avant ces résultats de FOI, sur la base d’incohérences numériques et d’affirmations scientifiquement indéfendables dans la documentation de Pfizer sur ses résultats.

Une analyse réalisée par des professeurs d’immunologie, de biochimie, de toxicologie et de pharmacologie, par exemple, a mis en évidence des « affirmations et contradictions improbables » dans les rapports d’essais cliniques de Pfizer. Il s’agit notamment de l’apparition soudaine et uniforme de l’immunité chez tous les vaccinés le 12e jour après l’injection, ce qui n’est « pas du tout un résultat biologiquement plausible ». De plus, selon la documentation de Pfizer, l’immunité soudaine est apparue avant, et non après, l’apparition d’anticorps neutralisants, dont les niveaux n’ont commencé à augmenter que 9 jours plus tard, pour atteindre des niveaux maximaux le 28e jour, soit plus de deux semaines après que l’immunité clinique est censée s’être installée. D’autres divergences ont été notées sur le plan numérique, différentes analyses des mêmes données par Pfizer contenant des chiffres incohérents qui « ne peuvent pas être réconciliés ; l’un doit être faux ». Puisque, comme nous l’avons vu, l’apparition soudaine de l’immunité impliquée par [les résultats] n’a aucune plausibilité biologique, il est très probable que l’ensemble des données a été fabriqué. ”

Face à des anomalies aussi flagrantes, face à l’histoire de Pfizer qui a établi des records de plusieurs milliards de dollars d’amendes pénales et de règlements pour fraude et produits médicaux dangereux, y compris la conduite d’essais cliniques non autorisés, et à la lumière du manque de transparence réglementaire et des défaillances de la surveillance réglementaire documentés ici, les bénéficiaires du vaccin COVID sont en droit de demander : Pfizer a-t-il fabriqué ses données concernant le vaccin à ARNm COVID-19 ?

