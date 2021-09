Une cavité géante découverte dans la Voie lactée

Une gigantesque explosion d'étoiles, entre les nuages de Persée et de Taureau, aurait fait apparaître une cavité géante et vide. Elle serait apparue il y a 6 à 22 millions d’années, selon une étude publiée le mercredi 22 septembre dans The Astrophysical Journal Letters. Ces recherches aident à mieux comprendre comment ces nuages sont capables de donner naissance à des étoiles.

Des vues en 3D pour dévoiler les mystères de l'apparition des étoiles

Alors que depuis la Terre, on peut avoir l’impression que ces deux nuages sont proches l’un de l’autre, ils sont en réalité séparés par 500 à 1000 années-lumière de distance. Selon le chercheur Shmuel Bialy, du Centre pour l’astrophysique d’Harvard et du Smithsonian. Grâce à une carte en trois dimensions et à des techniques de calcul et d’imagerie de pointe, à partir des données du télescope spatial européen Gaia, on peut savoir qu’ils sont en plus mystérieusement connectés par cette cavité vide baptisée “Per-Tau Shell”, une “sorte de sphère dont l’intérieur serait comme vide”, une “super-bulle” comme on l’appelle, d’un diamètre d’environ 500 années-lumière (environ 4,7 millions de milliards de kilomètres). Les nuages de Persée et de Taureau ne seraient donc pas étrangers l'un à l'autre. Suite à cette colossale explosion, ils se seraient formés ensemble, à partir d'une même onde de choc.

"Cette bulle n'est probablement qu'une parmi d'autres"

Selon le professeur Torsten Ensslin, professeur-associé à l'Institut allemand Max Planck pour l'astrophysique, de nombreuses autres structures comme celle de Per-Tau pourraient bientot être découvertes grâce à la carte 3D qu'a produit son département. Cette technique pourrait donc aider à identifier bien d'autres cavités vides.