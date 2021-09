La version officielle de la destruction des tours de Manhattan, en septembre 2001, est incompatible avec les lois de la Physique. Mais les principes fondamentaux de la Physique permettent, par une analyse simple, d’identifier le procédé de destruction.

Quoiqu’il puisse paraître déjà ancien tant les catastrophes se sont enchaînées depuis, l’attentat du 11 septembre 2001 à Manhattan et au Pentagone reste l’un des plus importants évènements récents, puisqu’il est à l’origine de 20 années de guerre au Proche-Orient. Comprendre les causes de cet attentat est donc capital pour anticiper l’évolution des relations internationales. Or le rapport officiel, publié par les pouvoirs publics étasuniens, présente tant de lacunes et d’impossibilités qu’il ne peut être considéré comme véridique . Mais le choc d’un avion contre une tour, et l’effondrement d’une tour, sont déterminés par les lois de la Physique. Ces faits peuvent donc être étudiés selon une méthode sûre : l’analyse physique des observations. L’objectivité de principe d’une telle analyse n’empêche pas la compassion envers les victimes, mais au contraire peut permettre d’élucider les causes de leur mort, innocenter des innocents, identifier les coupables et les empêcher de récidiver.

Note du Saker Francophone On publie 2 articles ce jour pour témoigner du 20ème anniversaire de ce tragique évènement. On laisse aux 2 auteurs leur choix éditoriaux. En l'absence de collaboration réelle de l’État américain, la réalité complète restera probablement dans l'ombre comme l'affaire Kennedy. On a aussi publié un livre sur le volet On publie 2 articles ce jour pour témoigner du 20ème anniversaire de ce tragique évènement. On laisse aux 2 auteurs leur choix éditoriaux. En l'absence de collaboration réelle de l’État américain, la réalité complète restera probablement dans l'ombre comme l'affaire Kennedy. On a aussi publié un livre sur le volet Pentagone avec des arguments différents qui ne s'excluent pas forcément. En ces jours de débâcle en Afghanistan et d'effondrement du Système occidentaliste, ces travaux restent pertinent pour continuer à mettre la pression sur ceux qui ont organisé ce coup car tous ne sont pas encore morts comme Rumsfeld mais ce sont les conséquences de ce point de départ jusqu'à l'opération Covid qui restent notre principal préoccupation.

SOURCES :

Outre le rapport officiel aussi lacunaire que volumineux, une recherche sur Internet permet de trouver foison de documents, de photos et de vidéos des évènements à New York. Au contraire, très peu de documents sont accessibles sur l’incident du Pentagone à Washington, et presque pas sur l’écrasement d’un avion en Pennsylvanie. Des associations d’architectes et d’ingénieurs, comme Architects and Engineers for 9/11 Truth, ou de pilotes d’avion comme Pilots for 9/11 Truth, ont publié des discussions techniques de ces évènements.

Selon un principe fondamental des débats intellectuels, la charge de la preuve incombe à qui affirme. La première étape de la recherche de la vérité est donc d’examiner la compatibilité de la version officielle avec les conditions physiques des évènements.

1 Pas d’avion

1.1 Pas d’avion à Manhattan

Le premier souvenir gravé dans les mémoires est celui d’évènements qui n’eurent pas lieu : les frappes de deux avions contre les plus hautes tours de Manhattan.

Nul avion ne frappa ces tours.

Cette affirmation apparemment surprenante est prouvée par les faits : l’absence de preuve matérielle, le trucage des vidéos, et l’impossibilité physique pour un avion de voler vite à basse altitude, de percer un immeuble et d’y disparaître entièrement.

1.1.1 Absence de preuve matérielle

Un des rares débris trouvés à Manhattan fut un moteur… mais il n’était pas d’un modèle équipant les avions prétendument entrés dans les tours . Des quatre « boîtes noires » (deux par avion) enregistrant les informations sur le vol, pas une ne fut retrouvée .

Le rapport officiel conclut donc logiquement que nul indice matériel ne prouve l’identité des avions supposés avoir frappé les tours. La seule pièce à conviction trouvée dans la poussière d’acier et de béton couvrant les rues fut un passeport miraculeusement intact . Ignifugé ? Jeté par la fenêtre de l’avion, en souvenir, avant le choc ?

1.1.2 Vidéos diffusées dans les médias

Les vidéos diffusées, et encore disponibles sur internet, se classent en deux catégories :

