Un membre du Conseil scientifique accuse d’avance les non-vaccinés de provoquer la prochaine vague

Rappelant que la France n’est toujours pas "tirée d’affaire", le professeur à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet n’a pas de doute concernant l’arrivée d’"une poussée épidémique", laquelle mettra sous "tension hôpital", malgré le fait que la

Le Conseil de défense se réunissant ce mercredi est attendu pour trancher sur un éventuel aménagement du pass sanitaire, dont l’application pourra être territorialisée. Selon l’épidémiologiste, les zones où l’on supprime son utilisation "doivent avoir à l’esprit qu’il peut être réinstauré aussi vite qu’il a été levé".

"À la moindre alerte, il faudra serrer la vis et le plus tôt possible. Nous ne sommes pas tirés d’affaire", a-t-il souligné le 21 septembre dans les colonnes du Parisien.

Même si "les contaminations et les hospitalisations baissent presque partout en Europe", le professeur voit des indices préoccupants.