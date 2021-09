Une nouvelle étude affirme que les décès dus au COVID ont été « surestimés » dans plusieurs pays et sous-estimés dans d’autres

Combien de personnes sont mortes à cause du COVID ? Il est difficile de le dire, et un article récent publié dans le European Journal of Epidemiology par John Ioannidis de la Stanford Medical School explique pourquoi.

L’étude affirme que le sur-comptage des décès s’est probablement produit dans plusieurs pays, et se produit très probablement encore, en particulier dans les pays où « les tests sont intensifs et où la sensibilisation et/ou les incitations au diagnostic du COVID-19 sont élevées. » D’un autre côté, dans d’autres endroits, comme en Afrique par exemple, il y a eu une sous-déclaration apparente.

Il s’agissait d’un problème majeur tout au long de la pandémie, les allégations de sur-déclaration des décès ayant été vérifiées, prétendument démenties et qualifiées de théorie du complot. Les CDC ont mentionné la sous-déclaration tout au long de la pandémie, affirmant qu’il s’agissait d’un problème, sans mentionner la possibilité de surdéclaration.

Le document souligne également que l’attribution des décès dans le cas du COVID nécessite la « plus grande prudence », et que les estimations des décès excédentaires sont soumises à une grande variabilité et incluent également les effets indirects de la pandémie ainsi que les effets des mesures prises.

Prenons l’exemple du confinement : certains chercheurs ont montré que les mesures de confinement ont entraîné plus de décès que la pandémie elle-même. Selon un rapport de Statistique Canada, les conséquences des mesures de confinement imposées par le gouvernement ont tué plus de Canadiens de moins de 65 ans que le virus COVID-19 lui-même. Bien sûr, on pourrait dire que sans les mesures de confinement, le nombre de décès serait plus élevé, ce qui est peut-être vrai, mais ce qui est souligné ici, c’est que les mesures que nous avons prises ont été très meurtrières.

Les professeurs Anna-Mia Ekström et Stefan Swartling Peterson, de Suède, ont examiné les données de l’UNICEF et de l’ONUSIDA et sont arrivés à la conclusion que les restrictions imposées pour lutter contre le COVID ont fait au moins autant de victimes que le COVID.

L’étude souligne également que les certificats de décès, même avant la mise en place du COVID, sont connus pour être sujets à des erreurs. Si l’on ajoute à cela une pandémie dont les directives ne sont pas claires sur ce qu’est un décès dû au COVID, le problème s’aggrave.

69 342 à 185 380, après qu’un examen scientifique des dossiers médicaux a été ordonné par le gouvernement. Le nouveau décompte inclut les décès sans test ou avec un test négatif.

En juin 2020, le service de santé publique de Toronto (Canada) a tweeté que « les personnes qui sont décédées avec le COVID-19, mais pas à cause du COVID-19, sont incluses dans le décompte des décès dus au COVID-19 à Toronto. » En fait, la santé publique de l’Ontario (Canada) indique clairement (note de bas de page n°7) que les décès seront marqués comme des décès dus au COVID, que l’on sache ou non si le COVID a été la cause ou a contribué au décès.

Le Dr Ngozi Ezike, directeur du département de la santé publique de l’Illinois, a souligné que toutes les personnes qui décèdent et dont le test de dépistage du COVID-19 est positif, quelle que soit la cause du décès, signifie que le décès sera marqué comme un décès lié au COVID-19.

« Si vous étiez en hospice et que l’on vous avait déjà donné quelques semaines à vivre et que l’on découvrait que vous aviez également contracté le COVID, cela serait comptabilisé comme un décès en raison du COVID, même si vous êtes décédé d’une cause alternative claire, il est toujours répertorié comme un décès en raison du COVID. Ainsi, tous ceux qui sont répertoriés comme des décès dus au COVID, cela ne signifie pas que c’était la cause du décès, mais qu’ils avaient le COVID au moment du décès. » Dr Ngozi Ezike

En outre, la façon dont les décès dus au COVID-19 sont définis n’est pas standard dans tous les pays, et l’étude souligne que le COVID-19 est une « syndémie » où la plupart des décès surviennent chez des personnes ayant plusieurs maladies sous-jacentes.

Les personnes âgées de moins de 65 ans sans conditions prédisposantes sous-jacentes ne représentaient que 0,7 à 3,6 % de tous les décès dus au COVID-19 en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Géorgie et à New York, et 17,7 % au Mexique. L’auteur a également calculé que le taux de survie au COVID chez la plupart des personnes de moins de 65 ans était de près de 100 %.

Alors, combien de personnes exactement sont mortes du COVID ? On ne le sait pas vraiment. Dans certaines régions, le nombre de décès pourrait être supérieur à ce qui est rapporté, et dans d’autres, il pourrait être inférieur. Ce qui est décourageant, c’est que le courant dominant, dès le début, n’a pas réussi à avoir une discussion significative sur les décès surdéclarés et s’est contenté d’avancer l’idée que la plupart des décès ont été sous-comptés. Il ne s’agit pas d’un examen précis de toutes les informations et données disponibles. Cela a conduit à un public mal informé qui n’a pas pleinement compris la situation actuelle.

Une chose qui n’est pas contestable, cependant, c’est que cette pandémie a impliqué ceux qui sont en mauvaise santé et ont des conditions médicales sous-jacentes. Cela montre que notre santé collective, en général, pourrait être la véritable pandémie. Nous sommes toujours à la recherche de solutions rapides, comme les médicaments sur ordonnance, et nous ne nous concentrons absolument pas sur les changements de mode de vie.

Traduction de The Pulse par Aube Digitale