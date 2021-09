par Mike Adams.

L’American Medical Association publie un document époustouflant enseignant aux médecins à mentir aux patients tout en exagérant délibérément les allégations de décès par COVID… l’AMA admet sa propre complicité dans les crimes contre l’humanité.

La séquence d’autodestruction qui fera tomber la cabale et son culte de la mort des mondialistes anti-humains a déjà été activée.

Avec des tentatives de Fake News hilarantes comme le récent article de Rolling Stone contre l’ivermectine, les médias de la cabale s’autodétruisent de jour en jour. Avec l’impression sans fin de monnaie fiduciaire par la Fed, l’ensemble des fondements financiers du grand gouvernement illégitime est en train d’imploser.

Et avec les tentatives risibles et désespérées de faire croire à « l’approbation » du vaccin contre le COVID tout en proposant des injections de rappel totalement non prouvées et soutenues par aucune donnée, la grande science s’arrache les yeux et les jette à travers la pièce.

Nous assistons à l’autodestruction totale de Big Pharma, Big Science, Big Media et Big Government, alors qu’ils trébuchent les uns sur les autres en essayant de discréditer l’ivermectine et la vitamine D tout en poussant les vaccins mortels et l’autoritarisme médical. Tout ce qu’ils ont vraiment accompli, cependant, c’est le réveil accéléré des masses qui sont témoins de la folie autoritaire et du culte de la mort de la science de pacotille qui défile autour de nous, prétendant à tort que nos libertés doivent être anéanties au nom de la « sécurité ».

À Victoria, en Australie, d’ailleurs, le premier ministre Daniel Andrews qui est un fou, vient de déclarer que les personnes non vaccinées seront « exclues » de tous les soins de santé et services hospitaliers.

Étant donné la toxicité, la mortalité et l’incompétence des médecins conventionnels, c’est probablement une bénédiction.

Peut-être que le peuple libre d’Australie se tournera enfin vers la nutrition et la médecine naturelle, et qu’il survivra ainsi aux zombies des vaccins qui commettent un suicide médical.

L’AMA publie un document enseignant aux médecins comment tromper les patients par une désinformation qui peut les tuer.

L’American Medical Association – qui forme actuellement ses membres à mentir aux patients pendant qu’ils les assassinent – a publié un document qui fait froncer les sourcils et qui affirme que la « désinformation rampante » « érode la confiance du public dans la science et sape la confiance dans les médecins et les institutions médicales ». Et pour regagner cette confiance perdue, l’AMA enseigne aux médecins comment mentir au monde sur le COVID.

À la page 9 du document, on dit aux médecins de remplacer l’expression « taux d’hospitalisation » par l’affirmation que tous les patients hospitalisés sont des « décès », exagérant ainsi de manière sauvage les décès dus au COVID afin de provoquer une hystérie de masse.

Ne vous y trompez pas : L’AMA ordonne directement aux médecins de mentir sur les décès dus au Covid. C’est de la fraude médicale pure et simple.

De même, on dit aux médecins de remplacer le mot « lockdown » par « stay-at-home order », car cela semble moins totalitaire.

Dans le même document, à la page 8, les médecins reçoivent des instructions sur la manière de bloquer, de détourner et de réorienter les questions afin de dissimuler la vérité sur les blessures et les décès dus aux vaccins.

Ils ont pour instruction spécifique de changer de sujet et de rejeter les questions des journalistes ou des patients, tout en diffusant la propagande « officielle » approuvée par l’AMA en prétendant que tout est basé sur des « faits », et non sur la « science » ou la « médecine ».

En substance, l’AMA tente maintenant de transformer les médecins en marionnettes de propagande pour le programme de dépopulation mondiale.

Pratiquer une véritable médecine n’est plus la priorité de l’AMA, semble-t-il.

Au contraire, les médecins doivent pratiquer le mensonge afin de rester un membre en règle de l’AMA.

Voici une section du document, intitulée « COVID-19 Language Swaps ».

L’AMA est l’équivalent de l’Ordre des Médecins.

L’AMA vient de fournir des preuves qui peuvent être utilisées pour poursuivre ses propres fonctionnaires corrompus pour crimes contre l’humanité.

Ce qui est tout aussi inquiétant dans tout cela, c’est que l’AMA ne semble pas se rendre compte qu’en publiant ce document, elle admet sa propre complicité dans des crimes contre l’humanité. C’est ce qu’on appelle parfois « dire la partie silencieuse à haute voix », et ce document qui donne des instructions aux médecins pour conduire les patients à leur propre mort peut être utilisé comme preuve dans les tribunaux internationaux pour crimes de guerre qui cherchent à arrêter et à poursuivre les dirigeants de l’AMA qui participent à ce projet meurtrier.

Restez informés et gardez votre courage intact.

Le système de génocide médical du culte de la mort est en train d’imploser en ce moment même, et vous devez simplement vous assurer qu’il ne vous entraîne pas dans sa chute.

