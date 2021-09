Une théorie du complot effrayante prétend qu’internet est « mort » il y a des années de cela

Et pas seulement ça, mais tout ce qui est en ligne est généré par des robots.

Entre les anti-vaccins et les diatribes sur la Terre plate, les théoriciens du complot proposent parfois des idées intéressantes et provocatrices. Un bon exemple d’une idée récente est la « théorie de l’Internet mort ».

Cette théorie affirme que l’Internet tel que nous le connaissons est en fait mort à un moment donné entre 2016 et 2017, selon The Atlantic. Cependant, cela ne signifie pas que l’Internet a nécessairement disparu. En fait, la plupart des « personnes » que nous voyons en ligne et qui font des choses comme publier du contenu, des mises à jour sur les médias sociaux et des commentaires sont en fait des robots.

Des robots partout

L’un des messages les plus populaires expliquant cette théorie provient du forum en ligne Agora Road’s Macintosh Cafe. En janvier 2021, un utilisateur nommé IlluminatiPirate a créé un fil de discussion sur le site Web intitulé « La théorie de l’Internet mort : La plupart du web est faux. » Il explique comment une grande partie d’Internet est maintenant créée et gérée par l’IA, et est remplie de bots.

« J’ai vu les mêmes fils de discussion, les mêmes photos et les mêmes réponses repostées encore et encore au fil des ans, au point que je les considère comme banales », a déclaré IlluminatiPirate.

Derrière la mort du web se cachent des entreprises qui travaillent en collaboration avec le gouvernement pour faire de la propagande et contraindre les utilisateurs à acheter des produits. Après tout, il doit y avoir des marionnettistes de l’ombre qui tirent les ficelles.

« Je pense que ce que je suggère subtilement ici est tout à fait évident, étant donné cette configuration », a écrit IlluminatiPirate sur le fil de discussion. « Le gouvernement américain s’engage dans un processus d’éclairage par intelligence artificielle de la population mondiale entière. »

Est-ce vrai ?

Comme dans toute bonne théorie du complot, il y a des éléments de vérité dans celle-ci. Tout d’abord, il est indéniable que l’Internet d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était il y a quelques années.

Les algorithmes devenant de plus en plus sophistiqués, le monde en ligne est de plus en plus soumis aux caprices d’une poignée d’entreprises (voire plus). Ce que nous voyons en ligne est donc souvent le résultat d’une IA et d’algorithmes ciblés, qui éloignent de plus en plus les utilisateurs des expériences « organiques ». C’est triste et, franchement, effrayant.Mais les utilisateurs peuvent aussi se réjouir du fait qu’une grande partie du contenu qu’ils consomment en ligne, des mèmes aux TikToks, en passant par les tweets exaspérants, est toujours créée par de vraies personnes… pour le moment.

Traduction de Futurism par Aube Digitale