Celles diffusées au moment même montrent, sur des images de mauvaise qualité, les avions, réduits à des silhouettes à contre-jour, entrant dans les tours sans ralentir et en entier. La vitesse mesurée de l’avion censé avoir frappé la tour Sud est proche de 900 km/h , c’est à dire la vitesse de croisière normale à l’altitude d’environ 10 000 mètres, où la densité de l’air est trois fois moindre qu’à basse altitude ; à une telle vitesse, au niveau de la mer, la structure d’un avion ne peut encaisser les contraintes aérodynamiques et se disloque, comme l’association « Pilots for 9/11 Truth » l’a montré . Sur plusieurs vidéos, cette silhouette disparaît derrière la tour Sud puis pointe le bout de son nez de l’autre côté (ce que les analystes de ces images ont nommé « le nez de Pinocchio »), comme si l’avion l’avait toute entière traversée sans se déformer : un carreau d’arbalète. Montage bâclé, conséquence d’une incrustation d’images en quasi-direct, grâce à un tampon de quelques dizaines de secondes rendant le trucage possible mais hâtif. Aussitôt après cette séquence bizarre, l’image est interrompue pendant une fraction de seconde (un « écran noir »), comme si un technicien, conscient de la bévue, avait voulu la minimiser en interrompant la retransmission . Le jour même, les chaînes de télévision dégagèrent leur responsabilité en plaçant dans les images un encart « By courtesy of… », signalant que ces vidéos n’avaient pas été faites par leur personnel mais par des personnes extérieures . Cette précaution disparut ensuite. Les vidéos diffusées au cours des jours et semaines suivants, « filmées par des amateurs » tous en lien avec les métiers de l’audiovisuel, sont de meilleure qualité grâce à un temps de calcul plus grand, mais la trajectoire d’un même avion et sa vitesse varient d’une séquence à l’autre. Les avions paraissent encore absorbés par les tours, sans bris d’ailes ni chute de débris.

TRAITEMENT DES IMAGES PAR INCRUSTATION

Ces images sont des montages par incrustation vidéo. Cette technique, devenue usuelle même pour des amateurs (les téléphones portables permettent à présent des effets très divers, même au cours de simples conversations vidéo), était récente en 2001 pour du quasi-direct, et peu connue du grand public. Ces silhouettes d’avions passe-murailles sont impossibles dans le monde réel, mais familières aux connaisseurs de dessins animés.

1.1.3 Illusion de la mémoire

Les silhouettes des avions furent incrustées, mais les explosions eurent bien lieu . La grande hauteur des tours par rapport à la largeur des rues ne laisse voir le ciel, du niveau des rues, que sous un petit angle. Les gens sur place ne virent donc que des flammes et de la fumée, et dans la confusion cherchèrent à comprendre ce qui arrivait en regardant les chaînes de télévision diffusant les films truqués. Témoins des explosions, ils crurent de bonne foi avoir vu la frappe des avions. Illusion psychologique classique .

1.1.1 Impossibilité mécanique

Afin qu’il soit léger, un avion est un tube creux en tôle d’alliage d’aluminium de quelques millimètres d’épaisseur, rivetée sur une armature aussi en alliage d’aluminium. Un avion ne peut pénétrer sans déformation visible dans une tour pour une raison simple : le principe des actions réciproques, ou d’égalité de l’action et de la réaction, ou « troisième loi de Newton », valide en statique et en dynamique.

En statique : le haut d’un immeuble pèse sur le bas, et le bas exerce une force de soutien dirigée vers le haut et égale au poids du haut. Leur somme s’exerce sur l’immeuble et – étant interne à l’immeuble – est nulle, de sorte que l’équilibre se maintient.

En dynamique : lorsque deux objets se heurtent – par exemple deux billes ou une balle contre un mur -, chacun exerce une force sur l’autre, et ces forces sont égales mais de sens opposés. Lors du choc d’un avion contre une tour, la partie de l’avion heurtant un point de la façade exerce sur ce point une force, et ce point de la façade exerce sur cette partie de l’avion une force opposée et égale.

Ce principe détermine les lois de résistance des matériaux. Ainsi, une fraise en acier peut découper du duralumin – un alliage d’aluminium employé en construction aéronautique – parce que l’acier est plus dur que le duralumin . Tout outil de découpe doit être plus dur que le matériau qu’il entame. L’effet du choc de deux objets dépend des duretés relatives des matériaux, et celle des aciers de construction est plus grande que celle des alliages aéronautiques . L’analyse détaillée du choc de deux objets non pleins, comme la structure tubulaire d’un avion de ligne et le treillis de poutres d’un gratte-ciel, nécessite des notions précises de Mécanique , mais dans le cadre de ce principe général.

En Physique comme en tout domaine, les principes généraux déterminent les lois particulières, non l’inverse.

L’observation des images vidéo permet d’estimer la décélération de l’avion au moment de la collision supposée. Selon le principe fondamental de la dynamique, ou « deuxième loi de Newton », cette décélération est proportionnelle à la force exercée par la façade sur l’avion . Donc ces deux principes ensemble permettent de déduire la force que l’avion exerce sur la façade, égale à celle exercée par la façade sur l’avion. Or les images montrent que la silhouette d’avion ne ralentit pas, ni ne se déforme, pendant qu’elle traverse la façade. La décélération serait ainsi extrêmement faible, et donc la force aussi, tout en causant les dégâts spectaculaires que tout le monde a pu voir !

Cette impossibilité pour un avion de briser un réseau de poutres en acier sans se déformer est indépendante de l’énergie cinétique (égale au produit de la masse par le carré de la vitesse) .