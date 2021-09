Un seul pays respecte l’accord de Paris

L’accord de Paris est un traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015. D’après la dernière analyse de l’ONG Climate Action Tracker, publiée le 16 septembre dernier, seul un pays parmi les 195 signataires a pris les mesures adéquates pour maintenir le réchauffement à 2 degrés Celsius, en visant 1,5 degré Celsius.

LE BILAN EST PLUTÔT MAUVAIS

Dans cette analyse, l’ONG Climate Action Tracker a attribué un score à 36 pays du monde et à l’Union européenne dans son ensemble. Tous les États pris en compte sont responsables de 80 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Selon les résultats de l’analyse, la Gambie est le seul pays à avoir adopté une politique compatible avec les objectifs de l’accord de Paris.

D’autres pays comme le Royaume-Uni, le Maroc, le Nigéria et le Kenya ont de leur côté adopté une politique presque suffisante. Les États-Unis et l’Union européenne sont quant à eux classés dans les pays ayant adopté une politique insuffisante. Le rapport note tout de même que ces deux géants ont récemment décidé de fournir davantage d’efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

La Chine, l’Inde, le Brésil, l’Australie, la Corée du Sud, l’Indonésie et le Mexique sont de leur côté classés parmi les plus gros pollueurs du monde. Ces pays ont notamment adopté une politique hautement insuffisante. Enfin, la Russie, l’Iran, l’Arabie saoudite, la Thaïlande et Singapour sont les cinq pays à avoir adopté une politique critiquement insuffisante.

— kpboonjit / Shutterstock.com

LES ÉMISSIONS DEVRAIENT ÊTRE RÉDUITES DE 50 % EN 2030

Rappelons qu’il est important de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets du changement climatique. Si la hausse des températures dépasse les 2 degrés Celsius, le niveau de la mer montera considérablement. En outre, il faudra s’attendre à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde. L’on devra notamment faire face à des tempêtes, à la sécheresse ainsi qu’à des vagues de chaleur intense.